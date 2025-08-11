Besucherzuwachs, höhere Umsätze und starke SoMe-Sichtbarkeit

time change entwickelt Brand Experience Strategie für das Landquart Fashion Outlet
Zürich / Landquart, August 2025 – Das Landquart Fashion Outlet (LFO) setzt neue Maßstäbe im Bereich Retail Experience: In enger Zusammenarbeit mit time change wurde eine umfassende Markenstrategie realisiert, die das Outlet als stilprägende Lifestyle-Destination etabliert.
Nur 60 Minuten von Zürich entfernt und umgeben von den Bündner Alpen, präsentiert sich das LFO heute als moderne Antwort auf das veränderte Konsumentenverhalten: Shopping trifft Erlebnis, Markenwert trifft Emotion.
Zielsetzung: Relevanz, Emotion, ROI
Die gemeinsam mit time change entwickelte Brand-Experience-Strategie verfolgte vier zentrale Ziele:
Neue Zielgruppen erschließen – vor allem urbane Trendsetter aus der Zürcher Metropolregion.
Positionierung als Premium Outlet – jenseits klassischer Rabattkommunikation.
Marken-Hype erzeugen – über aktivierende Events und Social-Media-Erlebnisse.
Nachhaltiger ROI – durch gesteigerte Frequenz, längere Verweildauer und wachsende Umsätze.
Erlebnis trifft Strategie
Realisiert wurde die Strategie durch ein kreatives Maßnahmenpaket:
Kulturell relevante Aktivierungen wie Street-Style-Festivals und Pop-up-Erlebnisse
Innovatives Design für eine zeitgemäße Markeninszenierung
Gezieltes Storytelling zur Schaffung von digital teilbaren Momenten
Strategisches Campaigning, das analoge und digitale Touchpoints intelligent verzahnt
Das Ziel: deutlich mehr Besucher:innen, steigende Umsätze, starke Sichtbarkeit auf Social Media – und eine Positionierung, die weit über Preisvorteile hinausgeht.
Markentransformation mit Wirkung
„Unsere Vision war klar: Das LFO soll nicht nur ein Outlet, sondern ein Erlebnis sein“, erklärt Patrick Friess, Head of Business Development DACH bei time change. „Mit einem strategischen Mix aus Erlebniswert, Design und digitaler Aktivierung die Marke emotional aufzuladen und zukunftsfähig aufzustellen.“
Die Wirkung ist messbar: Kund:innen verweilen länger, interagieren intensiver und teilen ihre Eindrücke zunehmend online. Die neue Markenwelt schafft Nähe und Relevanz und bildet die Grundlage für langfristige Kundenbindung und organisches Wachstum.
Fazit
Mit der Partnerschaft zwischen LFO und time change wird deutlich: Retail braucht heute mehr als Verkaufsfläche – es braucht Haltung, Erlebnis und Strategie.
Unternehmensprofil time change GmbH
Die inhabergeführte Full-Service-Agentur mit Hauptsitz in Berlin und 14 europäischen Standorten entwickelt seit 2013 maßgeschneiderte Projekte für Unternehmen wie BMW, Airbus, Merck, Deepl oder die Boston Consulting Group. Im Jahr 2024 setzte time change über 1.400 Projekte mit mehr als 200.000 Teilnehmenden um und erzielte einen Jahresumsatz von 65 Millionen Euro.
