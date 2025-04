Attraktive Baugrundstücke auf Rügen verfügbar

Baugrundstücke ca 200 m zur Ostsee erschlossen zu verkaufen 281-2051 m²

Der Eigentümer teilt mit, dass Baugrundstücke in der Nähe der Ostsee in Glowe, Rügen, zum Verkauf stehen. Die Grundstücke, die zwischen 281 m² und 2051 m² groß sind, befinden sich etwa 200 Meter vom Meer entfernt. Sie sind ortsüblich erschlossen und bereit für sofortige Bebauung ohne Bauträgerbindung.

Gute Infrastruktur und herrlich weißer flacher Ostseebadestrand.

Der Eigentümer weist darauf hin, dass diese Baugrundstücke eine einzigartige Gelegenheit für Interessenten darstellen, die auf der Suche nach einem Grundstück in unmittelbarer Nähe zur Ostsee sind. Die Lage in Glowe bietet nicht nur eine malerische Aussicht, sondern auch die Möglichkeit, ein Zuhause in einem der beliebtesten Ferienorte Deutschlands zu errichten. Diese Grundstücke gehören zu den letzten verfügbaren Flächen, die so nah an der Küste liegen, was sie besonders begehrenswert macht.

Umfang und Erschließung

Die Grundstücksgrößen variieren zwischen 281 Quadratmetern und 2051 Quadratmetern, bieten also Flexibilität für unterschiedliche Bauvorhaben. Interessenten werden informiert, dass die Grundstücke ortsüblich erschlossen sind, sodass der Bauprozess unverzüglich nach dem Kauf begonnen werden kann. Die Flexibilität bei der Wahl des Bauunternehmens wird durch die fehlende Bauträgerbindung gewährleistet, was künftigen Eigentümern die Möglichkeit gibt, ihre individuellen Baupläne frei zu verwirklichen.

Attraktivität der Lage

Der Standort Rügen, insbesondere der Ort Glowe, wird als idyllischer Dreh- und Angelpunkt der Region angesehen, berühmt für seine natürlichen Schönheiten und kulturellen Attraktionen. Die Nähe zu Stränden, Wäldern und historischen Sehenswürdigkeiten bietet den Bewohnern ein einfaches und lohnendes Lebenserlebnis. Zudem wird die Investition in Immobilien auf Rügen traditionell als besonders wertstabil angesehen, vor allem in Zeiten von steigender Nachfrage nach Wohnimmobilien an der Küste.

Zukunftsperspektiven

Mit der Erschließung dieser Grundstücke erhalten Bauherren die Chance, nicht nur ein persönliches Refugium am Meer zu schaffen, sondern auch eine potentielle Renditemöglichkeit. Die anhaltende Nachfrage nach Immobilien an der Ostsee untermauert die Wertsteigerung dieser Grundstücke. Der Eigentümer betont, dass dieses Potenzial und die Exklusivität der Lage eine bedeutende Investition für zukünftige Generationen darstellen können.

Das Baugebiet wird vom Eigentümer direkt verwaltet, was den Verkaufsprozess vereinfacht und transparente Kommunikation gewährleistet. Mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit und Qualität wird eine seriöse und vertrauensvolle Grundlage für Käufer geschaffen, was angesichts des wachsenden Interesses an Küstenimmobilien von wesentlicher Bedeutung ist.

Infos und Besichtigungstermin unter Tel 01715662049 www.ostseeparadies.de

