Besser als Süßes

Am 6. Dezember kommt der Nikolaus und da wird so manche Leckerei in den Nikolausstiefel gesteckt. Aber es muss doch nicht immer nur Süßes sein. Mit einem schönen Buch kann man auch eine Freude bereiten und es ist auf jeden Fall besser für die Zähne.

Nepomucks Abenteuer

Nepomuck ist ein lustiger Koboldjunge. Begleitet ihn in sein Kobolddorf hoch oben in den Wäldern Norwegens.

Er hilft dem Weihnachtsmann beim Geschenke verpacken in der Weihnachtswerkstatt und landet aus Versehen in einem der bunten Päckchen. So tritt er nun im Schlitten des Weihnachtsmanns seine Reise in die Welt der Menschen an. Welch spannende Abenteuer warten dort wohl auf den kleinen Kobold? Wird er bei Familie Liliental ein neues Zuhause finden?

Eine bezaubernde Geschichte für die ganze Familie.

ISBN-13:‎ 978-3837010046

Die Abenteuer des kleinen Finn – eine spannende Mäusegeschichte für die ganz Familie

Der kleine Mäuserich Finn führt eigentlich ein recht beschauliches Leben in einem Garten. Er versteht sich sehr gut mit seinen Menschen, und sogar mit dem Kater des Hauses hat er ein freundschaftliches Verhältnis. Eines Tages jedoch ändert sich alles.

Die nette Familie zieht fort, und es kommen neue Menschen. Diese mögen Mäuse gar nicht, und zu allem Überfluss haben sie auch noch zwei Kater, die es ebenfalls auf Finn abgesehen haben. Als diese bösen Menschen Finns Wohnung unter Wasser setzen, muss er aus dem Garten fliehen.

Entkräftet und zutiefst traurig findet er in einer Scheune Zuflucht. Dort lebt die Maus Felix, die sich um den unglücklichen Finn kümmert und ihm das Leben auf dem Land und im Wald zeigt.

Die beiden erleben nun gemeinsam viele Abenteuer und meistern so manche Gefahr, was ihre Freundschaft von Tag zu Tag wachsen lässt.

Und am Ende der Geschichte warten noch ein paar tolle Lesetipps!

ISBN-13:‎ 978-3753499673

Zauberhafte Abenteuer: Fantasievolle Geschichten für kleine Entdecker

Diese herzerwärmenden Geschichten werden kleine Leserinnen und Leser inspirieren und verzaubern.

Dieses Kinderbuch ist eine speziell für Kinder geschriebene und gestaltete Buchform, die eine Vielzahl von Illustrationen und eine kindgerechte Sprache enthält.

Ein Buch, das nicht nur zum Lesen, sondern auch zum Ausmalen einlädt – für stundenlangen Spaß und Unterhaltung!

ISBN-13:‎ 979-8326148759

Drachenmut: Ein magisches und inspirierendes Drachenabenteuer über Freundschaft , Mut und Selbstvertrauen

Hat der Drache auf dem Firmenschild der Bäckerei Ben gerade zugezwinkert?

Nein, das kann nicht sein! Oder doch?

Ben leidet sehr unter der Trennung seiner Eltern. Gemeinsam mit seiner besten Freundin Pia, die Ähnliches erlebt hat, versucht er die Situation zu meistern.

Bei Frau Feuerfleck finden sie Trost in ihrer zauberhaften Bäckerei. Dann ist da noch der große grüne Drache der auf einmal in Bens Leben tritt.

Mit ihm erleben Ben und Pia nicht nur unglaubliche Abenteuer, er zeigt ihnen auch, wie sie mit ihren Gefühlen besser umgehen.

Eine fesselnde Mutmachgeschichte für Kinder ab 7 Jahre, zum Vorlesen schon ab 6 Jahre geeignet.

ISBN-13:‎ 979-8862868340

Neue Abenteuer mit Nepomuck und Finn

Kobold Nepomuck und Mäuserich Finn nehmen Dich auf spannende Abenteuer mit.

Sei gewiss, wo die zwei auftauchen, ist immer etwas los. Sie haben es nämlich faustdick hinter den Ohren und sind stets zu neuen Späßen aufgelegt. Freundschaft und gegenseitiges Vertrauen sind sehr wichtige Aspekte in dieser Geschichte. Denn, wer wünscht sich nicht einen Freund, auf den er sich voll und ganz verlassen kann?! Zusätzlich gibt es passende Ausmalbilder zum Text.

So kannst Du Deiner Kreativität freien Lauf lassen und das Buch nach Deinen Vorstellungen mitgestalten.

Natürlich warten am Ende auch noch ein paar tolle Überraschungen auf Dich!

Neugierig geworden?

Dann nichts wie los!

ISBN-13: 978-3749454280

Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es auch zwei Bücher zum Thema MS. Diese sind aber keine Fachbücher über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

https://brittasbuecher.jimdofree.com/