Bis 35%: MovPilot Amazon Prime Video Downloader Coupon

Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie Sie früher heruntergeladene Inhalte weiter anschauen können, auch wenn Ihr Amazon Prime Video-Abonnement abgelaufen ist? Mit MovPilot Amazon Prime Video Downloader ist das jetzt ganz einfach möglich. Dieses praktische Tool hilft Ihnen dabei, Ihre Lieblingsfilme und -serien dauerhaft zu speichern, sodass Sie jederzeit darauf zugreifen können, ohne auf eine aktive Internetverbindung angewiesen zu sein. Und das Beste ist, dass Sie jetzt dank der Black-Friday-Aktion bis zu 35% Rabatt erhalten und MovPilot Amazon Prime Video Downloader zu einem besonders günstigen Preis erwerben können!

Warum sollte man den MovPilot Amazon Prime Video Downloader wählen?

MovPilot Amazon Prime Video Downloader ist die erste Wahl für alle Nutzer, die Amazon Prime Video-Inhalte herunterladen möchten. Er ist nicht nur ein gewöhnliches Download-Tool, sondern auch eine leistungsstarke Multifunktions-Software, die das Seherlebnis verbessert. Hier sind die Gründe, warum es die bevorzugte Wahl der Prime Video-Fans ist:

– Hochauflösender, verlustfreier Download: MovPilot unterstützt das Herunterladen von Videos mit einer Auflösung von bis zu 1080P und garantiert eine unveränderte Videoqualität. Darüber hinaus bietet MovPilot eine High-Speed-Download-Funktion, mit der Nutzerinnen und Nutzer Prime Video-Inhalte schnell auf ihrer lokalen Festplatte speichern können. Sie müssen nicht mehr lange warten und können mehrere Videos in kurzer Zeit herunterladen.

– Unabhängig von DRM-Beschränkungen: MovPilot umgeht die DRM-Beschränkungen und ermöglicht das Herunterladen beliebiger Prime Video-Inhalte unabhängig von den Urheberrechtsbeschränkungen der Plattform. Damit können Sie hochwertige Inhalte auf jedem Gerät offline ansehen.

– Unterstützung von Batch-Downloads: Im Gegensatz zu anderen Download-Tools können mit MovPilot mehrere Videodateien gleichzeitig heruntergeladen werden. Egal, ob es sich um eine komplette Serie oder mehrere einzelne Filme handelt, Sie können den Download schnell abschließen.

– Unterstützung verschiedener Formate und Untertitel: Sie können die Videos im MP4- oder MKV-Format speichern und zwischen weichen Untertiteln, harten Untertiteln und externen Untertiteln wählen, damit Sie beim Anschauen keine spannenden Dialoge verpassen.

– Einfache Bedienung: Die Prime Video App muss nicht installiert werden. Geben Sie einfach Stichworte oder URLs in die integrierte Suchmaschine ein, um die Inhalte auszuwählen, die Sie herunterladen möchten. Dann nur noch Format, Speicherort, Videoqualität etc. einstellen und auf „Download“ klicken.

2024 Black Friday Promotion von MovPilot Amazon Prime Video Downloader

Während des diesjährigen Black Friday Sale erhalten Sie MovPilot Amazon Prime Video Downloader mit einem Sonderrabatt von 35%! Egal, ob Sie schon lange vorhaben, einen Downloader zu kaufen, oder ob Sie einfach nur eine Lösung für die Offline-Wiedergabe suchen, dieser Black Friday Sale bietet Ihnen eine großartige Gelegenheit, hochwertige Funktionen zu einem günstigeren Preis zu erhalten.

Aktionszeitraum: Beginnt am 23. November 2024

Abonnement-Optionen:

– 1-Monats-Abo:

Ursprüngliche Preis: USD 39,95

Black Friday-Preis: USD 35,96 (10% Rabatte)

– 1-Jahres-Abo:

Ursprüngliche Preis: USD 59,95

Black Friday-Preis: USD 53,96 (10% Rabatte)

– Einzellizenz

Ursprüngliche Preis: USD 89,95

Black Friday-Preis: USD 71,96 (20% Rabatte)

Exklusives Bundel-Angebot:

– Netflix + Amazon Prime Video Downloader – Lebenslange Lizenz

Ursprünglicher Preis: USD 179,90

Black Friday-Preis: USD 116,94 (35% Rabatt)

Wie kann man die Vorteile des MovPilot Amazon Prime Video Downloaders nutzen?

Während der Black Friday Verkaufsaktion 2024 können Sie den wertvollen CouPon für MovPilot Amazon Prime Video Downloader ganz einfach wie folgt erhalten:

Schritt 1: Besuchen Sie die offizielle Webseite von MovPilot während der Aktion und kaufen Sie das Produkt.

Schritt 2: Nach Abschluss der Zahlung erhalten Sie eine E-Mail mit einem Aktivierungscode. Laden Sie den MovPilot Amazon Prime Video Downloader auf Ihren PC oder Mac herunter und installieren Sie ihn. Geben Sie den Aktivierungscode ein und Sie können sofort alle Funktionen nutzen.

Schritt 3: Jetzt können Sie in MovPilot nach Ihren Lieblingsfilmen oder -serien suchen. Klicken Sie auf Download-Button und warten Sie, bis der Download abgeschlossen ist. Die heruntergeladenen Dateien werden dauerhaft auf Ihrem Gerät gespeichert. Sie können die Videos auch auf Ihr mobiles Gerät übertragen und jederzeit und überall anschauen.

Fazit

MovPilot Amazon Prime Video Downloader ist ein unverzichtbares Tool für alle, die Amazon Prime Video-Inhalte herunterladen und auf ihrem lokalen Gerät speichern möchten. Mit seiner einfachen und intuitiven Benutzeroberfläche, der Unterstützung verschiedener Formate, dem hochauflösenden und verlustfreien Download, dem Batch-Download und der hohen Download-Geschwindigkeit ist er zweifellos die beste Lösung, um Amazon Prime Videos offline anzuschauen.

Jetzt können Sie MovPilot Amazon Prime Video Downloader mit dem Black Friday-Rabatt von 35% zu einem günstigeren Preis erwerben und alle Funktionen nutzen, um Ihre Lieblings Prime Video-Inhalte jederzeit und überall anzuschauen!

Kontakt

Offizielle Website: https://movpilot.de/video-downloader/

Twitter-Seite: https://twitter.com/MovPilot_MP

Facebook-Seite: https://www.facebook.com/MovPilot-106169278844198

YouTube-Kanal: https://www.youtube.com/@MovPilotYT

MovPilot wurde 2020 gegründet und konzentriert sich auf die Bereitstellung hochwertiger Video Downloader für beliebte Streaming-Dienste. Bis heute haben wir 4,8 Millionen Benutzern weltweit beim Download von Filmen und Serien geholfen.

Kontakt

MovPilot

James Zhan

Unit 02, 9/F., The Broadway, No. 54-62 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong Unit 02, 9

999077 Hong Kong

13129342241



https://movpilot.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.