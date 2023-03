Biro ab sofort auch in Andalusien erhältlich

Die perfekte Mobilitätslösung für das urbane Umfeld: Das weltweit kleinste 4-Rad-Elektro-Leichtfahrzeug kommt aus Italien und setzt seine europäische Expansionsstrategie fort

Pordenone, 13. März 2023 – Biro, das weltweit kleinste, 100 Prozent elektrisch betriebene 4-Rad-Elektro-Leichtfahrzeug setzt seinen Siegeszug fort und wird in Kürze auch in Andalusien verfügbar sein. Nach Italien, Holland, Frankreich und Griechenland ist Andalusien (Spanien) eine weitere Region in Europa, in der Biro erhältlich sein wird.

Biro von Estrima, der europaweit auf riesiges Interesse stößt, erfüllt sämtliche Anforderungen, die relevant sind für zukünftige urbane Mobilitätskonzepte: Er ist energiesparend, nachhaltig, umweltschonend, platzsparend, wendig und leicht. Je nach Modell schafft Biro eine Reichweite von bis zu 100km und eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 60km/h. Darüber hinaus bietet er genug Platz für zwei Personen sowie ausreichend Stauraum.

Nun gibt Estrima bekannt, dass Biro über einen Geschäftspartner künftig auch in Andalusien erhältlich sein wird. Die Partnerschaft sieht vor, dass die spanischen Unternehmer Ricardo Opaso und Oscar Bustamante den Verkauf, Vertrieb und Verleih in Andalusien leiten sowie die die Eröffnung eines Biro-Stores verantworten. Die spanischen Partner haben bereits 40 Fahrzeuge bestellt und erwarten in den Folgejahren eine deutliche Absatzsteigerung.

„Wir freuen uns sehr über die Unterzeichnung dieser Vereinbarung mit den Unternehmern Ricardo Opaso und Oscar Bustamante“, sagt Matteo Maestri, Präsident von Estrima. „Unser Eintritt in den andalusischen Markt ist Teil des Wachstumskurses in Italien und Europa, und wir sind überzeugt, dass wir positive Ergebnisse erreichen werden. Ein Teil unseres Erfolges basiert auch auf dem Biro-Miet- und Sharing-Service, mit dem wir in anderen Städten bereits auf sehr gute Resonanz stoßen.“

Erdacht und erschaffen wurde Biro von Estrima, einem italienischen Unternehmen mit Wurzeln in der Entwicklung von Sicherheitskabinen für landwirtschaftliche und Industriefahrzeuge. Sicherheit steht somit auch bei Biro ganz hoch im Kurs: Anders als bei E-Scootern, Fahrrädern oder Mopeds ist Biro mit einem stabilen Stahlrohrrahmen ausgestattet, der Fahrer und Beifahrer schützt. Gut durchdacht ist auch die fast komplett durchsichtige Fahrkabine, die das Leichtfahrzeug allwettertauglich macht und Fahrer sowie Beifahrer eine 345-Grad-Sicht verleiht.

Über Estrima

Estrima S.p.A. ist ein italienisches Unternehmen mit Sitz in Pordenone (Venetien). Es wurde 2008 gegründet. Unter der Marke Birò betreibt es Forschung und Entwicklung, Design, Produktion sowie Vermarktung von Elektrofahrzeugen und gehört zu den Pionieren auf diesem Sektor. Estrima entspringt der kreativen Vision von Matteo Maestri und entstand als Abspaltung der Firma Brieda, die seit über 50 Jahren Sicherheitskabinen für landwirtschaftliche und industrielle Fahrzeuge herstellt. Seit 2021 zählen auch die Firmen Brieda ECS.r.l., Sharbie S.r.l. und UPooling S.r.l zur Estrima-Gruppe, letzte eröffnen Estrima den Geschäftsbereich des Mobility-as-a-Service einschließlich Services wie Fahrzeugvermietung sowie Carsharing. Estrima ist mit der Marke Birò in Italien, Frankreich, Griechenland, Andalusien (Spanien) und den Niederlanden vertreten. Die Estrima-Gruppe ist seit Dezember 2021 an der Börse Euronext Growth Mailand notiert. Weitere Informationen unter: https://www.estrima.com

Bildquelle: Estrima