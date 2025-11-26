Seit vielen Jahrhunderten wird Bischof Nikolaus von Myra als Wohltäter der Kinder angesehen. Er galt als barmherzig und sehr mildtätig. Er soll sein geerbtes Vermögen genutzt haben, um vielen armen Kindern Freude zu bereiten. Er wird als Schutzpatron der Kinder angesehen.

Der Brauch, dass Nikolaus am 6. Dezember die geputzten Schuhe oder Stiefel mit Süßigkeiten und kleinen Geschenken füllt, besteht bis heute fort.

Geschenkideen für den Nikolausstiefel:

Nepomucks und Finns Wintermärchen

Kobold Nepomuck und Mäuserich Finn haben viel Spaß im Winter-Wunderland Norwegen. Sicherlich fragt Ihr Euch, was aus Kater Merlin und Aurora geworden ist und was die Mäuse so alles fern ihrer Heimat erleben?

Natürlich geht es auch diesmal nicht ohne Abenteuer und Gefahren ab!

Das Buch ist die Fortsetzung von „Nepomuck und Finn: Abenteuer in Norwegen“. Unter anderem erfahrt Ihr etwas über Wölfe und wie man einen Iglu baut. Außerdem steht ein Ausflug nach Oslo auf dem Programm. Ihr dürft also gespannt sein!

ISBN: 978-3695125616

Mäuseausmalbuch

In diesem Ausmalbuch haben Mäuse das Sagen.

Hauche den niedlichen Nagern mit tollen Farben Leben ein und gestalte das Buch ganz nach deinem Geschmack. Du wirst sehen, das macht richtig Spaß.

Ideal als Geschenk, für gemeinsame Zeit mit der Familie und stundenlange kreative Unterhaltung. Da kommt keine Langeweile auf.

Die Ausmalbilder sind einseitig bedruckt, damit das Durchscheinen der Farben verhindert wird. Die Umrisse sind dick und schwarz gehalten, damit sie gut zu erkennen sind. Empfohlen wird die Verwendung von Buntstiften.

ISBN: 978-3695104451

Kummers Kindergeschichten

Bücher sind etwas ganz Besonderes. Sie bieten Jung und Alt eine interessante Reise durch ihre eigene Welt an und verbinden dadurch sogar Generationen.

Fantasie ist die stärkste und schönste Kraft, die Kinder besitzen. Deshalb ist es auch so wichtig, sie so früh wie möglich an Bücher heranzuführen. Denn hier können sie anhand der erzählten Geschichte ihre eigene Kreativität sowie Vorstellungskraft frei entfalten.

Kummers Kindergeschichten laden Sie zum Vor- oder Selbstlesen ein. Mal spannend, mal nachdenklich oder lustig. Eine bunte Sammlung für jedes Alter.

ISBN-13: 978-3738601008

Mit Nepomuck auf Weltreise

Wie funktioniert eigentlich ein Heißluftballon, und wie leben die Eskimos heute? Was passiert, wenn ein norwegischer Kobold auf einen irischen Leprechaun trifft, und was kann man im Karina-Verlag so alles anstellen? Begleitet den lustigen Kobold Nepomuck auf seinen Reisen durch Europa, Asien, Amerika, Afrika und Australien und lernt Menschen, Tiere und verschiedene Kulturen hautnah kennen. Folgt ihm auf den Spuren der Hobbits, und werft mit ihm seinen ersten Bumerang. Die tollsten Abenteuer warten auf euch, denn wo Nepomuck sein Unwesen treibt, da wird es nie langweilig!

ISBN-13: 978-3755717102

Kummers Kindergeschichten 2

Wann haben Sie Ihrem Kind das letzte Mal vorgelesen? Bereits in den ersten Jahren eines Kindes wird der Grundstein für Bildung, auch durch Vorlesen, gelegt. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Und nicht nur das. Es verbindet sogar noch, gemeinsam mit dem Nachwuchs zu lesen. Zusammen macht es doch viel mehr Spaß.

Und genau das können Sie mit Kummers Kindergeschichten 2. Hier laden 20 Erzählungen zum Selbst- oder Vorlesen ein. Mal spannend, lustig oder traurig. Hier und da fließt Fantasie oder etwas zum Nachdenken in Form von kleinen Botschaften ein.

Auch wieder mit einer wunderbaren Erzählung vertreten ist die kleine Gastautorin Melissa (6 Jahre). Sie schilderte ihrer Oma Autorin Heidi Dahlsen die Geschichte „Alarm im Dschungel“, die diese dann für sie aufschrieb.

Und als zusätzliches Bonbon gibt es noch interessante Leseproben aus Kinderbüchern, die schon so manches Kinderherz begeistert haben.

ISBN-13: 978-3739238241

