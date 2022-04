Besser gesehen werden: Das kompakte Signallicht CU2R sorgt für Sicherheit

Das neueste Modell von Ledlenser verbessert die Sichtbarkeit von Fußgängern, Radfahrern und Sportlern

Solingen, im April 2022 – Mit einer kleinen Lampe bringt Ledlenser jetzt mehr Sicherheit in Alltag und Freizeit: Das Signallicht CU2R kann per Clip oder Band nahezu überall befestigt werden, z.B. am Oberarm, an der Kleidung oder am Rucksack. Mit ihrem Weiß- oder Rotlicht, das konstant oder blinkend eingestellt werden kann, macht die Leuchte Personen für andere Verkehrsteilnehmer besser erkennbar – ob beim Spaziergang, beim Sport oder auf dem Schulweg.

„In der Dämmerung, im Verkehrsgetümmel, in dunkler Kleidung – es gibt viele Situationen, in denen Menschen leicht übersehen werden können. Die CU2R haben wir daher als Sicherheitstool für alle entwickelt, die unterwegs besser gesehen werden wollen, z.B. bei einem Lauf im Stadtverkehr“, sagt Philipp Elsner, Produktmanager von Ledlenser. „Da die Lampe so klein und handlich ist, passt sie in jede Tasche und ist daher auch als Notfalllicht ein hilfreicher Begleiter.“

Die CU2R ist 37 mm lang, 35 mm breit und 20 mm hoch. Inklusive Akku bringt sie leichte 25g auf die Waage. Mit dem elastischen Band oder am Metallclip lässt sich der Mini-Lichtspender schnell und variabel befestigen. Die Lampe enthält eine Weißlicht-LED und zwei besonders leuchtstarke Rotlicht-LEDs. Ihre Bedienung ist intuitiv: An zwei separaten Schaltern kann Weiß- oder Rotlicht eingestellt werden, jeweils konstant oder blinkend.

Die Lampe eignet sich auch als zusätzliches Licht beim Radfahren. Läufer können sie mit einer Stirnlampe wie der ultraleichten NEO1R kombinieren und so unabhängig von der Tages- oder Nachtzeit trainieren. Die CU2R enthält einen Li-Ion-Akku, der sich schnell und einfach per Micro-USB aufladen lässt. Die Transportsperre verhindert ein unbeabsichtigtes Anschalten.

Preis und Verfügbarkeit

CU2R ist ab sofort zum UVP von 19,90 Euro inklusive gesetzlicher MwSt. im Onlineshop von Ledlenser verfügbar: https://shop.ledlenser.com/.

Weitere Informationen zu Ledlenser sind abrufbar unter: www.ledlenser.com/de

Über Ledlenser

Das in Solingen ansässige Unternehmen Ledlenser GmbH & Co. KG ist einer der weltweit führenden Hersteller von portablen LED-Lichtprodukten. Die Experten für qualitativ hochwertige Lampen bieten seit über 20 Jahren ein breit gefächertes Sortiment für unterschiedliche Zielgruppen an. Professionelle Anwender im Bereich Industrie und Security finden hier ebenso die passende Lampe wie Sportler, Camping- und Outdoor-Fans oder Hand- und Heimwerker. Auch Powerbanks gehören zum Portfolio. Produkte von Ledlenser sind „Engineered & Designed in Germany“. Bei einer Registrierung über die Homepage gilt eine Garantie von sieben Jahren, ansonsten von zwei Jahren.

