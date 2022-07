Biegen, Schweißen, Lackieren – individuelle Drahtbiegeteile nach Maß

„Präzise nach Kundenwunsch gefertigte Drahtbiegeteile sind unsere Spezialität.“ Armin Zecevic weiß, wovon er spricht. Er ist Inhaber und Geschäftsführer der DBS Drahtbiege Solutions GmbH. Der traditionsreiche Mittelständler produziert seit über 30 Jahren direkt am Firmenstandort im nördlichen Bayern Drahtbiegeteile in Klein- und Großserien für nationale wie internationale Kunden.“Standardlösungen werden immer weniger nachgefragt“, sagt Zecevic. Heute gehe es vielmehr darum, individuelle Produktlösungen möglich zu machen, erzählt der innovationsfreudige Unternehmer. Und das schnell und professionell, auf höchstem Qualitätsniveau und zu einem fairen Preis. Und nicht nur das: „Unsere Kunden fordern uns auch auf dem Gebiet der Produktentwicklung: Häufig gibt es nur erste Skizzen und Entwürfe – und wir entwickeln daraus die beste Lösung.“Möglich machen das die langjährige Erfahrung im Handwerk des Drahtbiegens, qualifiziertes Personal, ein umfangreiches Materiallager an Rohstoffen und Drähten unterschiedlicher Stärken und Qualitäten sowie der große Maschinenpark der DBS Drahtbiege Solutions. Der besteht aus hochmodernen High-Speed Biegeautomaten von Wafios mit denen Durchmesser von 0,5 bis 13 mm gebogen werden können. Darüber hinaus gehört bei DBS auch die Weiterbearbeitung der fertigen Drahtbiegeteile zum Leistungsspektrum. Ob es um verschiedene Endenbearbeitungen geht, um das Verschweißen der zwei- und dreidimensionalen Drahtbiegeteile oder um die finale Oberflächenbearbeitung – Zecevic und sein Team bieten ihren Kunden einen umfassenden Rundum-Service in der Entwicklung, Herstellung und Veredelung hochwertiger Drahtbiegeteile. Individuell und flexibel. Zuverlässig. Schnell. Und in bester Qualität zu fairen Preisen.

Kleinunternehmen mit Serien von 10 bis 1.000.000 Teile Jahresmenge

DBS Produtziert in Michelau Drahtbiegeteile mit 10 Mitarbeitern

