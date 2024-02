Bei der ProMinent Group aus Heidelberg stehen die Mitarbeiter immer an erster Stelle

Die ProMinent Group aus Heidelberg sorgt mit verschiedenen Benefits dafür, dass sich die Mitarbeiter wertgeschätzt und wahrgenommen fühlen.

Die ProMinent Group aus Heidelberg zählt zu den globalen Marktführern auf dem Gebiet der Dosiertechnik und Wasseraufbereitung. Das Unternehmen betreibt Zweigstellen in über 50 Ländern, betreut Kunden aus zahlreichen Branchen und kann einen Mitarbeiterstamm von circa 2800 Kollegen vorweisen. Der Erfolg der ProMinent Group kommt jedoch nicht von ungefähr: Tagtäglich setzen sich die Mitarbeiter dafür ein, die bestmögliche Lösung für individuelle Problemstellungen zu finden und jedem Kunden einen optimalen Service zu gewährleisten. Für dieses Engagement haben die Geschäftsführung und der ProMinent Betriebsrat verschiedene Benefits organisiert, die den Mitarbeitern ihre Arbeitszeit zusätzlich versüßen sollen.

Urlaubsanspruch und Sonderzahlungen

Vollzeitmitarbeiter der ProMinent Group aus Heidelberg haben einen Urlaubsanspruch von 30 Urlaubstagen im Jahr. Dazu kommt ein tariflicher Sonderurlaubsanspruch bei Ereignissen wie:

-Der Geburt des eigenen Kindes

-Hochzeit

-Umzug

-Todesfall der Eltern

Darüber hinaus erhalten alle tariflichen Mitarbeiter jährlich vier Sonderzahlungen.

Mit wenig Geld zum Wunschfahrrad

Wer mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen möchte, bekommt von der ProMinent Group aus Heidelberg Unterstützung in Form eines Fahrradleasing-Angebots. Alle Mitarbeiter von ProMinent haben die Möglichkeit, mittels eines Firmencodes über den Leasing-Anbieter Bikeleasing.de vergünstigte Leasingangebote zu erhalten.

ProMinent Group setzt sich für die Altersvorsorge der Mitarbeiter ein

Eine gute Altersvorsorge ist heute wichtiger als je zuvor. Deshalb hat sich der ProMinent Betriebsrat dafür eingesetzt, dass alle Mitarbeiter der ProMinent Group verschiedene altersvorsorgewirksame Leistungen erhalten. Arbeitnehmer haben zum einen die Möglichkeit, in einen förderfähigen privaten Altersvorsorgevertrag einzuzahlen und sich so eine stabile Altersvorsorge zu sichern. Alternativ besteht die Option, einen Altersvorsorgevertrag in eine arbeitnehmerfinanzierte Altersvorsorgezusage des Arbeitgebers umzuwandeln.

Eine Auszahlung der altersvorsorgewirksamen Leistungen erfolgt an jeden Mitarbeiter der ProMinent Group. Teilzeitbeschäftige erhalten eine anteilige Auszahlung.

Empfehlung neuer Mitarbeiter

Heutzutage kann jeder Mitarbeiter auf ein breites Netzwerk an Kontakten zurückgreifen. Wer potenzielle Arbeitskräfte an die ProMinent Group weiterempfiehlt, bekommt bei erfolgreicher Übernahme nicht nur einen neuen, fähigen Kollegen, sondern auch die Chance auf eine Prämie. Ausgezahlt werden die Prämien nach erfolgreichem Bestehen der Probezeit. Der ProMinent Betriebsrat stellt durch dieses Mitarbeiterempfehlungsprogramm sicher, dass neue Kollegen zum Rest des Teams passen und den Arbeitsalltag menschlich wie fachlich bereichern.

Ein sicherer Arbeitsplatz

Viele Arbeitnehmer wünschen sich in Zeiten der Inflation und multiplen Krisen Stabilität und Sicherheit. Die ProMinent Group bietet nicht nur einen sicheren Arbeitsplatz in einem wirtschaftlich gesunden Unternehmen, sondern auch die Sicherheit eines tarifgebundenen Unternehmens. Die Mitarbeiter erhalten demnach die Gewährleistung auf faire und humane Arbeitsbedingungen, die angemessen vergütet werden. Darüber hinaus stehen die Geschäftsführung und der ProMinent Betriebsrat in engem Kontakt miteinander, um die Bedürfnisse der Mitarbeiter regelmäßig zu erörtern und bei Bedarf entsprechende Maßnahmen für weitere Zufriedenheitsfaktoren am Arbeitsplatz zu treffen.

Ausgewogene Work-Life-Balance durch flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten

Für viele Arbeitnehmer ist eine ausgewogene Work-Life-Balance ausschlaggebend dafür, ob sie eine langfristige Karriere in einem Unternehmen anstreben oder nicht. Da die ProMinent Group die Mitarbeiterfluktuation so gering wie möglich halten will, ist die Geschäftsleitung auf diesen Zug aufgesprungen.

Günstig fit halten mit dem Firmenfitnessprogramm

Viele Mitarbeiter der ProMinent Group arbeiten überwiegend im Büro und sehnen sich nach einem körperlichen Ausgleich zu ihrer Arbeit. Die ProMinent unterstützt diesen Wunsch mit dem Firmenfitnessprogramm, das in Kooperation mit den Pfitzenmeier Premium Clubs läuft. Die Fitness-Studio-Kette bietet Mitarbeitern der ProMinent Group aus Heidelberg vergünstigte Tarife für eine Mitgliedschaft an

Warum Mitarbeiterzufriedenheit bei ProMinent großgeschrieben wird

Die ProMinent Group und der ProMinent Betriebsrat möchten den Mitarbeitern durch die zahlreichen genannten Benefits ihre Dankbarkeit ausdrücken und ein Zeichen der Wertschätzung setzen. Tagtäglich arbeiten die klugen Köpfe und engagierten Kollegen daran, die Dienstleistungen der ProMinent Group fortwährend zu verbessern und das Unternehmen auf Erfolgskurs zu halten. 2020 feierte ProMinent bereits das 60. Firmenjubiläum, was ohne den unermüdlichen Einsatz der Kollegen nicht möglich gewesen wäre. Da man bei der ProMinent Group die Erfahrung gemacht hat, dass die Motivation der Mitarbeiter in hohem Maß vom Betriebsklima abhängt, wollen die Geschäftsführung und der Betriebsrat alles daransetzen, Arbeitsplätze zum Wohlfühlen zu schaffen und die positive Grundstimmung dauerhaft aufrechtzuerhalten.

Die ProMinent GmbHroup ist ein globaler Lösungspartner für Probleme in den Bereichen Dosiertechnik und effiziente Technologie zur Wasseraufbereitung und -desinfektion. Das Unternehmen betreut Kunden aus unterschiedlichsten Branchen in über 100 Ländern.

Firmenkontakt

Prominent GmbH

Stephanie Gläßer

Im Schuhmachergewann 5-11

69123 Heidelberg

+49 6221 842 0



https://www.prominent.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.