Aventem erneut Diamond Sponsor beim BrandEx-Festival

Zweiter Kongress mit Kreativ-Award am 14. Januar 2020 in Dortmund

Mit dem BrandEx – International Festival of Brand Experience besteht seit der Premiere im Januar 2019 ein neues, exklusives Forum für Eventmanager und kreative PR- und Kommunikationsspezialisten – national und international. Das Festival setzt sich aus einem Kongress mit erstklassigen Themen und Sprechern sowie der Verleihung der BrandEx-Awards für die besten Projekte des Jahres in den Bereichen Live-Marketing und Markenarchitektur zusammen.

Erwartet werden dazu auch in 2020 mehr als 80 renommierte nationale und internationale Sprecher auf neun Bühnen in der Halle 3 der Messe Dortmund, welche die rund 1.000 nationalen und internationalen Besucher mit packenden Vorträgen und Workshops begeistern wollen.

Die Aventem GmbH, Full-Service Anbieter für Veranstaltungstechnik mit Sitz in Hilden, präsentiert sich auch beim zweiten Internationalen Festival of Brand Experience in Dortmund als Diamond Sponsor. Somit wird Aventem erneut für die gesamte Bühnentechnik inklusive Licht und Ton im Eventbereich verantwortlich sein. Dazu gehört darüber hinaus auch das Rigging und die Videotechnik für die große Keynote- und Awardbühne sowie das Rigging für die Centralarea.

In diesem Jahr zum ersten Mal im Einsatz sind dabei einige Laser-Projektoren von Panasonic in Kooperation mit der Firma Lang AG. Der PT-RQ50K ist ein 4K-Laser-Projektor, der sich besonders durch seine enorme Helligkeit von 50.000 ANSI-Lumen auszeichnet.

Auf die Frage „Warum Aventem ein zweites Mal als Diamond Sponsor dabei ist“, sagt Geschäftsführer Holger Niewind: „Wir haben bei der Vorbereitung auf das erste Festival in diesem Jahr festgestellt, dass es sich um ein sehr interessantes Format handelt. Während des Festivals war eine große Menge positiver Energie zu spüren, die zu wahnsinnig vielen Vorschlägen für das Jahr 2020 geführt hat.

Wir bleiben als Sponsor dabei, um den Schwung mitzunehmen, der Branche ein dermaßen vielfältiges Festival zu ermöglichen und in diesem spannenden Umfeld unsere Leistungen präsentieren zu können.“

Ein weiteres, fachliches Highlight schließt sich dann am 15. und 16. Januar 2020 direkt mit der BOE an, der führenden Fachmesse für Erlebnismarketing, die ebenfalls auf dem Gelände der Messe Dortmund stattfindet. Das Aventem-Team zeigt sich hier erneut in Halle 4 (Stand B26) mit einem eigens konzipierten Stand und freut sich auf inspirierende Gespräche mit Kunden und Fachbesuchern.

Bildunterschrift: Aventem Geschäftsführer Holger Niewind (Foto: Aventem, frei zur Veröffentlichung bei Namensnennung)

Über Aventem

Aventem bietet sowohl die klassischen veranstaltungstechnischen Dienstleistungen der Bereiche Licht, Bild- und Tontechnik als auch die gesamte Umsetzung von Projekten in professioneller Qualität an. Die Aventem GmbH ist professioneller Dienstleister für die technische und gesamte Planung und Durchführung von Veranstaltungen. Bei Agenturen, Medien sowie Industrieunternehmen ist Aventem der ideale Ansprechpartner für Messen, Corporate Events, Großveranstaltungen und TV-Sendungen. Wir bieten modernes, technisches Equipment und Produk-tionsstätten für Dekorations- und Messebau alles aus erster Hand.

