Bennet Beckmann wurde neuer Projektmanager bei Red Carpet Event

Leidenschaft für Events, Kino und Inszenierungen

Red Carpet Event, führender Anbieter für Livekommunikation im Kino, hat Bennet Beckmann als neuen Projektmanager eingestellt. Beckmann bringt als studierter Theater-, Film- und Medienwissenschaftler eine große Leidenschaft für Kino, Inszenierungen und Filme mit.

Bennet Beckmann hat in seinem beruflichen Werdegang bereits vielfältige Erfahrungen gesammelt. Sein Weg führte ihn vom Theater über den Rundfunk bis hin zum Programmkino. In seiner Rolle als Leiter eines Filmfestivals entdeckte der gebürtige Dortmunder seine Leidenschaft für die Organisation und Durchführung von Veranstaltungen. Seit nunmehr neun Jahren widmet er sich diesem Bereich mit Begeisterung und konnte umfassende Kenntnisse in der Konzeption, Organisation und Durchführung von Events erwerben.

In seiner vorherigen Position als Projektleiter für verschiedene Weiterbildungsanbieter war Bennet Beckmann verantwortlich für die Organisation branchenübergreifender Konferenzen und Seminare. Zuletzt leitete er die Bereiche Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen bei einem mittelständischen Bildungsdienstleister.

„Ich freue mich sehr, dass Bennet Beckmann unser Team verstärkt“, sagt Robert Goralski, Geschäftsführer von Red Carpet Event. „Er bringt viel Wissen und Erfahrung für seine neuen Aufgaben in der Veranstaltungsbranche mit.“

Bennet Beckmann ist begeistert von seiner neuen Aufgabe bei Red Carpet Event: „Ich habe mich schon immer für Kino und Veranstaltungen interessiert. Die Kombination dieser beiden Leidenschaften ist für mich der perfekte Job. Ich freue mich darauf, mit Red Carpet Event besondere Veranstaltungen für unsere Kunden zu realisieren.“

Red Carpet Event GmbH

Tagungen oder Kongresse werden erfolgreich, wenn Programm, Sprecher, Veranstaltungsort, Erreichbarkeit, Medientechnik und Logistik höchsten Ansprüchen genügen. Diese Parameter erfüllt Red Carpet Event mit seinem Portfolio. Die Spezial-Agentur für Livekommunikation im Kino bietet deutschlandweit mehr als 100 zentral gelegene Kinos, darunter exklusiv die Häuser von Deutschlands metropolenstärkster Multiplex-Kette CineStar, für die Durchführung von Events, Tagungen und Kongressen an. Unterschiedlich große und kleine Säle können flexibel für Shows und Präsentationen mit perfekter Sound- und Bildqualität oder als Bühne für Vorträge oder Workshops genutzt werden. Auch eine Drahtlosverbindung zwischen verschiedenen Standorten via Satellitenübertragung oder Internet ist möglich. Die Foyerflächen bieten dazu genügend Platz für ergänzende Ausstellungen und das Catering.

Hansaallee 245

D-40549 Düsseldorf

Ansprechpartner: Robert Goralski

info@red-carpet-event.de

Telefon: 0800-2114069

Internet: www.red-carpet-event.de