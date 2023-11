Bitpanda startet großen Adventskalender

Bitpanda-Nutzer haben in der Vorweihnachtszeit die Chance, Assets im Gesamtwert von über 100.000€ zu gewinnen

Wien, 23. November 2023 – Das europäische Fintech-Einhorn Bitpanda verkündet ein besonderes Highlight für die Vorweihnachtszeit: An jedem Adventssonntag verlost die Multi-Asset-Investmentplattform einen ausgewählten Preis an teilnahmeberechtigte User. Insgesamt werden in den vier Wochen Preise im Wert von über 100.000€ verlost. Am vierten Adventssonntag haben dann sogar zwei Nutzer die einmalige Chance, jeweils einen Bitcoin zu gewinnen.

Das Gewinnspiel startet am 27. November und endet am 24. Dezember 2023. Insgesamt haben 17 User die Chance, einen Preis zu gewinnen. Verlost werden einige der bei den Nutzern beliebtesten Assets auf Bitpanda. Und zwar:

– 100 Gramm Gold aufgeteilt auf fünf teilnahmeberechtigte Nutzer am 3. Dezember

– 20.000 BEST (Bitpanda“s eigener Ecosystem Token) aufgeteilt auf fünf teilnahmeberechtigte Nutzer am 10. Dezember

– 10 Ethereum Coins aufgeteilt auf fünf teilnahmeberechtigte Nutzer am 17. Dezember

– 2 Bitcoins aufgeteilt auf zwei teilnahmeberechtigte Nutzer am 17. Dezember

Teilnehmen können alle Personen, die bereits ein Konto bei Bitpanda haben oder im ausgewiesenen Zeitraum ein neues Konto eröffnen und wenn sie im ausgewählten Zeitraum gewisse Anforderungen erfüllen – beispielsweise einmalig im ausgewiesenen Zeitraum einen Trade durchführen. Die Gewinner werden jeweils am darauffolgenden Montag verkündet. Die beiden Gewinner des Bitcoins werden am 4. Januar 2024 mitgeteilt.

Der Kryptomarkt erlebte zuletzt wieder einen deutlichen Aufschwung und das Interesse an digitalen Assets ist dementsprechend wieder angestiegen. Für die Nutzer von Bitpanda besteht damit nun die tolle Chance, sich die Adventszeit zu versüßen.

Weitere Informationen sowie die Teilnahmebedingungen stehen auf folgender Seite zur Verfügung: bitpanda.com/de/advent

Bitpanda vereinfacht den Vermögensaufbau. Bitpanda wurde 2014 von Eric Demuth, Paul Klanschek und Christian Trummer in Wien gegründet, um Menschen zu helfen, sich selbst genug zu vertrauen, um finanzielle Freiheit für ihre Zukunft aufzubauen. Die benutzerfreundliche Handelsplattform ermöglicht es sowohl Anfängern als auch erfahrenen ExpertInnen, in die gewünschten Kryptowährungen, Krypto-Indizes, Aktien, Edelmetalle und Rohstoffe zu investieren – und das rund um die Uhr. Mit über 4 Millionen KundInnen, darunter mehr als 1 Million Investierende aus Deutschland, sowie mehreren Hundert Teammitgliedern aus über 50 Nationen, die sich auf verschiedene Offices und Hubs in Europa verteilen, ist das Unternehmen eines der erfolgreichsten FinTechs Europas.

Bildquelle: Bitpanda