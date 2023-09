BISSELL® präsentiert den CrossWave® Pet Mehrflächenreiniger mit einzigartiger HydroSteamTM Technologie

Über BISSELL®

Im Jahre 1876 führten Melville und Anna Bissell ein Geschäft für Haushaltswaren, wo Staub und Bruch an der Tagesordnung waren. Um den Laden sauber und ordentlich zu halten, entwickelte Melville eine Teppichkehrmaschine. Diese erwies sich als so effektiv, dass ihr Ruf sich rasch verbreitete, die Nachfrage stieg und schon bald verkaufte BISSELL mehr Teppichkehrer als Tassen und Untertassen. Nach dem Tod von Melville Bissell im Jahr 1889 übernahm seine Frau Anna die Geschäftsleitung und wurde somit eine der ersten weiblichen Geschäftsführerinnen in den USA. Mit großem Engagement verteidigte sie die Patente des Unternehmens und konnte die Kehrmaschinen erfolgreich in ganz Nordamerika und Europa vermarkten. In den späten 1890er Jahren erlangte BISSELL Anerkennung vom britischen Königshaus, nachdem es Kehrmaschinen an Königin Victoria geliefert hatte. Bis heute befindet sich BISSELL in Familienbesitz und setzt seine Tätigkeit mit einer Kombination aus Tradition, Innovation und Leidenschaft fort. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.bissell.de/.

