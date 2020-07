Besondere Auszeichnung für J.A. Schlüter Söhne in Hamburg

J.A. Schlüter Söhne erhält 2020 das Service mit Stern Prädikat für hervorragende Mercedes-Benz Serviceleistungen

Hamburg, 14. Juni 2020 (jhs), J.A. SCHLÜTER SÖHNE, Daimler Vertragspartner für Mercedes-Benz Vans, Transporter, LKW und Fuso in Hamburg erhält wieder für vielfältige herausragende Serviceleistungen und höchste Kundenzufriedenheit das Prädikat Service mit Stern®. Diese Auszeichnung steht für leidenschaftlichen Service, hervorragende Kundenbetreuung und besonderes Qualitätsniveau. Der Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland (MBVD) vergibt das Prädikat jährlich an Vertriebs- und Servicepartner in Deutschland auf Basis einer internen Kundenzufriedenheitsmessung.

“Die höchste Kundenzufriedenheit ist unser wichtigstes Ziel, deshalb bedeutet uns diese Auszeichnung viel” so John-Henry Schlüter, Geschäftsführer von J.A. Schlüter Söhne in Hamburg. “Das Prädikat Service mit Stern®bestätigt uns in unserem täglichen Engagement, das darin besteht, uns die Zufriedenheit der Kunden immer wieder aufs Neue zu verdienen”.

Service mit Stern®ist ein umfassendes Qualitätsprogramm und steht für professionelle Betreuung in höchster Qualität. Regelmäßige interne Kundenzufriedenheitsmessungen durch den MBVD unterstützen die Vertriebs- und Servicepartner dabei, die Betreuung ihrer Kunden stetig weiterzuentwickeln. Die Messungen spiegeln die Zufriedenheit der Kunden wider und sind die Basis für die Vergabe des Service mit Stern® Prädikats, das damit einer Auszeichnung durch die Kunden von J.A. Schlüter Söhne in Hamburg entspricht.

Der Erfolg von Service mit Stern® wird auch durch die Vergabe von Spitzenpositionen bei Auszeichnungen der automobilen Fachpresse deutlich bestätigt.

Informationen unter https://www.schlueter-soehne.de/mercedes-benz/service-mit-stern/

J.A. Schlüter Söhne in Hamburg ist Vertragspartner der Daimler AG für Mercedes-Benz u. Fuso Nutzfahrzeuge, Großhändler u. Einbau Zentrum für Eberspächer/Webasto Standheizungen, Bootsheizungen und Kühlprodukte sowie für Aurora Klimasysteme für Nutzfahrzeuge

