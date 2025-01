best it übernimmt Digitalagentur anyMOTION

Der Digitalexperte erweitert mit der Akquisition sein Portfolio und schafft ein umfangreiches Angebot für Unternehmen

Berlin, 15.01.2025 – best it GmbH, führender Digital Experience Partner für Marken, Hersteller und Händler, freut sich, die Akquisition der renommierten Digitalagentur anyMOTION bekannt zu geben. Die Übernahme wurde im Dezember 2024 abgeschlossen und markiert einen Meilenstein in der Wachstumsstrategie von best it. Ziel der Akquisition ist es, das Portfolio insbesondere in der Automobilbranche und in der Energieversorgungsindustrie auszubauen. Zudem kann best it dadurch Synergien nutzen, um bestehenden und neuen Kunden ein noch umfassenderes und leistungsfähigeres Angebot zu bieten.

Statement für Innovationskraft und Erfolg

Mit der Übernahme von anyMOTION unterstreicht best it seine Position als einer der führenden Anbieter im Bereich Digitalisierungsservices und zeigt das Bestreben, seine Marktposition weiter auszubauen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin folgt dem Motto „Turn Tech into Profit“ und hat sich darauf spezialisiert, technologische Innovationen in wirtschaftlichen Erfolg für E-Commerce-Unternehmen umzuwandeln. Durch die Integration der Expertise von anyMOTION – einem führenden Digitalisierungsexperten für die Branchen Automotive, Wissenschaft, Consulting, Pharma und Gesundheit sowie einer langjährigen Erfahrung u.a. im Bereich Product Information Management (PIM) – erweitert best it sein Leistungsspektrum signifikant.

„Die Übernahme von anyMOTION ist ein logischer Schritt in unserer Wachstumsstrategie“, so Manuel Strotmann, CEO & Founder von best it. „Mit dieser Partnerschaft bauen wir nicht nur unser Portfolio aus, sondern schaffen auch einen enormen Mehrwert für unsere Kunden. Die über 100 E-Commerce Spezialistinnen und Spezialisten von best it und rund 60 Digitalisierungsexpertinnen und -experten von anyMOTION können gemeinsam noch schneller, innovativer und effizienter auf Marktveränderungen reagieren.“

Erweitertes Leistungsportfolio für den Kundenerfolg

Die Stärken beider Unternehmen liegen in ihrer konsequenten Kundenorientierung und technologischen Expertise. Kunden von best it und anyMOTION profitieren zukünftig von einer einzigartigen Kombination aus langjähriger Technologiekompetenz, kreativem Design und datengetriebener Strategieentwicklung.

„Wir freuen uns, Teil der best it-Familie zu werden und unsere Expertise in eine erfahrene E-Commerce Community einzubringen“, erläutert Andreas Neumann, Geschäftsführer (CEO) der anyMOTION GmbH. „Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, Unternehmen neue Lösungen anzubieten und gemeinsam an innovativen Projekten zu arbeiten, die die Branche nachhaltig prägen werden.“

Sascha Sell, Geschäftsführer (COO) der anyMOTION GmbH ergänzt: „Die strategische Partnerschaft gibt uns die Möglichkeit, ein breiteres Leistungsportfolio anzubieten und versetzt somit unsere Kunden in die Lage, die Herausforderungen des sich schnell ändernden E-Commerce-Marktes erfolgreich anzugehen. Ein Win-Win-Szenario in jeder Beziehung.“

Synergien für nachhaltiges Wachstum

Mit der Übernahme plant best it, seine Position in der Automobilbranche, bei der Energieversorgung sowie anderen Industrien weiter auszubauen. anyMOTION bringt zudem Erfahrung beim Angebot von maßgeschneiderten Lösungen ein, die best it in die Lagen versetzt, auch zukünftig flexibel auf die Herausforderungen der Digitalisierung zu reagieren. Im Gegenzug wird anyMOTION die komplette „E-Commerce-Power“ von best it nutzen können. Der Zusammenschluss beider Unternehmen ist so ein Beispiel für erfolgreiche Synergieeffekte, bei denen Wissen, Ressourcen und Netzwerke strategisch gebündelt werden.

Auch die Rheinische Post Mediengruppe GmbH, strategische Investorin von best it, sieht die Vorteile und steht hinter der Übernahme. „Diese Akquisition ist ein klares Bekenntnis zur Vision von best it, Kunden in verschiedensten Branchen mit erstklassigen digitalen Lösungen zu unterstützen“, so Johannes Werle, Vorsitzender der Geschäftsführung der Rheinische Post Mediengruppe. „Durch die Kombination der Stärken beider Unternehmen wird eine Basis für nachhaltiges Wachstum und langfristigen Erfolg geschaffen.“

Zukunft gemeinsam gestalten

anyMOTION wird auch weiterhin als eigenständiges Unternehmen fungieren. Der weitere Ausbau der Vereinigung der beiden Digitalisierungsexperten geschieht in den kommenden Monaten Schritt für Schritt. Beide Unternehmen setzen dabei auf eine enge Zusammenarbeit und den intensiven Austausch zwischen den Teams. Gemeinsam verfolgen sie das Ziel, den Erfolg der Kunden mit innovativen und profitablen Lösungen zu ermöglichen und sichern durch die Konsolidierung die Zukunftsfähigkeit beider Unternehmen.

Über anyMOTION

anyMOTION ist als Digitalagentur der ersten Stunde auf die Entwicklung und Realisierung von innovativen, bedarfsgerechten und maßgeschneiderten Lösungen für eine erfolgreiche Digitalisierung von Geschäftsprozessen und Vertriebskanälen spezialisiert. Unsere Mission: digitaler Erfolg für unsere Kunden! Unsere Auftraggeber überzeugen wir seit mehr als 30 Jahren durch maßgeschneiderte Ergebnisse. Wir durchdringen Prozesse und Geschäftsmodelle unserer Kunden, vernetzen Bestandssysteme mit neuen Lösungen und heben damit den digitalen Vertrieb durch optimierte Daten und Abläufe auf die nächste Stufe. Die Wertschöpfung reicht von Produktinformationsmanagement (PIM) über E-Commerce-Systemen bis hin zu B2B-Portalen und Marktplatz-Anbindungen. Wir stehen für pure digitale Kompetenz, unabhängige Beratung und kundenorientierten Service.

Über best it

best it ist der Digital Experience Partner für Marken, Hersteller und Händler, um deren Geschäftsmodelle nachhaltig und wertschöpfend zu digitalisieren, die Komplexität zu meistern und die Customer Experience auf ein neues Level zu heben. Der Digitalisierungsdienstleister schafft datengetriebene Kundenerlebnisse, die begeistern und Kunden in den Mittelpunkt stellen. Mehr als 100 Spezialisten verknüpfen Strategien, Daten, Technologien und Designs entlang der gesamten Customer Journey zu einer zukunftsorientierten Architektur.

