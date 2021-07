Aventem ist neues Mitglied in der fwd: Bundesvereinigung Veranstaltungswirtschaft

Hilden, Juli 2021: Die Aventem GmbH ist neues Mitglied in der fwd: Bundesvereinigung Veranstaltungswirtschaft. Die im Juni 2021 gegründete Branchenvertretung will nach eigenen Angaben fortan die Gesamtheit der Veranstaltungswirtschaft repräsentieren und versteht sich selbst als „Neuerfindung des früheren, seit Jahrzehnten etablierten Querschnittverbandes FAMAB, in dem die vielfältigen Felder der Veranstaltungsbranche eine organisatorische und inhaltliche Heimat haben.“

In der Interessenvertretung unter dem Namen Forward (fwd:) findet sich die gesamte Bandbreite der Veranstaltungsbranche organisatorisch und inhaltlich wieder. fwd: setzt sich für die Zukunftssicherung dieses vielfältigen Wirtschaftszweiges und eine zukünftig stärkere Wahrnehmung und Anerkennung durch die Gesamtgesellschaft und Regierung ein.

Die Vision der neu gegründeten fwd: Bundesvereinigung Veranstaltungswirtschaft ist es, aktiv bessere Rahmenbedingungen für die Kultur- und Veranstaltungswirtschaft mitzugestalten. Dazu schreibt Aventem Geschäftsführer Holger Niewind auf der Facebook-Seite: „Gemeinsam wollen wir in einer der größten Branchen Deutschlands auftreten und wahrgenommen werden. Daher sind wir froh, Teil im fwd: zu sein.”

fwd: begrüßt auf seiner Facebook-Seite die neue Mitgliedschaft des renommierten Dienstleisters für die Planung und Durchführung von Veranstaltungen mit Sitz in Hilden. „Gemeinsam gehen wir weiter vorwärts! Wir freuen uns, dass Aventem Teil der neu gegründeten fwd: Bundesvereinigung Veranstaltungswirtschaft geworden ist“, teilt die Vereinigung dazu mit.

fwd: bietet den rund 150 Berufsgruppen des sechstgrößten Wirtschaftszweigs in Deutschland mit über 100.000 Betrieben und rund einer Million Beschäftigten ein Forum und spricht die unterschiedlichen Gruppierungen gleichermaßen mit niedrigschwelligen Zugangsmöglichkeiten an, damit sich diese unter dem Dach der Bundesvereinigung wiederfinden können.

Bildunterschrift: Holger Niewind (Foto: Aventem)

Über Aventem

Aventem bietet sowohl die klassischen veranstaltungstechnischen Dienstleistungen der Bereiche Licht, Bild- und Tontechnik als auch die gesamte Umsetzung von Projekten in professioneller Qualität an. Die Aventem GmbH ist professioneller Dienstleister für die technische und gesamte Planung und Durchführung von Veranstaltungen. Bei Agenturen, Medien sowie Industrieunternehmen ist Aventem der ideale Ansprechpartner für Messen, Corporate Events, Großveranstaltungen und TV-Sendungen. Wir bieten modernes, technisches Equipment und Produktionsstätten für Dekorations- und Messebau alles aus erster Hand.

Aventem GmbH

Herderstraße 70

D-40721 Hilden

Telefon: 02103 25230-0

E-Mail: info@aventem.de

Internet: www.aventem.de