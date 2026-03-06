Beim Auspacken beginnt der Zauber

Bücher sind die einzigen Ostereier, deren Zauber beim Auspacken erst beginnt. Mit jedem Umblättern öffnet sich eine neue Tür, und während der Schokohase nur einen Augenblick versüßt, schenkt eine gute Geschichte ein ganzes Universum, das niemals schmilzt.

Die Flickenhexe

Wenn Ihr glaubt es gibt nur ein Hexenmodell? habt ihr euch getäuscht. Hier begegnet ihr der Safthexe, der Gurkenhexe und noch viele mehr. Ja und natürlich auch der Flickenhexe. Wie sie auf dem Rummel Menschen aus dem Riesenrad rettet, wie sie einen Wald rettet und sich außerdem noch verliebt. Wie sie auf dem Dachboden ein Drachenei findet und viele viele Abenteuer mehr.

ISBN-13:‎ 978-3565178834

Milas magischer Mutmachzauber

Hurra! Mila ist wieder im Beerenwald unterwegs. Die Tierkinder lieben die kleine Elfe mit ihrer tannengrünen Tasche.

Mila hilft ihnen, das Vertrauen in sich selbst zu stärken. Die Mutmach-Elfe hört ihnen zu und nimmt sie ernst.

Und dann – zuerst ganz leise – wird das Rumoren und Rappeln in der tannengrünen Zaubertasche immer lauter. Buchstabe für Buchstabe schwebt heraus. Zusammen bilden sie einen magischen Mutmachzauber.

Dieses Mal hat sich Mila für ihre Freunde und auch für dich etwas Besonderes ausgedacht.

ISBN-13: ‎ 979-8247717522

Die Abenteuer des kleinen Finn – eine spannende Mäusegeschichte für die ganze Familie

Der kleine Mäuserich Finn führt eigentlich ein recht beschauliches Leben in einem Garten. Er versteht sich sehr gut mit seinen Menschen, und sogar mit dem Kater des Hauses hat er ein freundschaftliches Verhältnis. Eines Tages jedoch ändert sich alles.

Die nette Familie zieht fort, und es kommen neue Menschen. Diese mögen Mäuse gar nicht, und zu allem Überfluss haben sie auch noch zwei Kater, die es ebenfalls auf Finn abgesehen haben. Als diese bösen Menschen Finns Wohnung unter Wasser setzen, muss er aus dem Garten fliehen.

Entkräftet und zutiefst traurig findet er in einer Scheune Zuflucht. Dort lebt die Maus Felix, die sich um den unglücklichen Finn kümmert und ihm das Leben auf dem Land und im Wald zeigt.

Die beiden erleben nun gemeinsam viele Abenteuer und meistern so manche Gefahr, was ihre Freundschaft von Tag zu Tag wachsen lässt.

Und am Ende der Geschichte warten noch ein paar tolle Lesetipps!

ISBN-13:‎ 978-3753499673

Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und Kobolde

Dieses Buch lädt den Leser mit seinen märchenhaften und lehrreichen Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und Feen zu einer Reise in die bunte Welt der Fantasie ein. Mit seinen lustigen Ausmalbildern ist es für Kinder ebenso geeignet wie für all jene, die im Herzen jung geblieben sind.

ISBN-13: 978-3735790729

Kunterbunter Lesespaß für Kinder … und noch vieles mehr

In diesem Buch haben Ennepetaler gemeinsam zur Feder gegriffen. Zusammen für den guten Zweck, denn der gesamte Erlös kommt dem Kinderschutzbund Ennepetal zugute.

Alle Beteiligten stellten ihre Beiträge kostenlos zu Verfügung. Entstanden ist eine bunte Mischung unterhaltsamer Texte, die jedes Kinderherz erfreuen wird.

Das Buch ist aber nicht nur etwas für Kinder. Auch die, die im Herzen jung geblieben sind, werden ihre Freude an den Erzählungen haben.

Und natürlich gibt es auch noch ein paar Überraschungen.

Neugierig geworden?

ISBN-13: 978-3752627534

Firmeninformation:

Britta Kummer wurde 1970 in Hagen (NRW) geboren. Heute lebt sie im schönen Ennepetal und ist gelernte Versicherungskauffrau.

Die Freude am Schreiben hat sie im Jahre 2007 entdeckt und seit dieser Zeit bestimmt es ihr Leben.

Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher. Zusätzlich gibt es ein Buch zum Thema MS. Dies ist aber kein Fachbuch über die Krankheit MS (Multiple Sklerose), sondern die MS-Geschichte der Autorin.

