Besser Arbeiten mit Lichtpower von Ledlenser

Ob im Handwerk oder in der Industrie: Vielseitige Lichtwerkzeuge von Ledlenser bringen passendes Licht an jeden Einsatzort

Solingen, im Juni 2022 – Mit dem umfangreichen Portfolio an Arbeitslampen liefert Ledlenser eine mobile Beleuchtung für den Einsatz im fordernden Arbeitsumfeld diverser Berufsgruppen. Die extrarobusten Modelle der Work-Linie richten sich an Handwerker, Bau- und Industriearbeiter bzw. an jeden, der eine Lampe für professionelle Einsätze benötigt. Die handlichen Taschenlampen, Stirnleuchten und Multifunktionslampen passen problemlos in den Werkzeugkoffer und sind daher schnell zur Hand, um unübersichtliche Bereiche aufzuhellen.

Alle Leuchten liefern konstantes, ausdauerndes Arbeitslicht und sind äußerst robust und langlebig. Sie beinhalten einen aufladbaren Akku und sind mit einer Vielzahl an hilfreichen Features ausgestattet. So bringt die handliche Arbeitslampe iW5R flex neben breit gestreutem Flutlicht auch ein fokussiertes Spotlicht mit. Die kompakte, wiederaufladbare Stirnlampe H5R Work ist eine zuverlässige Arbeitsstirnlampe mit besonders natürlicher Farbwiedergabe und neutralweißem, flimmerfreien Licht. Ein echter Allrounder aus dem Bereich der Work-Linie ist die extrem leistungsstarke, funktionsreiche Taschenlampe P7R Work, die auch als UV-Variante erhältlich ist. Dank einheitlicher Schnittstelle passt das optional erhältliche Zubehör zudem allen Modellen der Work-Serie und ermöglicht eine noch vielseitigere Nutzung der Lampen.

Cleverer Arbeitshelfer für Profis: Die P7R Work

Diese Profitaschenlampe ist nahezu unverwüstlich. Die Schutzklasse IP68 bestätigt, dass Wasser und Staub der P7R Work nichts anhaben können. Auch Stöße werden von den diversen Sicherheitselementen abgefangen, eine zusätzliche Frontscheibe bewahrt zudem die Linse vor Kratzern. Das Material des Gehäuses ist außerdem resistent gegen Chemikalien. Auch die inneren Werte der P7R Work können sich sehen lassen. So sorgt das patentierte Advanced Focus System für effizientes, maßgeschneidertes Licht im Nah- und Fernbereich. Zudem punktet das Modell mit seiner extremen Lichtleistung von maximal 1.200 Lumen, einem CRI-Wert von 90 für die besonders naturgetreue Farbwiedergabe, personalisierbaren Lichtfunktionen, dem praktischen Magnetladesystem und einem diffusen weißen Hilfslicht zur Ausleuchtung des Nahbereichs. Die robuste Ladestation kann auch im Fahrzeug montiert werden – so ist der praktische Arbeitshelfer unterwegs jederzeit frisch aufgeladen. Wer ultraviolettes Licht benötigt, um beispielsweise undichte Stellen in einem KFZ aufzuspüren, greift zur Variante P7R Work UV, die zusätzlich mit UV-Licht in einer Wellenlänge von 365 Nanometern ausgestattet ist.

Bringt Licht in hinterste Winkel: Die iW5R flex

Das Mini-Flutlicht iW5R flex mit bis zu 600 Lumen Lichtleistung bietet zwei Helligkeitsstufen: sowohl fokussiertes Spotlicht als auch breit streuendes Arbeitslicht. Der ausklappbare LED-Lampenkopf leuchtet selbst schmalste Spalten von innen aus. Dabei sorgt die Chip-on-board-Technologie für eine gleichmäßige Lichtverteilung. Sogar in extrem beengten Verhältnissen lässt sich die Leuchte einsetzen, auch weil sie sich per Metallhaken oder mit dem magnetischen Standfuß variabel befestigen lässt. So sorgt sie jederzeit für freie Sicht und freie Hände, beispielsweise bei Montagearbeiten unter extrem beengten Verhältnissen wie in Kabelschächten und Motorräumen. Wird der Lampenkopf eingeklappt, kann die iW5R flex mit dem Spotlicht wie eine normale Taschenlampe verwendet werden. Über den USB-Anschluss wird das multifunktionale Leuchtwerkzeug schnell mit frischer Energie versorgen.

Für helle Köpfe: Die H5R Work

Mit ihrer konstanten Lichtleistung und dem flimmerfreien Licht liefert die Stirnlampe H5R Work eine sichere Beleuchtung – bei freien Händen. Dabei sorgt die Natural Light Technology für eine besonders natürliche Farbwiedergabe und liefert neutralweißes Licht mit 4000 Kelvin. Farbspektren lassen sich so besonders realistisch beurteilen, außerdem ermüden die Augen auch bei ausdauernden Arbeiten deutlich weniger. Über den Wheel Switch lässt sich die H5R Work stufenlos dimmen und mit dem Advanced Fokus System problemlos fokussieren. Ihre Schutzelemente an Frontglas und Akku sowie die starke Staub- und Wasserresistenz (Schutzklasse IP67) durch die Flex-Sealing Technology rüsten sie auch für schwierige Anforderungen.

Zum Lieferumfang gehört praktisches Zubehör, wie zum Beispiel ein zusätzliches Silikonband und Clips zum Fixieren der Stirnlampe an Helmen. Damit ist die H5R Work ein hilfreicher Partner auch bei langen Arbeitstagen und -nächten.

Preise und Verfügbarkeit

Das umfangreiche Sortiment von Arbeitsleuchten sowie passendes Zubehör ist im Onlineshop von Ledlenser verfügbar: https://shop.ledlenser.com/

P7R Work und P7R Work UV kosten jeweils 139 Euro, iW5R flex 84,90 Euro, H5R Work 89 Euro. Alle Preise verstehen sich jeweils inklusive gesetzlicher MwSt.

Weitere Informationen zu Ledlenser sind abrufbar unter: www.ledlenser.com

Über Ledlenser:

Das in Solingen ansässige Unternehmen Ledlenser GmbH & Co. KG ist einer der weltweit führenden Hersteller von portablen LED-Lichtprodukten. Die Experten für qualitativ hochwertige Taschen-, Stirn und Multifunktionslampen bieten seit über 20 Jahren mobile Lichtlösungen für jede Situation – maßgeschneidert, kraftvoll, präzise und langlebig. Als unverzichtbare Werkzeuge helfen die zahlreichen Modelle aus dem Bereich Work und Professional dabei, unterschiedlichste Arbeiten besser und effektiver zu erledigen, während Lampen aus dem Bereich Home und Life Alltagsleben und Haushalt brillant beleuchten. Lichtstarke Unterstützung für Freizeit und Abenteuer von Sonnenuntergang bis -aufgang bieten die Serien aus dem Bereich Outdoor und Sports. Auch Powerbanks und elegante Lifestyle-Accessoires gehören zum Portfolio der Premium-Marke. Hauptfokus des 1993 gegründeten Unternehmens ist die Entwicklung innovativer Produkte in zeitlosem Design mit zukunftsweisenden Technologien wie beispielsweise dem Advanced Focus System. Produkte von Ledlenser sind „Engineered & Designed in Germany“. Bei einer Registrierung über die Homepage gilt eine Garantie von sieben Jahren, ansonsten von zwei Jahren.

