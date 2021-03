baufuxx. Das Handwerker-Netzwerk auf Expansionskurs

Das 2019 ins Leben gerufene Projekt hat seit seiner Gründung den Fokus auf Berlin gelegt. Unter dem Motto “lokale Handwerker mit Festpreisgarantie” vermittelt baufuxx Handwerker, die dem Auftraggeber binnen nur 12 Stunden verbindliche Angebote für alle Leistungen rund um die Immobilie erstellen. “Und das zum Festpreis”, so der COO & Co.- Founder Detlef Müller. “Damit heben wir uns deutlich von den Mitbewerbern ab und haben einen USP”, so Detlef Müller weiter. baufuxx versteht sich als lokales Handwerker-Netzwerk, nicht als reine Plattform. Das Netzwerk verfolgt eine Win-win-Strategie für den Kunden und den Handwerker. Handwerksfirmen können so ihre Leerzeiten füllen und schnell neue Kunden und Aufträge generieren, ohne lange Angebote schreiben zu müssen. Der Nutzen für den Kunden? “Alle suchen Handwerker; wir haben sie”, so der COO des Unternehmens. Nicht nur die großen Aufträge, sondern auch kleinere Aufgaben, wie das Verlegen von Parkett in einzelnen Räumen, oder der neue Waschtisch im Bad werden durch baufuxx vermittelt. “Wir vermitteln auch Allrounder” sagt der Co-Founder von baufuxx. Ein Modell, das sich rechnet. Derzeit plant baufuxx die Kooperation mit Baumärkten und Großhändlern. Der baufuxx wird “erwachsen” und eine erweiterte Digitalisierung und massives Wachstum sind nur eine Frage der Zeit.

Das Handwerker-Netzwerk für Berlin. Bauleistungen zu Festpreisen innerhalb von nur 12 Stunden.

BER Immobilienpartner UG

Detlef Müller

Lietzenburger Straße 22

10789 Berlin

017669818100

kontakt@baufuxx.berlin

http://baufuxx.berlin

