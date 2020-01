BAYOONET AG übernimmt TESIS SYSware GmbH

Die BAYOONET AG mit Hauptsitz in Darmstadt hat zum 31.12.2019 alle Anteile der TESIS SYSware Software Entwicklung GmbH erworben. Die TESIS SYSware aus München ist seit 30 Jahren ein führender Hersteller von Softwareprodukten für automatisiertes Password & Access Management. Die Lösungen von TESIS SYSware helfen Organisationen und Anwendern im B2B-Bereich sensible Daten zu schützen und die Effizienz und Transparenz von IT-Serviceprozessen zu steigern. Kürzlich hat das Unternehmen auch erstmals eine Password-Management-App für den B2C-Markt veröffentlicht.

Mit der Akquisition der TESIS SYSware erweitert BAYOONET das Portfolio um Produkte für Password Management und rundet ihr eigenes Angebot im Bereich Access Management ab. Das Unternehmen erhält so noch besseren Zugang zu großen, internationalen Geschäfts- und erstmals auch zu Privatkunden. Mit diesem Unternehmenskauf sowie der bereits Anfang Dezember 2019 erfolgten Übernahme sämtlicher Assets der Münchener econet GmbH baut BAYOONET damit im Bereich Access Management ihre marktführende Stellung in Europa deutlich aus.

„Mit der Übernahme der TESIS SYSware stärken wir unsere Position als einer der führenden deutschen Hersteller von sicherheitsrelevanten Softwarelösungen in den Bereichen Data Access Governance, Identity & Access Management sowie Password Management“, betont Frank Manger, CEO der BAYOONET AG. „Durch das starke Engagement beider Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen profitieren unsere Kunden von der hervorragenden technischen und fachlichen Expertise unserer Berechtigungsmanagement-Experten, zum Beispiel in kritischen IT-Infrastrukturen von Kliniken, über öffentliche Verwaltungen bis hin zum internationalen Konzernumfeld.“

„Mit unseren Produkten gewinnt die BAYOONET AG zusätzlich Zugang zu einer Reihe großer Konzernkunden, und mit der neuen Sicherheits-App PHNX auch zum Consumer-Markt“, so Dr. Peter Gerathewohl, Geschäftsführer von TESIS SYSware. „Inhaltlich und fachlich wird durch den Kauf das BAYOONET-Angebot sinnvoll ergänzt, und gemeinsam gewinnen wir eine neue, starke Position im Markt. Unsere Kunden behalten TESIS SYSware auch künftig als ihren langjährigen, zuverlässigen Partner, der durch die Zugehörigkeit zu einer finanzkräftigen Unternehmensgruppe weiterhin für Innovation und Stabilität steht.“

Für die Kunden der TESIS SYSware gibt es keine Änderungen. Die bekannten Ansprechpartner und Geschäftsführer stehen auch weiterhin zur Verfügung.

Über die BAYOONET AG:

Die BAYOONET AG ist ein 2001 gegründetes und seitdem stetig wachsendes Softwarehaus mit Standorten in Darmstadt und München. Das Team von rund 110 Mitdenkern entwickelt sicherheitsrelevante und hochskalierbare Softwareanwendungen in der Medizintechnik und im Enterprise-Umfeld. Die Business Unit BAYOOSOFT Management Software fokussiert sich auf Softwarelösungen für stark regulierte Bereiche und kritische Infrastrukturen. Mit dem BAYOOSOFT Access Manager, der automatisierten Softwarelösung für transparentes und leicht verständliches Berechtigungsmanagement, hat BAYOONET bereits seit 2008 ein am Markt etabliertes Produkt im Segment Data Access Governance im Portfolio.

Über die TESIS SYSware GmbH:

TESIS SYSware Software Entwicklung GmbH ist ein führendes Softwareentwicklungsunternehmen für Produkte zur automatisierten Passwort- und Zugriffsverwaltung. Die Lösungen helfen Anwendern und Unternehmen, Daten zu schützen, die Effizienz und Transparenz von IT-Serviceprozessen zu steigern und IT-Servicekosten langfristig und zuverlässig zu senken. Sicherheit hat dabei höchste Priorität: TESIS SYSware-Produkte erfüllen umfassend die Compliance-Richtlinien von Unternehmen und die gesetzlichen Anforderungen gemäß der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO). Große internationale Organisationen mit hohen Sicherheitsanforderungen vertrauen dem Unternehmen mit Sitz in Deutschland seit drei Jahrzehnten.

Pressekontakte:

BAYOONET AG

Franziska Weiß

Telefon: +49 6151 8618 0

E-Mail: presse@bayoo.net

www.bayoo.net

TESIS SYSware Software Entwicklung GmbH

Tatjana Nuding

Telefon: +49 89 4141 7690

E-Mail: tatjana.nuding@tesis-sysware.de

https://www.tesis-sysware.de

