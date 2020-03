Ballerina in Übergrößen für Damen bei schuhplus in Dörverden

Damenschuhe wie die Ballerinas sind beim Übergrößenhändler bis Größe 46 bestellbar

Der Ballerina stellt ein Schuhmodell für Damen dar, welchen es bereits seit Jahrzehnten gibt. Der Klassiker unter den Schuhmodellen ist vor allem bequem, da er keinen Absatz aufweist. Heute gibt es den Schuh in vielen Farben und Stilen, sodass keine Dame auf Ballerinas im Schuhschrank verzichten sollte. Damen mit großen Füßen wissen nur zu gut, wie schwer es ist, die passenden Schuhe im Ladengeschäft um die Ecke zu finden. schuhplus – Schuhe in Übergrößen im niedersächsischen Dörverden hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, für Damen und für Herren mit großen Füßen eine breite Auswahl an Schuhmodellen zu bieten.

Ballerina in vielen Farben bei schuhplus auswählen

Die Auswahl an Ballerina in Übergrößen für Damen bei schuhplus ist groß. Hier finden Damen ganz sicher endlich genau das Modell, das sie sich schon so lange wünschen. Neben den klassischen Farben wie Schwarz oder Grau gibt es die flachen Schuhe ebenfalls in modischen Nuancen wie Dunkelblau, Rot, Bordeaux, Creme oder Weiß. Damit lässt sich der Ballerinaschuh perfekt zum Outfit des Tages wählen und vielleicht zu einem eleganten Kleid oder einem schmalen Rock mit Bluse kombinieren.

Hochwertige Verarbeitung und perfekte Innenausstattung sind bei den Modellen von schuhplus selbstverständlich

Das Unternehmen schuhplus in Dörverden in der Nähe von Bremen legt bei seinen Angeboten viel Wert auf hohe Qualität und Güte. Daher sind die Ballerinas hochwertig verarbeitet und weisen eine Innenausstattung auf, mit der selbst langes Gehen oder Stehen kaum zu Ermüdungserscheinungen führen. Die weiche Ausstattung ist teilweise sogar aus echtem Leder gearbeitet. schuhplus hält seine Modelle übrigens von zahlreichen Herstellern mit bekanntem Namen wie Gabor, Josef Seibel oder Rieker bereit.

Ganz egal, wie groß die Füße von Damen sind, bei schuhplus finden diese jetzt ganz bestimmt die passenden Ballerinas. Das Unternehmen hält die Damenschuhe in den Größen 42 bis 46 bereit. Bei den Herren sind es übrigens die Schuhgrößen 46 bis 54.

Die schuhplus – Schuhe in Übergrößen – GmbH ist ein in Europa führendes, multimedial operierendes E-Commerce-Unternehmen mit POS-Integration, welches sich auf den synchronen Multichannel-Vertrieb im Produktsegment Schuhe in Übergrößen spezialisiert hat. Als lizensierter Handelspartner nationaler wie internationaler Marken erstreckt sich das Portfolio über die gesamte Abdeckung anlassbezogener Schuhmoden. Damenschuhe in Übergrößen werden in den Größen 42 – 46 geführt; das Segment Herrenschuhe in Übergrößen umfasst die Größen 46 – 54. Das Sortiment des Webshops wird im SchuhXL-Geschäft von schuhplus ebenfalls auch stationär angeboten in den Filialen in Dörverden, Kaltenkirchen sowie im Saterland. Geschäftsführender Gesellschafter ist der Unternehmensgründer Kay Zimmer.

