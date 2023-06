Biografie „Im Schatten von Schlägel und Eisen“ beleuchtet die Familiengeschichte einer Bergarbeiterfamilie im Ruhrgebiet

Die Biografie „Im Schatten von Schlägel und Eisen“ von Jörg Krämer ist ein spannendes Zeitdokument, welches das Leben der Bergarbeiterfamilie Biel aus Witten in den Jahren 1865 bis ins frühe 20. Jahrhundert beschreibt. In dem Buch werden die handschriftlichen Aufzeichnungen von Hilde Niggetiet, die bereits vor einigen Jahren entstanden, interessant aufgearbeitet.

Familiengeschichte der Bergarbeiterfamilie Biel ab 1865

Der Autor Jörg Krämer setzt sich in seinem Werk „Im Schatten von Schlägel und Eisen“ intensiv mit der Familiengeschichte der Bergarbeiterfamilie Biel auseinander. Angefangen im Jahr 1865, als das Ehepaar Johannes und Wilhelmine Biel im Ruhrgebiet lebt und Johannes als Bergmann auf der Zeche Neu-Iserlohn tätig ist. Die aus armen Verhältnissen stammende Familie hat acht Kinder, die von ihrer Mutter Wilhelmine mit Strenge, aber Liebe und Fürsorge aufgezogen werden. Die Biografie gibt nicht nur einen tiefen Einblick in das Familienleben der Biels, sondern auch in die gesellschaftlichen Verhältnisse und Werte der damaligen Zeit. So erfährt der Leser unter anderem von den schwierigen Arbeitsbedingungen der Bergleute, dem starken Zusammenhalt innerhalb der Familie und den alltäglichen Herausforderungen, denen sich die Familienmitglieder stellen mussten.

Authentische Schauplätze und historische Hintergründe

Besonders bemerkenswert ist die Tatsache, dass alle in der Biografie erwähnten Personen tatsächlich gelebt haben und viele der beschriebenen Schauplätze – wie die Zeche Neu-Iserlohn, die heute als JVA Bochum-Langendreer bekannt ist – bis heute existieren. Die Verwendung von authentischen historischen Quellen, wie den handschriftlichen Aufzeichnungen von Hilde Niggetiet, verleiht dem Werk nicht nur eine besondere emotionale Tiefe, sondern auch eine hohe Faktentreue. „Die Biografie ‚Im Schatten von Schlägel und Eisen‘ ist nicht nur ein beeindruckendes Zeitdokument, sondern auch eine Hommage an die Menschen, die damals im Ruhrgebiet lebten und arbeiteten. „Es ist mir wichtig, ihre Familiengeschichten und Lebenswege vor dem Vergessen zu bewahren und sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen“, so Autor Jörg Krämer. Zusätzlich zu den Informationen über die Familie Biel und das Leben im Ruhrgebiet zu jener Zeit bietet das Buch auch einen Einblick in die Arbeit von Jörg Krämer selbst: Als Autor eines Urban-Fantasy-Romans sowie von Rassebüchern und Informationen zum Germanischen Bärenhund und Pyrenäenberghund hat er sich bereits einen Namen gemacht und beweist mit seiner umfangreichen Biografie einmal mehr seine schriftstellerische Bandbreite. Mit seiner fesselnden Erzählweise und den authentischen Geschichten zieht Jörg Krämer Leserinnen und Leser jeden Alters in seinen Bann und ermöglicht ihnen einen tiefen Einblick in das Leben einer Bergarbeiterfamilie im 19. und frühen 20. Jahrhundert.

