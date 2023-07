Bleib Dir treu! Die Entscheidung Deines Lebens.

Eine Botschaft in vier Minuten: Dieser Herausforderung stellten sich 127 Teilnehmer aus 15 Ländern bei dem 15. Internationalen Speaker Slam am 30.06.2023 in Mastershausen. Zwei Bühnen, Liveübertragung, eine hochkarätige Jury.

Der Speaker Slam ist ein Rednerwettstreit, bei dem sich Top-Redner und Experten auf ihrem Gebiet mit ihren persönlichen Themen gegeneinander messen. Das von Top-Speaker Hermann Scherer ins Leben gerufene Event begeistert mit vielfältigen Themen, die so bunt und abwechslungsreich sind, wie das Leben selbst. Zuschauer aus aller Welt konnten den Rednerwettstreit live bei YouTube und Twitch verfolgen. In den Jahren zuvor in Frankfurt, Hamburg, New York und Wien traten die Kandidaten diesmal auf den firmeneigenen Bühnen der Scherer Studios auf.

Die besondere Herausforderung: Der Sprecher hat nur vier Minuten Zeit, sein Publikum mitzureißen und zu begeistern. Nach genau vier Minuten wird das Mikrofon ausgeschaltet. Einen Vortrag so zu kürzen und trotzdem alles zu sagen, was wichtig ist, und sich dann noch mit seinem Publikum zu verbinden, das ist wohl die Königsklasse im professionellen Speaking.

Bei diesem Speaker Slam war auch die Braunschweigerin Ludmilla Martens dabei. Direkt mit ihrem Einstieg „Wie oft seid ihr euch selbst treu? Oder anders gefragt: Wie oft geht ihr euch selbst fremd?“ hatte sie die Aufmerksamkeit ihres Publikums von erster Sekunde an gefesselt und „tief berührt“, so Christian Schlierkamp, Trickfilmzeichner.

„Ergreifend, wie sie ihren persönlichen Weg beschreibt. Auf ihre ruhige und dennoch freundlich bestimmende Art motiviert sie andere, für ihre Wünsche und Träume einzustehen.“, teilt ihre Eindrücke Dr. med Karin Forschner aus Rathenow.

Auch die Jury, in der unter anderem Jörg Rositzke, Geschäftsführer beim Fernsehsender Hamburg 1 und Josua Laufer, Geschäftsführer des Expertenportals mitwirkten, ließen sich von Martens überzeugen.

Als psychologische Managementtrainerin und Individualcoach begleitet Ludmilla Martens Menschen bei ihrer persönlichen Weiterentwicklung. Sie weiß, wie wichtig es für jeden von uns ist, sich seiner eigenen Wünsche und Bedürfnisse klar zu werden, um das volle Potenzial zu entfalten und ein glückliches und ausbalanciertes Leben zu führen. Die Umsetzung mag nicht immer einfach sein, aber es finden sich immer Menschen, die einen dabei unterstützen. Und es lohnt sich. Immer.

Der 15. Internationale Speaker Slam war zweifelslos ein unvergessliches Ereignis, welches die Themen, die Expertise und das Engagement der Teilnehmer würdigte, die unterschiedlicher nicht sein konnten. Es zeigte sich erneut, welche Kraft das gesprochene Wort doch entfalten kann. Es kann Menschen bewegen, beflügeln, motivieren, neue Horizonte eröffnen.

Psychologisches Managementtraining, Individualcoaching, Persönlichkeitsentwicklung

Kontakt

Ludmilla Martens

Ludmilla Martens

Hohbusch

38116 Braunschweig

+4916094809092



http://ludmillamartens.com

Bildquelle: Foto: Justin Bockey