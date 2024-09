Barber’s Experience Tour 2025 startet in Deutschland, Österreich und der Schweiz

Die Barber’s Experience ist zurück und startet ihre mit Spannung erwartete Qualifikationstour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz (DACH-Region) im Jahr 2025! Als eine der bedeutendsten Messen im Bereich Barbering in Europa wird sie auch in diesem Jahr wieder auf der renommierten **TOP HAIR Messe in Düsseldorf** vertreten sein.

Die Tour bietet ambitionierten Barbern und Barberinnen die Chance, ihre Fähigkeiten in verschiedenen Kategorien unter Beweis zu stellen und sich für das große Finale auf der TOP HAIR Messe zu qualifizieren. Besonders im Fokus stehen Wettbewerbe wie der „Speed Fade“ und der „Freestyle Cut“, bei dem Kreativität und Präzision in nur wenigen Minuten demonstriert werden müssen.

Das Highlight der Messe wird die Krönung des oder der **besten Barber/Barberin der DACH-Region** sein. Diese prestigeträchtige Auszeichnung gilt als Meilenstein in der Karriere eines jeden Barbers. Die Finalist*innen haben die Möglichkeit, vor einem großen Publikum und hochkarätigen Juroren ihr Können zu zeigen und sich gegen die Konkurrenz durchzusetzen.

Neben dem Wettbewerb ist die Barber’s Experience 2025 die zentrale Plattform, um die neuesten Trends, Techniken und Produkte im Bereich Barbering und Friseurkunst zu präsentieren. Auf der Messe werden wegweisende Innovationen in der Haarpflege sowie professionelle Werkzeuge vorgestellt. Zudem bieten Workshops und Live-Demonstrationen eine einzigartige Gelegenheit, von den Besten der Branche zu lernen.

Michael Ehlers, Gründer der Barber’s Experience, kommentiert: **“Die Barber’s Experience hat sich zu einem unverzichtbaren Ereignis für die europäische Barbering-Szene entwickelt. Wir freuen uns, dass wir auch 2025 wieder die Möglichkeit haben, die talentiertesten Barber und Barberinnen der DACH-Region zu vereinen und ihnen eine Bühne zu bieten, auf der sie ihre Leidenschaft und Kreativität ausleben können.“**

Die Barber’s Experience hat sich in den letzten Jahren zu einer der bedeutendsten Veranstaltungen in der europäischen Barber-Szene entwickelt. Wir freuen uns, auch 2025 die besten Talente der Region zu vereinen und gemeinsam die Zukunft des Barbering zu gestalten.

Barber Battle Tour 2023/2024

In Vorbereitung auf die Barber“s Experience x Top Hair 2024 planen wir eine noch größere Barber Battle Tour durch Europa und Deutschland. In Deutschland machen wir wieder Halt in Hamburg, Frankfurt, München und Düsseldorf. Wir touren erstmalig durch Dublin, London, Amsterdam, Madrid, Warschau und Bukarest. Das große Finale findet dann in Düsseldorf auf der Top Hair statt, dort wird dann letztendlich der beste Barber 2024 gekürt.

