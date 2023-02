Blackcatcard gewinnt Auszeichnungen für die beste Nutzung von Krypto in Finanzdienstleistungen und die beste Kryptowährungen-Geldbörse

In der ersten Version der Malta Fintech and Cryptocurrency Awards, die am 17.Februar in Portomaso stattfand, erhielt der Blackcatcard-Service diese Auszeichnungen und ist einer der besten auf dem Markt.

Seit seiner Einführung hat Blackcatcard ein Partner-Ökosystem entwickelt, um die aktuellen Verbraucherbedürfnisse zu erfüllen und zu übertreffen. Als Ergebnis erhalten wir jetzt die wohlverdienten Auszeichnungen Best Use of Crypto in Financial Services und Best Cryptocurrency Wallet.

Als Ergebnis einer Veranstaltung, die die Innovation und die hohen Qualitätsstandards von Unternehmen in der Kryptowährungsindustrie fördert, hat dieses Produkt gezeigt, dass der von DigiNORD OÜ über die Blackatcard-App angebotene Krypto-Service auf dem besten Niveau ist und es seinen Kunden ermöglicht, drei verschiedene Vermögenswerte flexibel und effizient zu verwalten: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und Tether-Münze (USDT, der sowohl die Protokolle TRC-20 als auch die Protokolle ERC-20 verwendet).

Das Blackcatcard-Ökosystem zeichnet sich durch die Leichtigkeit aus, mit der sie diese drei Kryptowährungen ohne Einschränkungen zu den wettbewerbsfähigsten Preisen auf dem Markt kaufen, Transaktionen zwischen Anwendungsbenutzern durchführen, ohne Gebühren von jeder anderen Kryptowährungsmappe senden und empfangen können.

Auf der anderen Seite ist es möglich, Kryptowährung für jede Art von Kauf oder Zahlung zu verwenden, ohne das Risiko einer Kontosperrung, da alle an der Transaktion beteiligten Parteien verifizierte Benutzer des Zahlungssystems sind. Ein hohes Maß an Sicherheit für ein Krypto-Konto wird ebenfalls geschätzt, da Vermögenswerte und Transaktionen durch die gleichen Standards geschützt sind wie herkömmliche Fiat-Devisen Bankgeschäfte.

Mit drei Jahren Erfahrung hat das Blackcatcard Ökosystem Innovationen eingeführt, um seinen Kunden sowohl im Unternehmen als auch im Einzelnen die besten Lösungen für den Zugriff auf den Kryptomarkt und die Verwaltung dieser digitalen Vermögenswerte auf effiziente und intuitive Weise anzubieten.

Darüber hinaus erhielt die Blackcatcard in der Kategorie Fintech auch die Auszeichnungen „Digitale Bank des Jahres“ und „Bestes mobiles Geldangebot“ und wurde für „Zahlungsdienstleister“ und „Zahlungsinnovation des Jahres“ nominiert. Das Unternehmen erhält diese Preise für seine herausragenden mobilen und Online-Banking-Finanzdienstleistungen wie kostenlose persönliche IBAN-Konten (Die Internationale Bankkontonummer), Zahlungskarten und Euro-Zahlungsverkehrsraum-Überweisungen ((Englisch)SEPA).

Über Blackcatcard:

Blackcatcard ist eine internationale Neobanking-Lösung, die 2019 eingeführt wurde und ihren Sitz in Europa hat. Es bietet virtuelle und physische Karten an, die an jedem Geldautomaten oder Zahlungsterminal akzeptiert werden können, das mit Mastercard funktioniert. Die Erstellung des Kontos und der virtuellen Karte sowie die Kartenpflege sind für Einzelpersonen kostenlos.

Blackcatcard bietet einen Online-Banking-Service und eine App zur Verwaltung von Karten und Konten sowie alle integrierten Lösungen unserer Partner. Der Service ist für Privat- und Firmenkunden verfügbar. Dazu gehören verschiedene Cashback- und Bonusprogramme**, kryptowährungsbezogene Dienstleistungen* zusätzlich zu traditionellen Flat-Programmen. Einzelpersonen können auch alle Arten von Ausgaben, einschließlich Kinder- und Familienausgaben, mit zusätzlichen Karten kontrollieren.

Der Blackcatcard-Service ist in erster Linie für Einwohner des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) gedacht, wird aber auch von Kunden aus anderen Regionen wie den USA, Südkorea, China, Südafrika und vielen anderen sehr geschätzt. Die Zahlungskarte selbst ist derzeit nur für Einwohner des EWR verfügbar, aber Einwohner fast aller Länder können die Blackcatcatcard-Online-Banking-Anwendung nahtlos nutzen, einschließlich eines persönlichen europäischen IBAN-Kontos (Die Internationale Bankkontonummer), kostenloser Intrabank-Geldüberweisungen, SEPA-Zahlungen und einer integrierten Krypto-Börse * mit verwahrten Krypto-Wallets *.

* Ein integrierter Krypto-Kasten und ein Kryptowechsel werden vom DigiNORD OU-Partner bereitgestellt.

Weitere Informationen finden Sie hier.

** Die Bonuszahlung ist Teil des Treueprogramms von FINTECH ASSETS OÜ.

Detaillierte Geschäftsbedingungen finden Sie hier.

