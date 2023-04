Ben Schulz & Partner AG mit neuen Seminarräumen im Lahn-Dill-Kreis

Ben Schulz & Partner AG schaffen mit ihrer neuen Homebase moderne und exklusive Seminarräume für jeden in Dillenburg und Umgebung, der sich mit seinem Team für eine Tagung zurückziehen möchte.

Nach fast neun Jahren in Mittenaar-Bicken wurde es Zeit für einen grundlegenden Tapetenwechsel. Gefunden hat die Ben Schulz & Partner AG ihr neues Domizil mit großzügigen Seminarräumen in Dillenburg-Frohnhausen. Es sei fast eine Schicksalsfügung gewesen, so Ben Schulz, als er in Frohnhausen die neue Immobilie entdeckte. „Endlich können wir neben unserer Beratungsleistung auch die passenden Räume für Workshops und Meetings mit unseren Kunden anbieten.“ Nach Monaten des Renovierens konnte das Unternehmen schlussendlich am 31. März 2023 die neuen Räumlichkeiten beziehen.

Die Besonderheit sei, so Schulz, dass die modernst ausgestatteten Seminar- und Tagungsräume auch von Externen für eigene Veranstaltungen angemietet werden können. Der große Raum bietet Platz für bis zu 50 Personen, zum Beispiel für eine Vorstandssitzung oder den nächsten Kreativ-Workshop. Ferner steht ein kleinerer Raum für bis zu 12 Personen zur Verfügung sowie ein großzügiges Foyer für die Pausen und das Catering. „Unsere Gäste schätzen besonders den direkten Zugang zu unserem großen Garten mit Blick auf den Wald“ führt Ben Schulz weiter aus. „Wir haben hier die ideale Infrastruktur und eine hochprofessionelle Ausstattung für Präsenz- und Hybridveranstaltungen.“

Im räumlich abgetrennten Bereich für die Mitarbeitenden des Beratungshauses wurde selbstverständlich auch an alles gedacht: moderne ergonomische Arbeitsplätze, technisch professionell eingerichtete Räume für Videokonferenzen, Rückzugsmöglichkeiten für Gespräche und Telefonate.

„Wem die Bilder noch nicht reichen, ist herzlich eingeladen, vorbeizukommen und sich mit uns über unser neues „Familiendomizil“ zu freuen“, lädt Ben Schulz ein.

Nähere Informationen zur Ben Schulz & Partner AG und die Seminarräume erhalten Sie unter www.benschulz-partner.de bzw. unter www.seminarraum-hessen.de

Ben Schulz & Partner AG

Das Beratungshaus für Unternehmertum und Personal Branding im deutschsprachigen Raum unterstützt InhaberInnen, UnternehmerInnen, Selbstständige und Führungskräfte in ihrem Unternehmertum. Es geht darum, kraftvoll und sicher Grenzen zu überschreiten und neues Land für sich einzunehmen.

Von strategischem Sparring für UnternehmerInnen über Management Coaching und Unternehmensleitbildentwicklung bis hin zu Personal Branding und Marketing & Vertrieb – Die Ben Schulz & Partner AG liefert Consulting und Services auf höchstem Niveau.

Als Resulter ist es ihre Mission, den Fokus auf Ergebnisse zu legen, effektiv Ziele zu erreichen und die Weite im Denken zu fördern. Sie ermächtigen ihre Klienten in ihrer Handlungsfähigkeit und sorgen so für mehr Zukunftsstabilität.

Mit ihrem Hintergrund als Pioniere des Personal Branding, steht für die ExpertInnen der Ben Schulz & Partner AG der Mensch mit seiner Identität im Mittelpunkt. Sie verbinden ihr Know-how über Unternehmensstrategie mit psychologischem Wissen und dem handwerklichen Können aus Marketing und Vertrieb. Eine über 20-jährige Unternehmensgeschichte spricht für sich.

Kontakt

Ben Schulz & Partner AG

Ben Schulz

Auf der Langaar 8

35684 Dillenburg-Frohnhausen

+492771267450



http://www.benschulz-partner.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.