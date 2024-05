Bitpanda Technology Solutions weitet Partnerschaft mit Raiffeisen auf 55 weitere Banken aus

– Die Partnerschaft mit Bitpanda Technology Solutions wird auf weitere 55 Raiffeisenbanken in Niederösterreich und im Burgenland ausgerollt

– Über die Banking-App „Mein ELBA“ haben ab sofort auch Kund:innen der Raiffeisenbanken im Burgenland und in Niederösterreich sicheren und einfachen Zugriff auf über 2.000 digitale Assets inkl. Bitcoin & andere Kryptowährungen

Wien, 08.05.2024 – Bitpanda Technology Solutions, der führende europäische Investing-as-a-Service-Anbieter, baut seine Partnerschaft mit Raiffeisen weiter aus: Seit Ende Januar können Wiener Kund:innen der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien in der Mobile-Banking-App „Mein ELBA“ über Bitpanda in Kryptowährungen und andere digitale Assets investieren. Ab sofort profitieren von diesem Angebot auch Kund:innen der Raiffeisen Bankengruppe Burgenland und der Raiffeisenbanken in Niederösterreich. Durch die Infrastruktur von Bitpanda Technology Solutions können Nutzer:innen Kryptowährungen und andere Anlageklassen über ihre bestehende Mobile-Banking-App handeln.

Lukas Enzersdorfer-Konrad, CEO von Bitpanda Technology Solutions, erklärt: „Unsere Partnerschaft mit der Raiffeisengruppe ist ein perfektes Beispiel dafür, was Banken erreichen können, wenn sie Projekte mit Ambition und einer innovativen Perspektive angehen. Seit dem gemeinsamen Start mit der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien im Januar haben wir einen deutlichen Anstieg der Kundennachfrage verzeichnet und die Qualität dessen, was Bitpanda Technology Solutions bieten kann, unter Beweis gestellt. Dank der Erweiterung unserer Partnerschaft mit Raiffeisen in Niederösterreich und im Burgenland werden wir künftig noch mehr Österreicherinnen und Österreichern einen sicheren und einfachen Zugang zu digitalen Vermögenswerten ermöglichen.“

Die Zusammenarbeit wurde im Januar dieses Jahres von der RLB NÖ-Wien angekündigt, dank des erfolgreichen Starts werden ab sofort auch die niederösterreichischen Raiffeisenbanken sowie die Raiffeisen Bankengruppe Burgenland auf das Trading-Angebot zurückgreifen. Das Angebot richtet sich gezielt an Nutzer:innen, die über ihre Mobile-Banking-App „Mein ELBA“ digital und unabhängig in Kryptowährungen, Edelmetalle und andere Anlageklassen investieren möchten. Die benutzerfreundliche White-Label-Integration von Bitpanda Technology Solutions ermöglicht im wahrsten Sinne „Trading für alle“ und bietet einen klaren und verständlichen Überblick aller Assets innerhalb der App. Das Angebot bietet sowohl neuen Anleger:innen als auch erfahrenen Tradern einen hochmodernen, maßgeschneiderten Service.

Rudolf Suttner, Vorstandsdirektor der RLB Burgenland, betont: „Ein neuer Meilenstein wurde gesetzt. Mit der Integration von Bitpanda in die „Mein ELBA“-App sind wir eine der ersten traditionellen Banken in Europa, die Traden in digitalen Assets ermöglicht. Innovativ und selbstständig können unsere Kund:innen ab sofort von überall 24/7 bereits ab einem Euro in Kryptowährungen und viele weitere Anlageklassen von Bitpanda investieren. Unsere Vision, eine absolute Kundenzentrierung zu schaffen und das Angebot rund um unsere Kund:innen zu erweitern, ist uns mit dieser Kooperation gelungen. Bitpanda ist durch seine langjährige Beständigkeit und seine Lizenzen für uns als europäischer Marktführer bester Partner in diesem Projekt. Wir haben mit der Integration von Bitpanda in die „Mein ELBA“-App eine innovative Veranlagungslösung geschaffen, von der wir hoffentlich auch neue Kund:innen begeistern können.“

Für Bitpanda Technology Solutions ist die Erweiterung der Partnerschaft der jüngste in einer Reihe von wichtigen Meilensteinen. Neben einer der breitesten Paletten an digitalen Assets in Europa, gilt Bitpanda zudem als eine der sichersten und am stärksten regulierten Handelsplattformen der Branche. Bitpanda verfügt über eine MiFiD II-Investmentfirmenlizenz, eine E-Geld-Lizenz unter PSD II sowie mehrere Krypto-Lizenzen und Registrierungen als Anbieter virtueller Vermögenswerte in Österreich, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Schweden, Bulgarien, der Tschechischen Republik und anderen Ländern. Mit über vier Millionen Nutzern hat sich das europäisch lizenzierte Fintech-Unternehmen als führende Plattform für digitale Assets innerhalb der EU etabliert.

Bitpanda Technology Solutions ist eine der skalierbarsten „Investment-as-a-Service“-Infrastrukturen weltweit. Die Plattform ermöglicht es FinTechs, traditionellen Banken und Online-Plattformen, regulierte Trading-, Investment- und Treuhanddienstleistungen für Aktien/ETFs, Kryptowährungen, Edelmetalle und Commodities anzubieten. Partner können ihre eigenen Angebote auf einer ISO 27001-zertifizierten und bewährten Infrastruktur aufbauen. Die vollständig modulare Plattform ermöglicht die Integration über eine hochmoderne API oder direkt als White Label-Lösung.

