Blue Chili launcht Webshop mit Werbeartikel-Konfigurator

Jetzt eigene Werbemittel erstellen – Der Werbeartikel Großhandel ist nur einen Klick entfernt!

Mülheim an der Ruhr, 1. März 2023 – Blue Chili Promotions ist ein Werbeartikel Großhandel aus Mülheim an der Ruhr, der sich auf die Bedürfnisse von Unternehmen spezialisiert hat, die nach individuellen und qualitativ hochwertigen Werbeartikeln suchen. Mit dem jetzt gelaunchten Werbeartikel-Konfigurator können Sie so einfach wie noch nie Ihre Werbeartikel bestellen. Keine Telefonate oder Anrufe, alles wird auf der Website erledigt!

Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 2010 hat Blue Chili Promotions zahlreiche Kunden in Deutschland und Europa mit bedruckten Werbeartikeln und individuellem Merchandise beliefert. Im Online-Shop findet sich ein umfangreiches Großhandels-Sortiment und eine große Auswahl an Produkten im Angebot, darunter Kugelschreiber, Tassen, T-Shirts, Taschen und vieles mehr. Kunden können aus einer Vielzahl von Materialien und Farben wählen, um ihre Marke bestmöglich zu präsentieren. Zu den beliebtesten Artikeln gehören:

Bürobedarf & Schreibwaren mit eigenem Logo

https://blue-chili.com/buerobedarf-bedrucken.html

Die eigene Marke auf den Schreibtischen der Nation.

Bedruckte USB-Sticks

https://blue-chili.com/technik-werbeartikel-bedrucken/usb-sticks-mit-logo.html

Jetzt das eigene Logo auf den praktischen Helfern präsentieren.

Papiertaschen mit Firmenlogo & Slogan

https://blue-chili.com/taschen-bedrucken/papiertaschen-mit-logo.html

Werben in Einkaufspassagen & Fußgängerzonen

Blue Chili arbeitet mit einem erfahrenen Team von Grafikdesignern zusammen, um sicherzustellen, dass die wirkungsvolle Präsentation des Logos immer gegeben ist. Das Unternehmen bietet auch kostenlose Design-Vorschläge an, um sicherzustellen, dass die Produkte perfekt auf die Bedürfnisse des Kunden abgestimmt sind. Blue Chili hat einen hohen Anspruch an die Qualität der Produkte und arbeitet nur mit zuverlässigen Lieferanten als professioneller Werbeartikel-Großhandel zusammen, um sicherzustellen, dass die Kunden die beste Qualität erhalten und jederzeit zuverlässig mit den Lieferterminen arbeiten können erhalten. Gleichzeitig wird eine schnelle Lieferzeit garantiert und den Kunden eine umfassende After-Sales-Unterstützung als Werbeartikel Großhandel angeboten.

Mit der Erfahrung, dem Engagement für Qualität und Kundenservice sowie dem umfangreichen Produktangebot ist Blue Chili Promotions als Werbeartikel Großhandel die ideale Wahl für Unternehmen, die individuelle Werbeartikel und Merchandise benötigen.

Jetzt Blue Chili besuchen und die eigene Marke mit Werbemitteln unterstützten!

Dein Werbeartikel-Großhandel

www.blue-chili.com

Bedruckte Werbeartikel & Merchandise bei Blue Chili Promotion online bestellen.

Blue Chili – Dein Werbeartikel Großhandel für individuelle Werbemittel und Merchandise

Kontakt

Blue Chili GmbH

Dennis Deters

Gewerbeallee 15-19

45478 Essen

+49 208 30670491

http://blue-chili.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.