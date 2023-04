Better geht´s nicht.

PRO LINGUIS bietet Englisch Sprachaufenthalte weltweit zum besten Preis

Zürich, 31. März 2023 – PRO LINGUIS ist ein führender Schweizer Sprachreiseveranstalter mit über 65 Jahren Erfahrung im Bereich der Sprachreisen für Erwachsene. Das Unternehmen bietet Englisch Sprachaufenthalte in verschiedenen Ländern weltweit. Beliebte Ziele für Englisch Sprachaufenthalte sind Malta, England und Schottland, Irland, Australien, USA und Kanada.

PRO LINGUIS ist Experte für Sprachaufenthalte für Erwachsene und bietet eine breite Palette von Sprachkursen für Anfänger bis Fortgeschrittene an. Die Sprachkurse werden von erfahrenen und qualifizierten Lehrern durchgeführt und sind auf die Bedürfnisse der Teilnehmer zugeschnitten. Neben dem Sprachunterricht bietet PRO LINGUIS auch eine Vielzahl von Freizeitaktivitäten und kulturellen Veranstaltungen, um den Aufenthalt einfach schön und spannend zu gestalten. So können Kunden ihre Sprachkenntnisse in authentischen Situationen anwenden, neue Menschen kennenlernen und internationale Erfahrungen sammeln.

Ganz wichtig: Die Bestpreisgarantie für alle angebotenen Sprachkurse. Kunden können sicher sein, dass sie den gleichen Preis zahlen, wie wenn sie direkt bei der Sprachschule buchen. Sollte ein anderer Sprachreiseveranstalter den gleichen Kurs zu einem günstigeren Preis anbieten, zieht PRO LINGUIS mit seiner Tiefpreisgarantie nach.

Die Buchung eines Englisch Sprachaufenthalts bei PRO LINGUIS ist einfach und bequem. Kunden können auf der Webseite des Unternehmens ein Angebot erstellen und es direkt online buchen. Das Angebot beinhaltet immer den Sprachkurs selbst und kann um weitere Leistungen wie Unterkunft, Verpflegung und Freizeitaktivitäten verfeinert werden. Vorab gibt es ein kostenloses Informationspaket mit nützlichen Tipps und

Informationen zur Vorbereitung des Aufenthalts.

„Wir sind stolz darauf, unseren Kunden qualitativ hochwertige Englisch Sprachaufenthalte zum schuleigenen Preis anzubieten“, sagt Simon Marcon, Geschäftsführer von PRO LINGUIS. „Unsere langjährige Erfahrung im Bereich der Sprachreisen und unser breites Angebot an Kursen und Ländern machen uns zu einem verlässlichen Partner für alle, die eine Sprache lernen möchten.“

Das geht zum Beispiel an der Sprachschule LSI International in Brighton. In einem eleganten viktorianischen Gebäude. In gerade mal 5 Gehminuten erreicht man den Strand und an der nahe gelegene Haltestelle steigen Sie in den Bus der Sie direkt ins Zentrum bringt. Ausgestattet ist die Sprachschule mit 23 hellen Klassenzimmern, schönem Garten, einem Computerlabor und einem gemütlichen, kommunikativen Aufenthaltsraum. Die Sprachschule bietet alles, um angenehm Englisch zu lernen.

Ganz anders, aber mit dem selben Ziel, geht englischlernen in den St. Lawrence Sprachschulen auf Barbados. Wer der Hektik des Stadtlebens in ein tropisches Inselparadies der Karibik entfliehen möchte, für den ist ein Sprachkurs auf Barbados der perfekte Ort. In St. Lawrence erwarten Sie eine 1,5 km lange Strecke von Bars, Hotels, Tanzclubs, Restaurants, Gasthäusern, Resorts und Geschäften entlang eines weißen Sandstrandes. Das Viertel ist sehr beliebt. Kombinieren Sie Ihren Traumurlaub mit einer Sprachreise.

PRO LINGUIS hat es sich zur Aufgabe gemacht, seinen Kunden eine einzigartige und unvergessliche Erfahrung zu bieten. Die Teilnehmer erhalten nicht nur qualitativ hochwertigen Sprachunterricht, sondern auch die Möglichkeit, eine neue Kultur zu entdecken und internationale Freundschaften zu knüpfen.

Für weitere Informationen zu den Angeboten von PRO LINGUIS und zur Buchung eines Englisch Sprachaufenthalts besuchen Sie bitte die Webseite von Pro Linguis Sprachaufenthalte oder kontaktieren Sie einen fachkundigen Beratenden für eine kostenfreie Beratung. Mit PRO LINGUIS werden Kunden eine unvergessliche Zeit erleben und rundum glücklich in der Heimat davon berichten. Bon voyage.

Pro Linguis ist eine mehrfach ausgezeichnete Premium Agentur für Sprachreisen weltweit und dies bereits seit 1955. Auf der Website www.prolinguis.ch finden Sie zahlreiche Sprachkurse in über 40 Ländern.

