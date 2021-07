Björn Birg übernimmt erneut Interimsposition bei den SPREEFREUNDEN

Neuer Senior Kontakter für die Berliner Agentur SPREEFREUNDE

Björn Birg hat bei der Berliner Agentur SPREEFREUNDE einen neuen Verantwortungsbereich übernommen. Ab sofort verantwortet er als Senior Kontakter das Neukundengeschäft. Er ersetzt den bisherigen Chief Sales Officer Jens Darsow, der erst kürzlich ausgeschieden ist und auch keine Gesellschafteranteile mehr hält. Björn Birg berichtet an CEO Tim Krannich und Sophie Haake, Teamlead SPREEFREUNDE.

In seiner neuen Position kann Birg bereits nachhaltige Erfolge für die Agentur vorweisen und steht mit einigen „Wunschkunden“ in Kontakt. Entsprechend konnten die Berliner Kreativen schon mehrfach ihre Leistungen vor Kunden, darunter eine der weltweit größten Brands, präsentieren.

In den vergangenen Jahren zeichnete sich Björn Birg wiederholt für diverse Special- und Interimsjobs in der Live-Kommunikationsagentur SPREEFREUNDE aus. Im Namen der Berliner Agentur leitete er als Kontakter erfolgreich das Sponsoring für die B2C Eventreihe City Slide und aktivierte und betreute den Hauptsponsor schauinsland-reisen. Als Senior Project Manager Live Marketing übernahm er das bisher größte Einzelprojekt der Agentur für eine bekannte Versicherungsgruppe. Seine Managerqualitäten konnte er als Teamlead für einen Key Account der Agentur sowie als Senior Project Manager für das Projekt Volkswagen We Space belegen.

Tim Krannich: „Wir sind weiter auf Expansionskurs und brauchen jetzt Verstärkung. Bewerbungen sind also sehr willkommen.“

Bildunterschrift: Björn Birg (privat, Foto frei zur Veröffentlichung)

SPREEFREUNDE GmbH

Die SPREEFREUNDE GmbH (www.spreefreunde.com) entwickelt für seine Kund:innen Live-, Digital- und Hybrid-Kommunikationskonzepte mit einer klaren strategischen und kreativen Ausrichtung. SPREEFREUNDE wurde 2009 von Tim Krannich und Philipp Panzer gegründet und zählt zu den führenden Unternehmen der Live-Kommunikationsbranche. Das 20-köpfige Team besteht aus Designer:innen, Strateg:innen, Event-Manager:innen, Künstler:innen, Programmierer:innen und weiteren digitalen Expert:innen, die jährlich rund 200 nationale und internationale Projekte realisieren. Dazu gehören unter anderem maßgeschneiderte und persönliche Corporate Events, Digital Events, Hybrid Events, Brandings, Messestände, Showrooms, Roadshows und Markenpositionierungen.

Marienburger Straße 16

D-10405 Berlin

Ansprechpartner: Tim Krannich, Geschäftsführer

Tel.: +49 (0) 30 555 740 60

tim@spreefreunde.com

Internet: www.spreefreunde.com