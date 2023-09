Beautyopfer? Berichten Sie uns von Ihrem Fall!

Neue Webseite sammelt Fälle

Das Thema „Schönheitsoperation“ gilt noch immer in Deutschland als Tabuthema. Dabei hat sich mittlerweile eine gigantische Industrie daraus entwickelt.

So lag die Zahl der weltweit durchgeführten offiziellen Operationen 2021 bei fast 30,5 Millionen; Spitenreiter waren hier die USA und Brasilien. In Deutschland lag deren Zahl laut der Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen (VDAEPC) bei 93.853, andere Quellen sprechen sogar von 467.951.

Insbesondere bei Frauen, die mit etwa 88 Prozent der Patientinnen und Patienten die Mehrheit der Operationsfälle ausmachen, stehen die Ober- und Unterlidstraffung, die Brustvergrößerung und die Faltenunterspritzung hoch im Kurs. In Deutschland entscheiden sich vor allem männliche Patienten für Fettabsaugungen, gefolgt von Ober- und Unterlidstraffungen sowie Eingriffen zur Behandlung von Gynäkomastie.

Schönheitsoperationen bergen, wie jeder medizinische Eingriff, potenzielle Risiken und Gefahren. So kam es einer Umfrage im Auftrag der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE) aus dem Jahr 2007 zufolge bei mehr als jedem Fünften zu Komplikationen und Nachwirkungen. Bei 15 Prozent der Geschädigten blieben sogar deutliche Narben zurück. Rechnet man die circa 22 % Komplikationen auf die fast 470.000 Operationen in Deutschland hoch, so ergeben sich rund 103.000 verpfuschte Schönheitsoperationen im Jahr allein in Deutschland!

Das Problem an den Zahlen ist, dass sie die Situation nur unzureichend wiedergeben. Es gibt in Deutschland keine zentrale Meldestelle oder Datenbank, die alle missglückten Schönheitsoperationen erfasst. Zudem meiden viele Betroffene den Schritt an die Öffentlichkeit aus Scham oder wissen nicht, wohin sie sich wenden können.

Eine neue Online-Plattform will hier Abhilfe schaffen: Beautyopfer.de. Dort möchten wir Ihre Berichte sammeln, Ihnen zukünftig die Möglichkeit bieten, sich mit anderen zu vernetzen sowie vor den Gefahren von Schönheitsoperationen warnen und gegen die schwarzen Schafe der Branche vorgehen. Selbstverständlich wird Ihre Anfrage vertraulich behandelt. Auf Wunsch können Sie Ihre Informationen sogar anonym übermitteln. Die Angaben werden anschließend sorgfältig geprüft und gegebenenfalls weitere Maßnahmen eingeleitet.

Zum Hintergrund: Diese Initiative ist dadurch motiviert, dass eine uns bekannte geschädigte Person andere vor derartigen Schaden bewahren sowie ebenfalls Geschädigte unterstützen will. Die Person und ihr Umfeld möchten anonym bleiben, wie viele andere Geschädigte auch.

Bildquelle: Image by OpenClipart-Vectors from Pixabay