Black Friday Deals bei Dreame

Unschlagbare Angebote vom Profi für intelligente Bodenpflege

Berlin/18. November 2022 – Vom akkubetriebenen Reinigungsprofi bis zum vollautomatischen Saug-Wischroboter hat Dreame, Spezialist für Bodenreinigung und Pflege, alles, um sich das Leben leichter zu machen. Alle, die es zu Hause sauber haben wollen aber nicht den ganzen Tag Putzen möchten, können sich jetzt am Black Friday auf saftige Rabatte freuen.

Flaggschiff L10s Ultra

Das Rundum-Sorglos-Paket ist der vollautomatische, selbstreinigende All-in-One-Wischroboter L10s Ultra mit KI-gestützter Navigation. In Kombination mit der Reinigungsstation hält das Flaggschiff der Dreame-Staubsaugerroboter alle Böden in Haus oder Wohnung selbstständig sauber. Mit seiner hohen Saugleistung von 5.300 Pascal und den seitlich angebrachten Ansaugschlitzen wird Staub und Schmutz sicher aufgenommen. Der integrierte Staubbehälter hat ein Fassungsvermögen von 350 ml. Ist dieser voll, kehrt der L10s Ultra automatisch zur Reinigungsstation zurück. Hier wird der Staubbehälter in den Staubbeutel (3L Fassungsvermögen) in der Station entleert. Um glatte Böden feucht zu wischen, ist der L10s Ultra mit zwei sich drehenden Wischmopps an der Unterseite ausgestattet. Diese werden über den integrierten 80ml großen Wassertank mit Frischwasser versorgt. Ist der integrierte Wassertank leer, fährt der Roboter zur Basisstation zurück und wird hier aufgetankt. Der 2,5l-Reinwassertank reicht zur Reinigung von rund 200 Quadratmetern. Nach getaner Arbeit erfolgt die automatische Reinigung der Wischer-Pads des L10s Ultra in der Basisstation. Beim Top-Modell winkt ein Preisvorteil gegenüber dem normalen Verkaufspreis von 18 Prozent.

Mehr unter https://www.amazon.de/dp/B0B8X43GQH

Kraftpaket L10s Pro

Wer ungerne zum Staubsauger greift, findet im L10s Pro seinen neuen Haushalts-Begleiter. Der Saug-Wisch-Roboter von Dreame sorgt im Alleingang für saubere Böden. Mit einer Saugleistung von 5.300 Pascal wird das Kraftpaket selbst mit groben Partikeln auf dem Teppich fertig und dank seiner beiden rotierenden Wischpads hat auch hartnäckiger Schmutz auf Parkett oder Fliesen keine Chance. Je nach Verschmutzungsgrad oder Boden-Beschaffenheit lässt sich die Saugleistung in vier Stufen einstellen. Die Ultraschall-gesteuerte Teppicherkennung sorgt dafür, dass der Roboter seine beiden Wischmopps bis zu einer Höhe von 7mm anhebt und mithilfe der speziell ausgestalteten Gummibürste Haare, Schmutz und Staub ohne Probleme aufsaugt. Die intelligente LiDAR-Navigation des L10s Pro sorgt für eine zuverlässige Reinigung der zu säubernden Flächen. Und wer den Saug-Wischroboter lieber per Sprache steuern möchte, kann hierfür die Sprachassistenten, Siri, Alexa und Google Assistent nutzen. Der Black Friday Rabatt beträgt beim L10s Pro ganze 23 Prozent. Mehr unter https://www.amazon.de/dp/B0BDXSS63Z

Stabstaubsauger H12

Weg mit dem Kabel, her mit der Freiheit. Der akkubetriebene Stabstaubsauger H12 ist genau richtig, wenn Staub, normaler Schmutz oder Flüssigkeiten im Handumdrehen beseitigt werden sollen. Mit seiner verbesserten Bürstenwalze für das Staubsaugen nahe an Wänden oder Möbelstücken ist der H12 auf schwer zugängliche Bereiche spezialisiert. Gleichzeitiges Saugen, Wischen und Waschen erleichtert die Beseitigung von nassen und trockenen Verschmutzungen. Ist alles sauber, genügt ein Tastendruck und die Bürstenwalze wird automatisch gereinigt. Dank der motorbetriebenen Bürste bewegt sich der H12 beinahe von selbst vorwärts. Und muss die Arbeit einmal unterbrochen werden, sorgt die Stehfunktion dafür, dass der Reinigungsprofi an Ort und Stelle verbleibt. Beim H12 gibt es einen Preis-Nachlass von 19 Prozent. Mehr unter https://www.amazon.de/dp/B0B4P3M23T

Lust auf mehr? Das ganze Portfolio lässt sich unter https://de.dreametech.com/pages/black-friday erkunden. Und mit den Black-Friday-Deals fällt es leicht, sich den Alltag zu erleichtern.

Über Dreame

Dreame wurde 2017 gegründet und ist ein innovatives Technologieunternehmen. Der Entwicklungs-Schwerpunkt liegt auf dem Gebiet der intelligenten Reinigung. Bis Ende August 2022 hat Dreame 2.751 Patente in den Bereichen Hochgeschwindigkeitsmotoren, Strömungsmechanik, Robotersteuerung und SLAM (simultane Lokalisierung und Kartierung) im In- und Ausland angemeldet, darunter 987 Erfindungspatente und 169 PCT-Patente. Derzeit sind 1.461 Patente genehmigt, darunter 72 Erfindungspatente. Aktuell konzentriert sich das Unternehmen auf die vier Produktkategorien Saug- und Wischroboter, beutellose Stabstaubsauger, Nass- und Trockensauger sowie Hochgeschwindigkeits-Haartrockner. Die Produkte werden in über 100 Ländern, darunter China, die Vereinigten Staaten, Deutschland, Frankreich und Südkorea, vertrieben.

Der Hauptsitz von Dreame befindet sich in Suzhou, China. Im Shangjinwan Headquarters Economic Park stehen 29.000 Quadratmeter Bürofläche zur Verfügung. Die Produktion erfolgt im Taihu Software Industrial Park, Wuzhong District, Suzhou City, auf einer Fläche von 38.000 Quadratmetern. Weitere 25.000 Quadratmeter sind Labor- und Testbereichen vorbehalten.

Mehr Informationen über Dreame und seine Produkte unter https://de.dreametech.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.