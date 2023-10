Aventem nimmt wieder an der BOE International in Dortmund teil

BOE schafft die Plattform für Treffen und Gespräche

Die Aventem GmbH aus Hilden wird auch im kommenden Jahr als Aussteller auf der BOE International 2024 vom 17. bis 18. Januar 2024 in Dortmund vertreten sein. Das gab Holger Niewind, Geschäftsführer des Veranstaltungsdienstleister aus Hilden jetzt bekannt und erklärt dazu: „Die BOE ist für uns der Treffpunkt, um mit Kunden, Kollegen und Lieferanten in Kontakt zu kommen und zu bleiben. Sie gibt uns seit Jahren den Raum für Treffen und Gespräche, um Beziehungen und Geschäfte, aber auch die Umsetzung der Projekte ganz allgemein, weiter voranzubringen. Gerade in Kombination mit dem BrandEx Award sehen wir für uns eine wichtige Branchenplattform.“

Auch die BOE International 2024 freut sich, den Aussteller aus Hilden auf der BOE International 2024 begrüßen zu dürfen. „Aventem ist bekannt für die Schaffung außergewöhnlicher Eventerlebnisse und setzt Maßstäbe in der Branche. Die Präsenz auf der BOE International belegt das Engagement für Kundenbeziehungen und Innovationen“, erklärten dazu die Verantwortlichen der BOE International in einer Veröffentlichung auf LinkedIn.

Die BOE International gilt seit Jahren als der Treffpunkt der Eventindustrie. Die Fachmesse für Erlebnismarketing zählt jährlich mehr als 10.000 Fachbesucher. Darüber hinaus liefert sie den Besuchern ein anspruchsvolles Rahmenprogramm mit vielfältigen Vorträgen und Impulsen in thematischen Foren. Zu den diesjährigen Highlights gehört die kombinierte Abendveranstaltung BOE Night und BrandEx-Awardverleihung am 17. Januar 2024. Erstmalig ist die Verleihung der BrandEx-Awards in die BOE Night integriert. Auch für diese Veranstaltung engagiert sich Aventem und ist wie schon in den Vorjahren als Technikpartner dabei.

Über Aventem

Aventem bietet sowohl die klassischen veranstaltungstechnischen Dienstleistungen der Bereiche Licht, Bild- und Tontechnik als auch die gesamte Umsetzung von Projekten in professioneller Qualität an. Die Aventem GmbH ist professioneller Dienstleister für die technische und gesamte Planung und Durchführung von Veranstaltungen. Bei Agenturen, Medien sowie Industrieunternehmen ist Aventem der ideale Ansprechpartner für Messen, Corporate Events, Großveranstaltungen und TV-Sendungen. Wir bieten modernes, technisches Equipment und Produktionsstätten für Dekorations- und Messebau alles aus erster Hand.

Aventem GmbH

Herderstraße 70

D-40721 Hilden

Telefon: 02103 25230-0

E-Mail: info@aventem.de

Internet: www.aventem.de