AVerMedia enthüllt die nächste Generation seiner PCIe-Capture Lösungen für das ultimative Streaming-Erlebnis

Ankündigung neuster HDMI 2.1-Technologie und erschwinglicher 4K-Capture-Card

Taipei, Taiwan, 16. Januar 2024 – AVerMedia Technologies, ein führender Hersteller digitaler audiovisueller Lösungen, verkündet stolz die Veröffentlichung der neusten PCIe Capture Card, der Live Gamer 4K 2.1 (GC575) und der Live Streamer ULTRA HD (GC571).

Diese innovativen Systeme erfüllen nicht nur die unterschiedlichen Anforderungen erfahrener Streamer, sondern eignen sich auch für Einsteiger und ergänzen AVerMedias Angebot an Capture-Card-Lösungen, die AVerMedia als Vorreiter der Branche positionieren.

Nach dem erfolgreichen Launch der Live Gamer ULTRA 2.1 (GC663G2) stellt AVerMedia nun die PCIe Version, die Live Gamer 4K 2.1, vor, die Nutzern ein breiteres Auswahlspektrum ermöglicht.

Michael Kuo, Präsident und CEO von AVerMedia, erklärt: „Ganz gleich, ob man die neusten 4K Games spielen möchte, HDMI 2.1-Kompatibilität benötigt oder die PCIe-Konnektivität bevorzugt, wir haben unsere Capture-Card-Serie kontinuierlich erweitert, um den Bedürfnissen der Streaming-Community gerecht zu werden.“

Das Flaggschiff von AVerMedia, die Live Gamer 4K 2.1 (GC575) ist die weltweit erste HDMI 2.1 PCIe Capture Card für Verbraucher. Sie wurde entwickelt, um das Streaming-Erlebnis weltweit zu revolutionieren und das Potenzial der HDMI 2.1 Technologie zu maximieren. Mit Funktionen wie HDR/VRR mit bis zu 4K144 Pass-Through ermöglicht die Capture Card atemberaubende Klarheit und flüssige Darstellung in jedem Spielmoment. Durch die Unterstützung von bis zu 4K60-Aufnahmen können Streamer ihre wertvollen Gaming-Erinnerungen mit unvergleichlicher Präzision festhalten.

Für diejenigen, die erstmals in die Welt des Livestreamings eintauchen wollen, bietet die Live Streamer ULTRA HD (GC571) einen optimalen Einstieg. Sie ist ideal geeignet für Nutzer mit begrenztem Budget, die aber dennoch nicht auf hochwertige 4K-Streams und -Aufnahmen verzichten wollen. Die Live Streamer ULTRA HD (GC571) bietet nicht nur 4K-Streaming und -Aufnahmen, sondern auch benutzerfreundliche Anwendung, leichte Bedienung und ein flaches PCB-Design – und das alles zu einem attraktiven Preis.

Die passende Software liefert AVerMedia mit der RECentral. Diese kostenlose Software wurde speziell für die Capture Cards entwickelt und ermöglicht das gleichzeitige Streamen und Broadcasten auf mehreren Plattformen, wie zum Beispiel Twitch, YouTube und Facebook. Es kann auch mühelos in bevorzugte Capturing- und Live-Streaming-Plattformen von Drittanbietern integriert werden und gewährleistet so ein nahtloses Erlebnis für die Nutzer.

Neue Maßstäbe für das Gaming- und Streaming-Erlebnis setzen, das Gameplay optimieren, das Publikum begeistern und von der zukunftsweisenden Streaming-Technologie profitieren – die AVerMedia Live Gamer 4K 2.1 (GC575) und Live Streamer ULTRA HD (GC571) machen es möglich.

Live Gamer 4K 2.1: Ab sofort für EUR 269.99 UVP erhältlich

Live Streamer ULTRA HD: Ab sofort für EUR 179.99 UVP erhältlich

AVerMedia wurde 1990 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Taipeh, Taiwan. Das Unternehmen ist führend in der digitalen Video- und Audiokonvergenztechnologie. Das Unternehmen bietet hochmoderne, qualitativ hochwertige Audio- und Video-Peripheriegeräte sowie professionelle Aufnahme- und Streaming-Lösungen. AVerMedia hat es sich zum Ziel gesetzt, mit innovativen und umweltfreundlichen Lösungen ein reichhaltiges Unterhaltungs- und Kommunikationserlebnis zu bieten. Das Unternehmen engagiert sich auch aktiv in der Gemeinschaft und im sozialen Bereich und arbeitet mit ODMs an der Entwicklung von AVerMedias Technologien für integrierte Anwendungen.

Kontakt

BOHMerang GmbH & Co. KG

Jacqueline Schwestka

Marie-Curie-Straße 1

26129 Oldenburg

+49 441 36116316



https://www.avermedia.com/de/

