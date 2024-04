Beruflich neu orientieren als Quereinsteiger*in

von Dr. Thomas Komarek

München, 05.04.2024 – Ungeliebtes hinter sich lassen: Das ist der Wunsch, der meist hinter einer beruflichen Neuorientierung steckt. Die Chancen für einen erfolgreichen Jobwechsel sind derzeit so hoch wie nie. Aber nicht nur die besseren Jobbedingungen sind ein Grund für einen Quereinstieg. Immer mehr Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger orientieren sich deshalb um, weil sie unglücklich sind in ihrem Berufsfeld und Angst haben, plötzlich arbeitslos zu werden.

Aber wohin soll man wechseln?

Eine Frage, die sich viele Job gefrusteten stellen, lautet, wo soll ich wie einsteigen. Geeignet sind Pflegeberufe wie Krankenpfleger und Altenpfleger, soziale Berufe im Bildungswesen, IT-Berufe wie Software-Entwickler, Data Scientist oder Security-Experten, Stellen im Online-Marketing mit Fokus auf Suchmaschinenoptimierung, Social-Media oder Content-Management oder auch Berufe im Bereich Sales wie Vertriebsassistent, Immobilienmakler oder Versicherungsvertreter.

Ein Geheimnis vieler erfolgreicher Menschen erfahren Sie jetzt

Zunächst müssen Sie checken, ob der Quereinstieg in einen der oben aufgeführten Berufe überhaupt zu Ihnen passt. Als Beispiel mal aufgeführt, Berufe im Bildungswesen. Dies setzt eine entsprechende Vorbildung voraus. Oder auch Software-Entwickler. Dies passt nur, wenn Sie fit im Umgang mit Computern sind. Einen Tipp will ich hier auf Grund meiner Erfahrungen als Wirtschaftwissenschaftler geben: Voll im Trend mit Zuwachs liegt seit Jahren der Bereich Dating Services, in altdeutsch auch Partnervermittlung genannt. Mit günstigen Preisen für Dienstleistungen, welche weltweit einmalig sind, hat sich der US Branchenriese TTPCG DATING SERVICES ® auch in Europa etabliert. In einem für Quereinsteiger perfekten System bietet dieser Dienstleister eine berufliche Zukunft und Sicherheit für jeden Menschen, der gerne mit anderen Menschen Umgang hat. Als Franchise-Nehmer*in des TTPCG DATING SERVICES ® stellt man interessierten Singles mittels Videoberatung die Dienstleistungen vor und erzielt dabei ein hohes Einkommen. Der Einstieg als Quereinsteiger*in kann sowohl haupt- als auch nebenberuflich erfolgen.

Franchise bietet Jobsuchern einige Chancen

Die Übernahme eines erfolgserprobten Unternehmenskonzeptes ermöglicht auch Quereinsteiger*innen als Franchise-Nehmer*in wiederum eine sichere Existenzgründung, da Franchise-Nehmer*innen auf die Erfahrungen und das Know-how des Franchise-Gebers sowie die Vorteile eines grösseren Unternehmensverbundes zurückgreifen können. Also nur Mut, zahlreiche Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger sind diesen Weg gegangen und geniessen einen sicheren Job als eigener Chef und ein überdurchschnittliches Einkommen. Mehr Informationen dazu, Franchise-Nehmer*in zu werden, bietet Ihnen das Portal FranchiseVergleich.

Autor des Presseberichts ist der Wirtschaftswissenschaftler Dr. Thomas Komarek.

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

