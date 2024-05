Ayurveda-Ernährungsberater werden – ein sinnvoller Beruf

Eine gesunde Ernährung und ein gesunder Lebensstil sind Grundlage für ein langes, gesundes und glückliches Leben – nach Ayurveda.

Früh übt sich, was ein Meister werden will.

Gesundheitsvorsorge ist etwas, was Krankheit vermeiden soll – je früher man damit beginnt, desto aussichtsreicher ist dies.

Erfahrung in der westlichen wie auch in der ayurvedischen Gesundheitslehre bestätigen, dass die Grundlage für chronische und degenerative Erkrankungen sehr früh gelegt werden.

Unser Körper hat eine enorme Kompensationskraft – oft dauert es 30 Jahre und länger, bis die Krankheit chronisch und degenerativ wird. Das hat letztlich viel weniger mit dem Alter zu tun als mit der Ernährungsweise und dem Lebensstil.

Ist eine Gesundheitsvorsorge auch in jungen Jahren sinnvoll?

Das werde ich oft gefragt, da fühlen sich die Menschen doch noch fit, je nach Konstitution haben sie durchaus das Gefühl, Bäume ausreißen zu können.

Und doch bzw. gerade deshalb ist es so wichtig, eine Gesundheitsvorsorge in jungen Jahren zu beginnen. Das ist definitiv sinnvoll und kann langfristig viele Vorteile bieten. Hier führe ich einige Gründe auf, warum frühe präventive Gesundheitsmaßnahmen wichtig sind:

Früherkennung von Krankheiten:

Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen können helfen, potenzielle Gesundheitsprobleme frühzeitig zu erkennen, bevor sie ernsthaft werden. Dies schließt Krankheiten wie Diabetes, Bluthochdruck und verschiedene Krebsarten ein. Frühe Diagnosen erhöhen in vielen Fällen die Chancen auf erfolgreiche Behandlungen erheblich. Und viele dieser Krankheitsbilder zeigen sich in immer jüngeren Jahren.

Entwicklung gesunder Gewohnheiten:

Junge Menschen sind in einer idealen Phase, um gesunde Lebensgewohnheiten zu entwickeln, die sie ihr ganzes Leben lang beibehalten können. Dazu gehören eine ausgewogene Ernährung, regelmäßige körperliche Aktivität und der Verzicht auf Rauchen oder übermäßigen Alkoholkonsum. Eine präventive Gesundheitsberatung kann Jugendliche und junge Erwachsene dabei unterstützen, die Grundlagen für ein gesundes Leben zu legen. Ayurveda hat hier ein ganz individuelles und ganzheitliche Konzept, um die Gesundheit wieder herzustellen und die Gesundheit zu erhalten.

Psychische Gesundheit:

Präventive Gesundheitsmaßnahmen umfassen auch die Betreuung der psychischen Gesundheit. Die frühe Identifizierung und Behandlung von psychischen Problemen wie Depressionen, Angststörungen oder Stress kann langfristige Auswirkungen auf die Lebensqualität verhindern.

Vermeidung von Langzeitkomplikationen:

Viele Erkrankungen, die im Alter häufiger werden, können durch einen gesunden Lebensstil in jungen Jahren vermieden oder hinausgezögert werden. Beispiele dafür sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht, bestimmte Typen von Arthritis u.a.

Kostenersparnis:

Präventive Gesundheitsfürsorge kann langfristig erhebliche Kosten sparen. Die Behandlung von Krankheiten in fortgeschrittenen Stadien ist oft viel teurer als präventive Maßnahmen und frühe Interventionen.

Bildung und Empowerment:

Gesundheitserziehung als Teil der Vorsorge hilft jungen Menschen, informierte Entscheidungen über ihre Gesundheit zu treffen. Das Wissen um gesundheitsfördernde Praktiken und das Verständnis für die Funktionsweise des eigenen Körpers sind entscheidend, um die eigene Gesundheit aktiv zu gestalten.

Kurzum, Gesundheitsvorsorge in jungen Jahren ist nicht nur eine Investition in die Gesundheit des Einzelnen, sondern trägt auch zur Reduzierung der gesellschaftlichen Last durch chronische Krankheiten bei und verbessert die allgemeine Lebensqualität.

Wie sinnvoll ist es, Ayurveda-Ernährungsberatungen anzubieten?

Das Anbieten von Ayurveda-Ernährungsberatungen kann aus mehreren Gründen sinnvoll sein. Ich führe hier einige für das Anbieten von Ayurveda-Ernährungsberatungen auf:

Ganzheitlicher Ansatz:

Ayurveda ist eine traditionelle indische Heilkunst, die sich durch einen ganzheitlichen Ansatz auszeichnet. Dieser betrachtet den Menschen in seiner Gesamtheit von Körper, Geist und Seele. Eine Ayurveda-Ernährungsberatung zielt darauf ab, nicht nur körperliche Beschwerden zu behandeln, sondern auch das allgemeine Wohlbefinden zu verbessern.

Personalisierte Ernährung:

Ayurveda unterteilt Menschen in verschiedene Dosha-Typen (Vata, Pitta, Kapha), basierend auf ihren individuellen Eigenschaften. Auch Krankheitszeichen werden als Ungleichgewichte dieser ursprünglichen Konstitution angesehen und müssen wieder in die richtige Richtung umgestimmt werden. Eine auf Ayurveda basierende Ernährungsberatung bietet maßgeschneiderte Ernährungsempfehlungen, die auf den spezifischen Dosha-Typ eines Individuums abgestimmt sind, was zu effektiveren und nachhaltigeren Ergebnissen führen kann.

Wir sagen im Ayurveda, wir müssen die Grundkonstitution kennen, um Ungleichgewichte richtig erkennen und umstimmen zu können.

Prävention und Heilung:

Ayurveda legt großen Wert auf die Prävention von Krankheiten durch eine ausgewogene Ernährung und Lebensweise. Durch ayurvedische Ernährungsberatung können Menschen lernen, wie sie durch die richtige Auswahl und Zubereitung von Lebensmitteln ihre Gesundheit fördern und Krankheiten vorbeugen können.

Steigendes Gesundheitsbewusstsein:

In einer Zeit, in der das Interesse an Gesundheit und Wohlbefinden wächst, suchen immer mehr Menschen nach alternativen und ergänzenden Gesundheitsdiensten. Ayurveda-Ernährungsberatungen können eine attraktive Option für diejenigen sein, die naturbasierte und traditionelle Heilmethoden bevorzugen.

Integration mit moderner Medizin:

Ayurveda kann oft in Kombination mit modernen medizinischen Praktiken verwendet werden, um die Gesundheitsversorgung zu verbessern. Ich freue mich immer wieder darüber, wenn solche Kooperation praktiziert werden.

Bildung und Selbstverwaltung der Gesundheit:

Ayurveda-Ernährungsberatungen bieten nicht nur spezifische Ernährungsvorschläge an, sondern auch Bildung über die Wirkung von Lebensmitteln und Lebensgewohnheiten auf den Körper. Dieses Wissen ermöglicht es den Klienten, informierter Entscheidungen über ihre Gesundheit und Ernährung zu treffen und fördert eine langfristige Selbstverwaltung ihrer Gesundheit.

Durch das Anbieten von Ayurveda-Ernährungsberatungen können Praktiker somit eine wichtige Rolle bei der Förderung der Gesundheit und des Wohlbefindens in der Gesellschaft spielen, indem sie eine nachhaltige und individuell angepasste Gesundheitsversorgung bieten.

Warum sollte man für qualifizierte Ayurveda-Ernährungsberatungen, die man anbietet, qualifizierte Grundlagen der ayurvedischen wie auch der westlichen Ernährungslehre haben?

Menschen sind heute aufgeklärter, als man erkennen kann. Das erlebe ich in Ernährungs- und Gesundheitsberatungen immer wieder. Oft heißt es: Ich weiß, ich sollte mehr trinken, ich weiß, ich sollte mehr Gemüse und Salate essen etc., aber…

Es ist sehr sinnvoll, dass jemand, der Ayurveda-Ernährungsberatungen anbietet, sowohl fundierte Kenntnisse in der ayurvedischen als auch in der westlichen Ernährungslehre hat. Hier einige Gründe, warum eine solche doppelte Qualifikation vorteilhaft ist:

Umfassendes Verständnis von Ernährung:

Durch das Erlernen sowohl der ayurvedischen als auch der westlichen Ernährungsprinzipien erhält ein Berater ein breiteres und tieferes Verständnis von Ernährung. Dies ermöglicht eine ganzheitliche Sichtweise auf die Gesundheit und Ernährung, die sowohl traditionelle Weisheiten als auch moderne wissenschaftliche Erkenntnisse umfasst. Sie können im wahrsten Sinne des Wortes die Menschen dort abholen, wo sie stehen und ihnen die notwendigen Schritte besser erklären, die wieder zu mehr Gesundheit und Wohlfühlen gegangen werden müssen.

Personalisierte Beratung:

Mit Kenntnissen in beiden Ernährungslehren kann ein Berater effektiver auf die individuellen Bedürfnisse seiner Klienten eingehen. Ayurveda bietet individuell angepasste Ernährungspläne basierend auf den Dosha-Typen, während die westliche Ernährungslehre sich oft auf kalorische Bedürfnisse, Nährstoffbalance und medizinische Bedingungen konzentriert. Die Kombination beider Ansätze kann eine besonders effektive Beratung ermöglichen.

Wissenschaftliche Validierung:

Die westliche Ernährungswissenschaft ist stark in der empirischen Forschung verankert und bietet evidenzbasierte Richtlinien für gesunde Ernährung. Durch das Verständnis dieser Grundlagen kann ein Ayurveda-Berater traditionelle Konzepte mit modernen wissenschaftlichen Erkenntnissen verbinden, was die Glaubwürdigkeit und Effektivität der Beratung erhöht.

Kulturelle Anpassung:

In einer globalisierten Welt, in der Klienten unterschiedliche kulturelle Hintergründe haben können, ermöglicht das Wissen über beide Ernährungssysteme, die Empfehlungen besser an die spezifischen kulturellen und individuellen Gegebenheiten der Klienten anzupassen. So kann beispielsweise ein traditionelles ayurvedisches Nahrungsmittel durch ein äquivalentes, lokal verfügbares westliches Nahrungsmittel ersetzt werden.

Kritische Bewertung und Anpassung:

Durch die Kenntnis beider Ernährungslehren kann ein Berater die Stärken und Schwächen jedes Systems erkennen und so einen ausgewogenen, fundierten Ansatz wählen.

Professionelle Glaubwürdigkeit und Weiterbildung:

Eine solide Ausbildung in beiden Ernährungslehren steigert die professionelle Glaubwürdigkeit und kann die Tür zu einer breiteren Klientel öffnen. Zudem fördert kontinuierliche Weiterbildung in beiden Bereichen die Fähigkeit des Beraters, aktuelle und relevante Informationen in seiner Praxis zu integrieren.

Insgesamt bietet das fundierte Wissen in beiden Ernährungswissenschaften eine robuste Grundlage für eine effektive und umfassende Ernährungsberatung, die den unterschiedlichsten Bedürfnissen gerecht werden kann.

In meiner Ayurveda-Ernährungsberater-Ausbildung habe ich die westliche wie auch die ayurvedische Ernährungslehre harmonisch zusammengeführt.

Zusätzlich habe ich darauf geachtet, dass die Teilnehmer dieser Ausbildung Ayurveda-Ernährungsberatung eine große Palette haben von Angeboten, die sie sich innerhalb der Ausbildung aneignen.

Ayurveda Gesundheitsvorträge, Kochkurse und Konstitutionsbestimmungen sind die Grundlage. Innerhalb der Ausbildung haben die Teilnehmer*Innen auch die Möglichkeit, ohne Aufpreis den Ayurveda-Fastenleiter zu absolvieren.

Und ich lege großen Wert darauf, den Einstieg in die Berater- und Seminar-Tätigkeit der Absolventen durch meine professionelle Betreuung zu erleichtern.

Hier geht es zu der Beschreibung der Ausbildung: Ayurveda-Ernährungsberatung…

Die Ayurvedaschule Wolfgang Neutzler ist eine unabhängige Privatschule.

Der Schulleiter der Schule für Ayurveda, Wolfgang Neutzler, praktiziert seit 1985 als Heilpraktiker mit Schwerpunkt Ayurveda. Als Coach betreut er Menschen speziell bei der Ernährungsumstellung und beim Abnehmen.

Der Schwerpunkte seiner Arbeit sind Online-Seminare und -Ausbildungen. Gerade in der heutigen Zeit eine schnelle und effektive Möglichkeit des Lernens, ohne Reisekosten und Stress.

Folgende Online-Angebote gibt es: Ausbildung zur/m Ayurveda-Ernährungsberater/In, Ayurveda-Kochkurse, Abnehm-Training, Ayurveda-Fastenwoche, Kursleiter Ayurveda-Babymassage, Schwangeren-Massage, Ayurveda-Konstitutionsbestimmung, Ayurveda-Massagen, Ayurveda-Entspannungs-Trainer.

Wolfgang Neutzler ist Autor, Co-Autor von 8 Büchern, unter anderem auch von 5 Ayurveda-Büchern.

Das Ziel ist es, ganz vielen Menschen einen Zugang zum Ayurveda zu ermöglichen.

Ayurveda – das Wissen von einem gesunden, langen und glücklichen Leben

Firmenkontakt

Ayurvedaschule Wolfgang Neutzler

Wolfgang Neutzler

Bergheim 24

88677 Markdorf

0157 51271025



https://www.schule-fuer-ayurveda.de

Pressekontakt

Ayurveda-Presse-Agentur

Wolfgang Neutzler

Bergheim 24

88677 Markdorf

0157 51271025



https://www.schule-fuer-ayurveda.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.