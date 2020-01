Blue Wheels auf der K`mit gebogener Video-LED-Wand für BASF

Für das DAX-Unternehmen aus Ludwigshafen übernahm die Blue Wheels Veranstaltungstechnik GmbH aus Essen die gesamte veranstaltungstechnische Planung und Umsetzung zum Messeauftritt auf der diesjährigen K`, der Weltleitmesse der Kunststoff verarbeitenden Industrie. Zum Leistungsumfang der Experten von Blue Wheels gehörte das gesamte Rigging, die Beleuchtung, Beschallung sowie die Medientechnik. Besonders beeindruckend war die 45 Quadratmeter große Video-LED-Wand mit 2,6 Millimeter Pixelpitch des renommierten Herstellers InfiLED. Die 2 Meter hohe und 22,5 Meter lange LED-Wand bildete einen Kreisbogen, auf dem BASF aufmerksamkeitsstarke Markenbotschaften präsentierte. Die Inhalte hierfür sowie eine interaktive Shiftscreen-Lösung lieferte die LK Interactive GmbH, eine Schwestergesellschaft der Blue Wheels. Die Essener Content-Spezialisten gehören ebenso wie Blue Wheels zur Firmengruppe der LK-AG.

Wir sind ein branchenerfahrener, innovativer Dienstleister für reibungslose Planung und Realisierung von Bühnen- und Veranstaltungstechnik. Wir agieren im Sinne einer Production Company, die ihren Kunden die gesamte Bandbreite der veranstaltungstechnischen Dienstleistungen aus einer Hand erbringt.

Unser Fokus liegt auf einer persönlichen, individuellen Beratung. Mit einem hohen Maß an Kreativität und technischen Know How planen und produzieren wir veranstaltungstechnische Lösungen für Messen, Events und Präsentationen, statten diese mit modernster Technik aus und sorgen für eine reibungslose Umsetzung.

