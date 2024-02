beOne beauty GmbH eröffnet neuen Online Shop

Wimpernverlängerungen, Nagelfolien, Nail Wraps & Nagelsticker

Weiden, 02.02.2023 – beOne beauty GmbH, ein führendes Unternehmen im Bereich der Schönheitspflege, freut sich, die offizielle Eröffnung seines Online-Shops bekannt zu geben. Das neue E-Commerce-Angebot richtet sich an Kundinnen und Kunden, die Wert auf hochwertige und innovative Schönheitsprodukte legen. Im Mittelpunkt des Sortiments stehen die exklusiven „Butterfly Kisses“ Wimpernverlängerungen sowie eine vielfältige Auswahl an UV-Nagelfolien, Nail Wraps und Nagelstickern.

„Unser Ziel war es immer, Schönheitslösungen anzubieten, die nicht nur von hoher Qualität sind, sondern auch Komfort und Vielfalt in die tägliche Schönheitsroutine unserer Kundinnen und Kunden bringen“, sagt Geschäftsführerin Dr. Christina Weiß von der beOne beauty GmbH. „Mit der Eröffnung unseres Online-Shops machen wir einen großen Schritt nach vorne, um dieses Versprechen zu erfüllen, indem wir unsere Produkte nun direkt an die Haustüren unserer Kundinnen und Kunden liefern.“

Die „Butterfly Kisses“ Wimpernverlängerungen sind das Aushängeschild des neuen Online-Shops. Sie bieten eine außergewöhnliche Qualität und Vielfalt, um jedem Look und Anlass gerecht zu werden. Von natürlich aussehenden bis hin zu dramatisch voluminösen Varianten – „Butterfly Kisses“ ermöglicht es jedem, den perfekten Wimpernaufschlag zu erzielen.

Neben den Wimpernverlängerungen bietet der Online-Shop auch eine breite Palette an Nagelprodukten. Die UV-Nagelfolien, Nail Wraps und Nagelsticker sind in verschiedenen Designs und Farben erhältlich, um individuelle und trendige Nagelkreationen zu ermöglichen. Alle Produkte sind darauf ausgerichtet, eine einfache Anwendung zuhause zu ermöglichen und gleichzeitig professionelle Ergebnisse zu liefern.

Zur Feier der Eröffnung bietet beOne beauty GmbH exklusive Angebote und Rabatte für Frühkäufer. Zum Start des Online-Angebotes gibt es mit dem Rabattcode opening20 einen besonderen Willkommensrabatt auf jede Erstbestellung. Zudem plant das Unternehmen regelmäßige Aktionen und Specials, um die Community zu erweitern und das Einkaufserlebnis noch attraktiver zu gestalten. Alle beauty-Enthusiasten sollten daher unbedingt den Newsletter von beOne beauty abonnieren, um keine wichtigen Neuigkeiten und Angebote des Unternehmens zu verpassen.

„Wir möchten, dass unser Online-Shop mehr als nur ein Ort für Einkäufe ist. Wir streben danach, eine Community von Schönheitsbegeisterten zu schaffen, die sich inspirieren und voneinander lernen können“, fügt Geschäftsführerin Dr. Christina Weiß hinzu. „Wir laden alle ein, Teil dieser aufregenden Reise zu werden und die Schönheit mit beOne beauty neu zu entdecken.“

Der Online-Shop ist ab sofort unter https://beone.beauty/shop erreichbar. Kundinnen und Kunden können sich auf eine benutzerfreundliche Plattform freuen, die sich durch sichere Zahlungsmethoden und einen schnellen Versand auszeichnet. beOne beauty GmbH ist bestrebt, ein außergewöhnliches Einkaufserlebnis zu bieten und steht für Fragen und Unterstützung jederzeit zur Verfügung.

Über beOne beauty GmbH: beOne beauty GmbH ist ein innovatives Unternehmen im Bereich der Schönheitspflege, das sich auf hochwertige und benutzerfreundliche Produkte spezialisiert hat. Mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit, Innovation und erstklassigem Kundenservice strebt beOne beauty danach, die Schönheitsindustrie zu revolutionieren und Produkte anzubieten, die nicht nur das äußere Erscheinungsbild der Kundinnen und Kunden, sondern auch deren Wohlbefinden verbessern.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

beOne beauty GmbH

Sebastianstraße 2

92637 Weiden

Telefon: (0961) 7953 3090

Email: hello@beone.beauty

Internet: https://beone.beauty

beOne beauty wurde 2021 von Dr. Christina Weiß als beauty Lounge und Drip Spa gegründet. Das Angebor reichte zunächst über Behandlungen wie z. B. Faltenunterspritzung, Lippen aufspritzen, Fadenlifting, etc., bis hin zu Vitamin, Vital- und Wellness-Infusionen im Drip Spa. Nun bietet das Unternehmen zusätzlich eine breite Auswahl an Schönheitsprodukten in seinem online shop.

