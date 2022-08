Bargeld am Puls der Zeit: ALVARA | Digital Solutions auf der CashCon 2022

Leipzig, 03.08.2022. ALVARA | Digital Solutions lädt am 7. und 8. September 2022 zur CashCon in Leipzig ein − gemeinsam mit GS1 Germany, dem EHI Retail Institute und dem BDGW. Experten aus der Bargeld-Branche berichten über die neuesten Entwicklungen, präsentieren Best Practices und Innovationen. Veranstaltungsort ist das Felix im Lebendigen Haus in der alten Hauptpost im Leipziger Zentrum.

„Mit dem Ausfall zahlreicher Kartenterminals in den Geschäften ist vielen Menschen die Bedeutung von Bargeld in den letzten Wochen wieder sehr viel bewusster geworden“, erläutert ALVARA | Digital Solutions-Geschäftsführer Steven Schwarznau. Die hohe Nachfrage an den Geldautomaten nach Bargeld machte den derzeitigen Personalmangel deutlich spürbar. „Hier gilt es, weitere Lösungsansätze und Optimierungsmöglichkeiten zu identifizieren. Auf der CashCon 2022 blicken wir gemeinsam auf die künftige Rolle des Bargelds.“

Die Teilnehmer erwarten spannende Expertenvorträge, wertvolle Anregungen aus der Cash-Branche sowie Strategien zum Umgang mit den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie. Die Veranstaltung bietet zudem zahlreiche Möglichkeiten zum Networking sowie Austausch mit Experten, Referenten, Ausstellern und Bargeldakteuren über Themen wie Automation, Banken und Bargeldlogistik. Im Ausstellungsbereich präsentieren die Sponsoren ihre innovativen Lösungen und Produkte.

Ob Handelsunternehmen, Finanzinstitute oder Wertdienstleister: Das abwechslungsreiche Programm der CashCon 2022 (http://www.cash-con.de) bietet für alle Interessensgruppen wertvolle Impulse. „Wir freuen uns sehr, die Teilnehmer wieder vor Ort in Leipzig begrüßen zu dürfen und auf den persönlichen Austausch mit Branchen-Experten rund um das Thema Bargeld am Puls der Zeit“, sagt Steven Schwarznau.

Weitere Informationen zur CashCon 2022: www.cash-con.de

ALVARA | Digital Solutions ist eine Marke der ALVARA Holding GmbH. Der Unternehmensverbund versteht sich als führender europäischer Anbieter für Track & Trace-Softwarelösungen rund um den Bargeldkreislauf und die -logistik – von der Bargeldbearbeitung über das Monitoring und die Prozessautomatisierung bis hin zum Clearing. Mit ihren maßgeschneiderten Lösungen zur Erfassung und Nachverfolgung von Zahlungsströmen ermöglicht die Unternehmensgruppe Retailern, Wertdienstleistern und Finanzinstituten ihre Bargeldmanagementabläufe zu optimieren und ihre Prozesskosten zu senken. Zu den Kunden von ALVARA | Digital Solutions zählen Unternehmen aus dem Retail‑, Wertdienstleister- und Bankensektor weltweit. www.digital.alvara.eu

ALVARA | Digital Solutions (eine Marke der ALVARA Holding GmbH):

