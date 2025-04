AYURVEDA-TEMPEL „ANANDA IN THE HIMALAYAS“ IM AUGUST ZU GAST IM PRIVATINSEL-PARADIES THE NAUTILUS MALDIVES

Die Ayurveda- und Wellness-Experten des „Ananda in the Himalayas“, dem weltweit bekanntesten ganzheitlichen Ayurveda-Resort, geben vom 11. bis zum 18. August 2025 ein Gastspiel auf der ultraluxuriösen Privatinsel The Nautilus Maldives. Ganzheitliche Heilung für mehr Energie & beste Balance mit einem perfekten Sommer-Urlaub kombinieren, dafür ist das The Nautilus ideal. Denn auf der Privatinsel steht die Zeit einfach still und stressige Öffnungs- oder Schließzeiten gibt es nicht. Alles bekommt der Gast überall und jederzeit! Während des Ananda-Retreats bieten die Ananda-Spezialisten Sunita Kumari und Mr. Sandarbh die hocheffizienten und ganzheitlichen Ayurveda-Behandlungen, für die das Ananda berühmt ist, im The Nautilus an. Unterstützt werden die Therapeuten dabei von den ayurvedischen Ärzten des Ananda in the Himalayas, die dank moderner Technik jedem Gast persönliche Beratungen für einen maßgeschneiderten Behandlungsplan offerieren.

The Nautilus Maldives setzt dabei auch hier Maßstäbe in Sachen Personalisierung. Denn die Angebote des Ananda können, wie im The Nautilus üblich, immer und überall auf der ganzen Insel wahrgenommen werden. Denn Zeitpläne und Einschränkungen durch starre Öffnungszeiten gibt es im The Nautilus auch während dieses Retreats nicht. Während des Aufenthalts des Ananda in the Himalayas bietet das Solasta Spa trotzdem seine vielfältigen Behandlungen rund um die Uhr und an jedem denkbaren Ort an: ein bis in die letzte Konsequenz maßgeschneidertes Angebot. Ergänzend zu den Ananda-Spezialbehandlungen bietet The Nautilus auch die ayurvedische Gourmetküche des Anandas an und auch hier wie gewohnt zu jeder Zeit und überall auf der Insel.

Weitere Informationen über die Ananda Wellness Retreat im The Nautilus unter:

www.thenautilusmaldives.com/ananda-wellness-residency.

Ananda -Spezialbehandlungen im The Nautilus:

Manipura Massage (85 min)

Manipura bedeutet auf Sanskrit „schönes, leuchtendes Juwel“ und bezieht sich auf das Solarplexus-Chakra (Nabel). Die Manipura Massage soll die solare Vitalität durch Reflexologie und Marma-Massage, Lymphdrainage und die Anwendung von Himalaya-Kräutern stimulieren und ausgleichen.

Kundalini Rückenmassage (85 min)

Kundalini – die weibliche Göttin des Bewusstseins in Form einer gewundenen Schlange – ist die schlummernde Energie, die an der Basis der Wirbelsäule vorhanden ist. Diese Behandlung beginnt mit einem Himalaya-Kristallpeeling, um das Lymphsystem zu reinigen und zu stimulieren. Es folgt eine zutiefst beruhigende Rückenmassage, die das gesamte Nervensystem ausbalanciert.

Tibetan Ku Nye Massage (90 min)

Eine tibetische Körpermassage, die die fünf Elemente ausbalanciert. Dafür werden eine Mischung aus fünf ätherischen Ölen und mit traditionellen tibetischen Techniken unter Verwendung von heißem Himalaya-Kristallsalz eingesetzt. Ziel der Behandlung ist die Wiederherstellung des Nervensystems und der freie Energiefluss.

Shiatsu (60/90 min)

Ananda Shiatsu ist eine Ganzkörper-Druckpunkt-Massage, bei der Druck mit Daumen, Handflächen, Ellbogen und Knien auf bestimmte Punkte oder Bereiche des Körpers ausgeübt wird. Sie soll das körperliche und geistige Wohlbefinden zu erhalten.

Tiefengewebe-Massagen (85 min)

Tiefengewebe-Massagen werden besonders für die meisten Formen chronischer Muskelverspannungen empfohlen und sind in der Regel wirksam für Personen, die aufgrund von Stress oder Überanstrengung sich nach allgemeiner Entspannung für den Körper sehnen.

Ananda Moksha (90 min)

Ananda Moksha ist eine Ganzkörpermassage, bei der traditionelle ayurvedische therapeutische Techniken zum Einsatz kommen, die seit Tausenden von Jahren in Indien angewandt werden. Die ganzheitliche Therapie ist vom Konzept des Moksha inspiriert, das eine Befreiung der Sinne bedeutet und den natürlichen Fluss des Prana und der Energie sorgt.

Das Team:

Sunita Kumari

Mit über neun Jahren Erfahrung hat Sunita Menschen auf der ganzen Welt durch ihre Expertise in internationalen und ayurvedischen Therapien geholfen. Ihr tiefes Wissen ermöglicht es ihr, Schmerzen zu lindern, Vitalität wiederherzustellen und Kraft und Immunität zu verbessern. Ihr Ansatz umfasst Techniken, um den Bewegungsapparat zu stärken und die Blutzirkulation zu verbessern. Ausgebildet in der Arbeit mit einer Vielzahl von gesundheitlichen Problemen erstellt sie individuelle, ergebnisorientierte Behandlungspläne, die auf die spezifischen Bedürfnisse jedes Einzelnen zugeschnitten sind.

Mr. Sandarbh

Mr. Sandarbh ist ein hoch qualifizierter Therapeut für westliche und ayurvedische Therapien. Spezialisiert auf eine Reihe von ganzheitlichen Techniken, schafft es Mr. Sandarbh Schmerzen zu lindern, Vitalität wiederherzustellen und körperliche Kräfte und das Immunsystem zu stärken. Mr. Sandarbh schätzt die heilende Kraft der Massage und ist überzeugt, dass sie für das allgemeine Wohlbefinden unerlässlich ist. Er nimmt sich die Zeit, um eine ruhige und angenehme Umgebung zu schaffen, hört auf die Bedürfnisse jedes Einzelnen und fördert die natürliche Fähigkeit des Körpers, das Gleichgewicht wiederherzustellen.

Über Ananda in the Himalayas:

Ananda in the Himalayas zählt zu den weltweit führenden Luxus-Wellness-Retreats und harmoniert perfekt mit der erholsamen Atmosphäre des The Nautilus. In den Ausläufern des Himalayas, dem Ursprungsort von Ayurveda, Yoga und Meditation, verschmelzen im Ananda diese jahrhundertealten Praktiken mit Therapien und traditioneller Medizin. Die Kooperation wurde zwischen The Nautilus und Ananda wurde bereits 2022 ins Leben gerufen und die diesjährige Erweiterung bereichert das bereits umfangreiche Wellness-Angebot um eine Auswahl an besonderen Erlebnissen für Gäste, die nach körperlichem, seelischem und geistigem Ausgleich streben.

Über The Nautilus Maldives:

The Nautilus Maldives ist eine Privatinsel im Herzen des Baa-Atolls, dem UNESCO Biosphärenreservat, in der Nähe der weltberühmten Hanifaru Bay. Die Insel ist von weißen Sandstränden und lebhaften Korallenriffen umgegeben – natürliche Schätze, zu deren Erhalt sich das The Nautilus verpflichtet fühlt.

Mit nur 26 avantgardistisch eingerichteten Villen und Residenzen ist The Nautilus das einzige Privatinsel-Erlebnis, ohne einen tatsächlichen Kauf oder der Buchung eines gesamten Resorts. In dem Insel-Refugium wird maßgeschneiderter Luxus auf ein neues Niveau gehoben. Es bietet unvergleichliche Freiräume und absolute Privatsphäre, persönlichen Komfort und ein einen engagierten Butler-Service, gleichgültig was, wann, wo oder wie, im The Nautilus Maldives ist es möglich.

Das The Nautilus wurde von einem Visionär des maledivischen Gastgewerbes gegründet, der maßgeblich an der Entwicklung zahlreicher preisgekrönter Resorts beteiligt war. Das The Nautilus ist nicht nur auf den Malediven, sondern weltweit der Maßstab für absoluten Luxus. Sein Vermächtnis wird durch die Bohème-Philosophie der Insel von der nächsten Generation der Familie weitergeführt.

Das Nautilus wurde bei den Condé Nast Traveller’s Readers‘ Choice Awards 2020 zum besten Resort im Indischen Ozean und zu einem der drei besten Resorts der Welt gekürt. Außerdem wurde es in der renommierten The Gold List 2021 von Condé Nast Traveller und in der The Gold List 2021 von Condé Nast Traveller Middle East aufgeführt und bei den Tatler’s Travel Awards 2021 als Best Private Island Retreat ausgezeichnet. Erst kürzlich wurde das Nautilus Maldives bei den Condé Nast Traveller’s 2022 Readers‘ Choice Awards als eines der Top-Resorts im Indischen Ozean ausgezeichnet und wurde auch von TripAdvisor bei den Travellers‘ Choice Awards 2023 als eines der besten 10% der Hotels weltweit anerkannt.

Für weitere Informationen: www.thenautilusmaldives.com