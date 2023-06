Balkonkraftwerk: Eine grüne Zukunft beginnt zu Hause

Sie haben einen Balkon und interessieren sich für erneuerbare Energien? Dann ist das Thema „Balkonkraftwerk“ möglicherweise genau das Richtige für Sie! Solaranlagen-Portal.de hat den ultimativen Ratgeber zum Thema “ Lohnt sich ein Speicher für ein Balkonkraftwerk?“ veröffentlicht, der wertvolle Einblicke in dieses spannende Gebiet bietet.

Ein Balkonkraftwerk – auch Mini-Solaranlage oder Steckdosen-Solaranlage genannt – ist eine innovative Technologie, die es jedem ermöglicht, grünen Strom direkt zu Hause zu produzieren. Das Beste daran? Sie benötigen nur ein wenig Platz auf Ihrem Balkon oder Ihrer Terrasse. Aber sollte man sein Balkonkraftwerk mit oder ohne Speicher planen?

Laut des umfangreichen Ratgebers auf Solaranlagen-Portal.de kann ein Speicher es ermöglichen, den überschüssigen, tagsüber produzierten Strom zu speichern und ihn zu nutzen, wenn er benötigt wird – zum Beispiel in den Abendstunden. Theoretische Daten des Unabhängigkeitsrechners der HTW Berlin zeigen, dass Sie mit einem Speicher jährlich etwa 100EUR mehr einsparen könnten, da sie den Eigenverbrauch steigern können.

Das Balkonkraftwerk mit Speicher bringt jedoch auch einige Anschaffungskosten mit sich und diese rentieren sich erst in etwa 6 bis 10 Jahren. Es ist also keine leichte Entscheidung und hängt von verschiedenen Faktoren wie den persönlichen Verbrauchsgewohnheiten, der Verfügbarkeit von Sonnenlicht und finanziellen Überlegungen ab.

Der Ratgeber auf Solaranlagen-Portal.de geht detailliert auf diese und weitere Aspekte ein, wie z.B. die Umwelt- und Energieunabhängigkeitsziele, rechtliche und administrative Aspekte sowie die Kosten für ein Balkonkraftwerk mit Speicher. Es wird gezeigt, wie die Leistung und Anzahl der Solarmodule, der gewählte Solar-Speicher, der Laderegler und die Leistung des vorhandenen Wechselrichters die Gesamtkosten beeinflussen.

Ob Sie sich für eine Balkonanlage mit oder ohne Speicher entscheiden, ist eine Frage der Prioritäten und des zur Verfügung stehenden Budgets. Der Ratgeber von Solaranlagen-Portal.de hilft Ihnen dabei, eine fundierte Entscheidung zu treffen und sicherzustellen, dass Sie alle relevanten Aspekte in Betracht ziehen.

Besuchen Sie Solaranlagen-Portal.de, um diesen informativen Ratgeber zu lesen und erfahren Sie, wie Sie mit einem Balkonkraftwerk Ihren Beitrag zur Energiewende leisten können.

Link zum neuen Ratgeber: https://www.solaranlagen-portal.de/photovoltaik-technik/lohnt-sich-ein-speicher-fuer-ein-balkonkraftwerk.html

Die scon-marketing GmbH informiert Endkunden seit über 15 Jahren über Energiekonzepte für Ihre Immobilien. Besonderes Augenmerk liegt auf Umwelttechnologien wie der Photovoltaik, Wärmepumpen, Blockheizkraftwerken und Abwassertechnik. Zielrichtung liegt in der Beratung und Vermittlung an Fachbetriebe in den jeweiligen Branchen.

Kontakt

scon-marketing GmbH

Jascha Schmitz

Im Sundern 1

59929 Brilon

029619859009



https://www.solaranlagen-portal.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.