Binghatti Developers – neueste Immobilien in JVC, Dubai

Binghatti Tulip und Binghatti Lavender, Jumeirah Village Circle

Binghatti Tulip

Entdecken Sie Binghatti Tulip at JVC, eine neue Wohnanlage von Binghatti Developers mit Studios, Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern und Pool. Dieses aufsehenerregende Projekt mit avantgardistischem architektonischem Design und visionären Innenraumkonzepten definiert Raffinesse und Eleganz neu. Die sorgfältig gestalteten Wohnräume verfügen über eine hochwertige Ausstattung, die ein luxuriöses Wohnerlebnis garantiert.

Dank der strategischen Lage in JVC und der Nähe zur Sheikh Zayed Road können die Bewohner die wichtigsten Ziele in Dubai mühelos erreichen. Für Familien sind Kindergärten und Schulen wie Kids World Nursery, Little Wonders Nursery und JSS International School nur 5 Autominuten entfernt.

Das Wohnen in dieser Anlage ist eine Einladung zu einem Leben in purem Luxus und Freizeit. Jedes Detail wurde sorgfältig ausgearbeitet, um den Bewohnern einen Lebensstil zu ermöglichen, der über das Gewöhnliche hinausgeht. Schon beim Betreten des Gebäudes werden Sie von einer Welt voller Komfort und Annehmlichkeiten empfangen.

Die Innenausstattung spiegelt die Verpflichtung zu kompromissloser Qualität wider. Sorgfältig kuratierte Grundrisse nutzen den verfügbaren Raum optimal und bieten ein luxuriöses Wohnerlebnis. Die hochwertige Ausstattung zeigt sich in jedem Detail, von den erstklassigen Materialien bis hin zur makellosen Handwerkskunst. Die hochwertigen Ausstattungen sind ein Beweis für das Engagement des Bauträgers für Spitzenleistungen.

Für Fitnessbegeisterte sind die Innen- und Außenanlagen des Fitnessstudios ein Paradies für einen gesunden Lebensstil. Genießen Sie Ihr tägliches Training mit modernsten Geräten und einer wunderschönen Aussicht, die Sie dazu motiviert, an Ihre Grenzen zu gehen. Nach einem belebenden Workout können Sie sich in den Dampf- und Saunaeinrichtungen entspannen, die das perfekte Entspannungserlebnis bieten.

Wichtigste Highlights:

– Premium-Kollektion von Studios, Apartments mit 1, 2 und 3 Schlafzimmern und ausgewählten Pool-Einheiten.

– Strategisch günstige Lage im Jumeirah Village Circle (JVC), die den Bewohnern mühelosen Zugang zu den wichtigsten Orten und Zielen bietet.

– Die Nähe zur Sheikh Zayed Road gewährleistet eine schnelle und bequeme Anbindung an die pulsierenden Zentren der Stadt.

– Die Residenzen bieten ein luxuriöses Wohnerlebnis mit sorgfältig ausgewählten Grundrissen und hochwertigen Ausstattungen.

– Entspannen Sie sich am Infinity-Pool oder nehmen Sie ein Bad im Jacuzzi, um die Seele baumeln zu lassen.

– Für diejenigen, die einen gehobenen Lebensstil suchen, bieten Apartments mit privaten Pools einen erfrischenden Lebensstil.

– Umweltbewusste Bewohner werden die umweltfreundlichen Parkmöglichkeiten zu schätzen wissen, die mit den Bemühungen um Nachhaltigkeit im Einklang stehen.

Binghatti Tulip bietet eine breite Palette von Annehmlichkeiten, die den Lebensstil seiner Bewohner verbessern. Von Fitnessstudios im Innen- und Außenbereich bis hin zu einem Freizeit-Pooldeck wird jeder Aspekt des täglichen Lebens berücksichtigt. Zu den weiteren Annehmlichkeiten gehören ein Basketballplatz, ein Freiluftkino, ein Kinderspielplatz, ein Grillbereich, Dampf- und Saunaeinrichtungen, ein grüner Parkplatz, ein Parkservice, ein Concierge-Service und ein Infinity-Pool mit Whirlpool. Einige Wohnungen bieten sogar die exklusive Möglichkeit eines privaten Swimmingpools.

Hauptmerkmale:

– Einheiten mit privaten Pools verfügbar

– Nähe zu Schulen und Kindergärten

– Dampfbad und Saunalandschaft

– Fitnessstudios im Innen- und Außenbereich

– Basketballplatz

– Kino im Freien

– Spielplatz für Kinder

– Grillplatz

– Grüner Parkplatz

– Valet-Parken

– Concierge-Dienste

Eingebettet in die charmante Gemeinde Jumeirah Village Circle (JVC), bietet Binghatti Tulip die perfekte Mischung aus Zugänglichkeit und Ruhe in Dubai. Diese erstklassige Lage gewährleistet, dass die Bewohner das Beste aus beiden Welten genießen können.

Die Nähe zur Sheikh Zayed Road ermöglicht einen schnellen und einfachen Zugang zu den pulsierenden Zentren, Einkaufszentren und Geschäftsvierteln der Stadt. Darüber hinaus ist diese strategische Lage ideal für Familien, da die Kindergärten Kids World Nursery, Little Wonders Nursery und die JSS International School nur eine kurze Autofahrt von 05 Minuten entfernt sind.

Nahegelegene Orte:

– 05 Minuten – Nord Anglia (Al Barsha South)

– 05 Minuten – Gems World Academy

– 03 Minuten – Al Khail Avenue Mall

– 07 Minuten – Mall of the Emirates

– 07 Minuten – Al Barsha Einkaufszentrum

– 05 Minuten – Stadtzentrum Al Barsha

– 05 Minuten – Mediclinic Park View Krankenhaus

Immobilien in JVC Dubai kaufen

Der Masterplan von Binghatti Tulip at JVC spiegelt das unermüdliche Engagement von Binghatti Developers für Eleganz und Exklusivität wider. Vom markanten architektonischen Design bis hin zur durchdachten Innenraumgestaltung bietet diese Anlage ein harmonisches Wohnerlebnis. Das Highlight dieser Anlage sind die Wohnungen mit privaten Pools, die ein unvergleichliches Maß an Luxus und Exklusivität bieten.

Der Plan umfasst auch eine Reihe von Annehmlichkeiten, von Fitnessstudios im Innen- und Außenbereich bis hin zu einem Infinity-Pool mit Jacuzzi. Der grüne Parkplatz und der Concierge-Service sorgen für noch mehr Bequemlichkeit und Komfort. Hier zu leben bedeutet, seinen Lebensstil mit einer Fülle von Annehmlichkeiten zu verbessern, die alle Ihre Bedürfnisse und Wünsche erfüllen.

Binghatti Tulip bietet eine vielfältige Auswahl an Grundrissen, die von Studios bis zu Wohnungen mit 3 Schlafzimmern reichen. Die Einheiten sind durchdacht gestaltet und bieten ein luxuriöses Wohnerlebnis. Einige Wohnungen verfügen sogar über private Pools, so dass die Bewohner ein erfrischendes Bad in ihrer eigenen Oase genießen können, während sie auf die Skyline von Dubai blicken.

Binghatti Lavender

Entdecken Sie Binghatti Lavender im Herzen von JVC (Jumeirah Village Circle), das moderne architektonische Exzellenz in Form von Studios, Apartments mit 1 und 2 Schlafzimmern und Pool bietet. Dieses erstaunliche Projekt von Binghatti Developers ist ein Zeugnis für zeitgenössische Designprinzipien, das gleichzeitig das reiche Erbe von Kunst und Architektur einbezieht.

Das Projekt befindet sich in begehrter Lage im Jumeirah Village Circle (JVC), einer der begehrtesten Gemeinden Dubais. Im Herzen von Dubai gelegen, bietet es ein perfektes Gleichgewicht zwischen Ruhe und Erreichbarkeit. Die Bewohner finden sich in unmittelbarer Nähe zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten, darunter wichtige Autobahnen, Einkaufszentren, Schulen und Gesundheitseinrichtungen. Dank seiner strategischen Lage können die Bewohner das Beste aus beiden Welten genießen – eine ruhige Nachbarschaft und das aufregende Stadtleben.

Das Fassadendesign ist schlichtweg faszinierend, mit ineinander verwobenen Balkonen, die ein dynamisches Erscheinungsbild erzeugen und als natürlicher Sonnenschutz dienen und die Energieeffizienz fördern. Die Mischung aus Eleganz und Innovation in der Architektur maximiert das natürliche Licht und bietet ein bezauberndes Wohnerlebnis. Es ist ein Zeugnis für zeitgemäßes Wohnen und bietet den Bewohnern eine harmonische Mischung aus Luxus, Nachhaltigkeit und modernem Design. Mit seiner erstklassigen Lage und seinen herausragenden Annehmlichkeiten ist es nicht nur ein Ort, den man sein Zuhause nennen kann, sondern auch eine Oase des Komforts und des Stils im Herzen der Stadt.

Das exklusive Designprojekt bietet eine außergewöhnliche Auswahl an Annehmlichkeiten, die das Wohnerlebnis auf ein neues Niveau heben. Den Bewohnern stehen ein hochmodernes, mit den neuesten Fitnessgeräten ausgestattetes Fitnesscenter, ein Swimmingpool zum Entspannen und Erholen sowie wunderschön angelegte Gärten zur Verfügung, in denen man die Ruhe und Gelassenheit der Umgebung genießen kann. Für Familien gibt es eigene Spielbereiche für Kinder, damit sie genügend Platz haben, um sich auszutoben und Spaß zu haben. Diese Wohnanlage legt den Schwerpunkt auf ein ganzheitliches Leben und bietet den Bewohnern einen luxuriösen und bereichernden Lebensstil.

Wichtigste Highlights:

– Luxuriöse Kollektion von Studios, 1- und 2-Schlafzimmer-Apartments mit privatem Pool.

– Eingebettet im Herzen des Jumeirah Village Circle (JVC), bietet es ein ruhiges und dennoch zugängliches Wohnerlebnis.

– Ausgestattet mit den neuesten Fitnessgeräten für gesundheitsbewusste Bewohner.

– Wunderschön angelegte Gärten bieten eine ruhige Außenumgebung.

– Unkomplizierter Zugang zu den berühmten Hauptverkehrsstraßen für eine einfache Anbindung an bekannte Sehenswürdigkeiten, Einkaufs- und Speiselokale.

– Inspiriert von zeitgenössischen Designprinzipien, maximiert die Fassade das natürliche Licht und optimiert den Raum.

Binghatti Lavender bietet ein außergewöhnliches Angebot an Annehmlichkeiten, die das Wohnerlebnis auf ein neues Niveau heben. Die Bewohner können einen gesunden Lebensstil pflegen und haben Zugang zu einem Fitnessstudio im Innen- und Außenbereich, einem Basketballplatz sowie Dampf- und Saunaeinrichtungen. Für diejenigen, die sich gerne im Freien aufhalten, stehen ein Freiluftkino, ein Spielplatz für Kinder und Grillplätze zur Verfügung.

Grünes Parken und Parkservice garantieren den Bewohnern einen bequemen und problemlosen Aufenthalt. Die Anlage bietet außerdem einen Concierge-Service, der den Bewohnern ein Höchstmaß an Komfort bietet.

Hauptmerkmale:

– Fitnessraum innen/außen

– Basketballplatz

– Kino im Freien

– Kinderspielplatz

– Barbecue-Bereich

– Dampfbad und Sauna

– Grünes Parken

– Parken mit Parkservice

– Concierge-Dienste

Binghatti Lavender ist ein bemerkenswertes Projekt im Herzen des Jumeirah Village Circle (JVC) in Dubai. Diese erstklassige Lage ist ein Zeugnis moderner architektonischer Exzellenz und gleichzeitig ein Beleg für das reiche Erbe von Kunst und Architektur, was sie zu einem idealen Ort macht, den man sein Zuhause nennen kann. Die Bewohner genießen hier ein perfektes Gleichgewicht zwischen Ruhe und Zugänglichkeit.

JVC bietet einen problemlosen Zugang zu den wichtigsten bekannten Straßen und ermöglicht eine einfache Anbindung an prominente Sehenswürdigkeiten, einschließlich Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants von Weltklasse. Es ist ein begehrter Standort in Dubai, der sicherstellt, dass die Bewohner das Beste aus beiden Welten erleben können – die Ruhe einer friedlichen Nachbarschaft und die Aufregung des Stadtlebens.

Nahegelegene Orte:

– 05 Minuten – Gems World Academy

– 03 Minuten – Al Khail Avenue Einkaufszentrum

– 07 Minuten – Mall of the Emirates

– 07 Minuten – Al Barsha Einkaufszentrum

– 05 Minuten – Stadtzentrum Al Barsha

– 05 Minuten – Mediclinic Park View Krankenhaus

Studio-Apartment in Dubai kaufen

Der Masterplan von Binghatti Lavender ist eine Vision des modernen Wohnens bei JVC, wo architektonische Innovation und durchdachtes Design zusammenkommen, um eine harmonische Gemeinschaft zu schaffen. Das Projekt verfügt über ein Fassadendesign, das sowohl faszinierend als auch energieeffizient ist. Die charakteristischen, ineinander verwobenen Balkone sind nicht nur ästhetisch ansprechend, sondern dienen auch als natürlicher Sonnenschutz, wodurch der Energieverbrauch für die Kühlung der Innenräume erheblich reduziert wird.

Die architektonische Pracht spiegelt eine Mischung aus Eleganz und Innovation wider und hebt sich dadurch von anderen Projekten ab. Der Schwerpunkt liegt auf der Maximierung des natürlichen Lichts und der Optimierung des Raums, um den Bewohnern ein bezauberndes Wohnerlebnis zu bieten. Jeder Aspekt dieser Wohnanlage strahlt Erhabenheit und Liebe zum Detail aus.

Binghatti Lavender bietet eine Vielzahl von Studio-, 1- und 2-Schlafzimmer-Wohnungen mit gut durchdachten Grundrissen, die den Bewohnern ausreichend Platz zum Entspannen und für ein komfortables Wohnerlebnis bieten. Die Designphilosophie konzentriert sich auf die Maximierung des natürlichen Lichts und die Optimierung des Raums, um den Bewohnern ein bezauberndes Wohnerlebnis zu bieten. Es ist ein Ort, an dem jeder Aspekt ein Gefühl von Erhabenheit und Liebe zum Detail ausstrahlt, das einfach unübertroffen ist.

Immobilien-Welt.ae – das Vergleichsportal für Immobilien wie Wohnung & Haus in Dubai.

Kontakt

Immobilien-welt.ae

Hans Joachim von der Heide

Dubai 0

00000 Dubai

+49 1522 5150796



http://www.immobilien-welt.ae

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.