Blickfang Couchtisch

massivum stellt außergewöhnliche Wohnzimmertische aus Massivholz vor

Leipzig, im Dezember 2019 – Ob zum entspannten Chillen auf dem Sofa oder beim Kaffee mit den Lieben: So richtig gemütlich wird es im Wohnzimmer erst mit dem passenden Couchtisch. Er bietet eine Ablagefläche für Getränke, Lesestoff, Dekoratives und vieles mehr und steht meist im Mittelpunkt des Geschehens – umrahmt von Sofa und Sesseln. Häufig kommt der praktische Tisch jedoch betont unauffällig daher. massivum zeigt, wie es anders geht und kombiniert edles Holz mit originellem Design: So wird aus dem Aschenputtel-Möbel ein echtes Statement-Piece.

Alles außer unauffällig

Mit Couchtisch Bering zieht ein unverfälschtes Naturstück im außergewöhnlichen Baumkantendesign ein: Die Tischplatte besteht aus zwei massiven Akazienholzbrettern in natürlich geschwungener Form, zusammengehalten von Butterfly Inlays. Dazu kontrastiert das Gestell aus schwarzem Metall. Dieses schicke Möbelstück harmoniert besonders gut mit ruhigen Umgebungen, beispielsweise einer Einrichtung im hellen Scandi-Style. Das gilt auch für Modell Tree: Die Tischplatte ist aus einer massiven Baumscheibe gefertigt. Das rustikale, gewachste Teakholz wird von dunklen Metallbeinen getragen. Jeder Couchtisch ist in Form und Maserung einzigartig und damit ein echtes Unikat.

Betont stylish zeigt sich Couchtisch Mozaik: Recyceltes Mango-, Palisander- und Akazienholz wird im Patchworkstil gemixt. Für den optischen Zusammenhalt sorgt die klassische quadratische Form.

Bei Modell Koyuk werden einzelne, recycelte Holzstücke dreidimensional zusammengesetzt. Eine Glasplatte sorgt dabei für eine ebene Abstellfläche und dafür, dass das einzigartige Holz-Design komplett sichtbar bleibt. Metallbeine sichern einen soliden Stand.

Formvollendet

Warum eigentlich nur eine Tischplatte? Modell Z aus Palisanderholz bringt gleich zwei mit und dank der ausgefallenen Form, die an ein liegendes Z erinnert, eine zusätzliche vertikale Abstellfläche, beispielsweise für Zeitschriften oder die Vinylsammlung. Ein trendiger Hingucker ist Couchtisch Vidra mit seinem dreibeinigen Metallgestell und den drei runden Tischflächen. Er harmoniert besonders gut mit angesagten minimalistischen Einrichtungsstilen, wie auch Modell Kuvansi. Das funktionale Möbel aus Akazienholz besteht aus einem stabilen Sockel und drehbaren Platten – die sich variabel verstellen lassen.

Wer es lieber prunkvoll mag: Mit geschwungenen Aluminiumbeinen und massiver Palisanderplatte verleiht Modell Opium jedem Ambiente einen exotischen Akzent.

Ob ursprünglicher Naturcharme, moderner Style oder originelle Opulenz: Ein außergewöhnlicher Couchtisch wird zum Highlight im Wohnzimmer und belebt jeden Einrichtungsstil.

Weitere Informationen zu den Couchtischen von massivum sind unter folgendem Link abrufbar:

https://www.massivum.de/couchtische

Über massivum

massivum steht für kreative und individuelle Einrichtungsideen, Echtholzmöbel und Wohnaccessoires. Seit 2003 bietet das Unternehmen aus Leipzig mit rund 70 Mitarbeitern Qualität und Service rund um massive Wohnkultur und originelle Einrichtungsideen. massivum betreibt derzeit einen umfangreichen Onlineshop in Deutschland (www.massivum.de) und einen Flagshipstore in Leipzig. Hier finden Kunden geschmackvolle Möbel aus natürlichen Produkten wie Echtholz, Geflecht und Leder, ergänzt um ausgewählte Stoffe und recycelte Materialien. Wie stilvoll Möbel aus Massivholz sein können, beweist massivum seit vielen Jahren: Hölzer wie Palisander, Akazie, Eiche, Pinie und Ulme kommen hier zum Beispiel geölt, gekälkt, lackiert oder im Used-Look zum Einsatz. Edler Kolonialstil, gemütlicher Landhaus-Chic, skandinavische Frische, angesagter Industrial-Style und lebendige Exotik ‒ massivum steht für Stil in allen Einrichtungs- und Wohnbereichen: im Wohnzimmer, Esszimmer und Schlafzimmer, im Bad, Flur, Büro oder Kinderzimmer. Tolle Polstermöbel und eine Vielzahl von Unikaten runden das Sortiment und den einzigartigen und unverwechselbaren Charakter der massivum Wohnwelten ab.

Weitere Informationen finden Sie unter https://www.massivum.de

Pressekontakt:

Profil Marketing OHG

Vivien Gollnick (PR)

Humboldtstr. 21

38106 Braunschweig

Tel.: +49 531 387 33 24

v.gollnick@profil-marketing.com