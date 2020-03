auvisio Mobiler FullHD-IPS-Monitor, 39,6 cm (15,6″)

Videos und Spiele vom Mobilgerät groß genießen

– Perfekt als Gaming- oder Zweitmonitor

– Zum Verbinden mit Smartphones, Nintendo Switch, Laptops und MacBooks

– Mit Full-HD-Auflösung und Stereo-Lautsprecher

– Kompatibel mit Samsung DeX Tablets und Smartphones

Mit dem Bildschirm von auvisio wird die Desktop-Oberfläche des Laptops oder MacBooks einfach per HDMI- und USB-Typ-C-Anschluss erweitert und macht so das Arbeiten am Rechner viel bequemer. Dank Full HD und Stereo-Lautsprecher verwandelt man die Endgeräte sogar in ein kleines Heimkino.

Am Smartphone mit bester Sicht aufs Geschehen: Spiele lassen sich sogar unterwegs auf dem großen Bildschirm genießen – auch mit der Nintendo Switch. Dank Akku-Betrieb und schlanken Maßen nimmt man den Monitor überallhin mit.

Im Handumdrehen verbunden per Samsung DeX: Das kompatible Smartphone kommt im Desktop-Modus ganz groß raus – einfach USB-C-Kabel anschließen, fertig!

– Perfekt als Gaming-Monitor für Smartphones und Nintendo Switch oder als Zweitmonitor für Notebooks und MacBooks

– Monitor mit 39,6 cm / 15,6″ Bildschirmdiagonale, Seitenverhältnis: 16:9

– Kontrastreich und brilliante Farben dank IPS-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung

– Auflösung: 1.920 x 1.080 Pixel (Full HD)

– Für Smartphones und Notebooks mit USB-C-Anschluss, z.B. Samsung Galaxy, Huawei Mate 10/20 Pro und Apple MacBook

– Kompatibel mit Samsung DeX: zum Verbinden mit Samsung Galaxy S8/9/10(+), Note 8/9/10(+) u.v.m.

– Schnittstellen: USB 3.0, USB Typ C, HDMI, 3,5-mm-Klinkenbuchse

– Steckplatz für SD(HC/XC)-Speicherkarte bis 128 GB (bitte dazu bestellen)

– Integrierte Stereo-Lautsprecher: 3 Watt Spitzenleistung

– Robust und aufstellbar: Metallrahmen mit ausklappbarem Standfuß, Winkel frei einstellbar

– Einfache Bedienung mit 3 Tasten

– Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 10.000 mAh für bis zu 5 Std. Laufzeit, lädt per 230-Volt-Netzteil

– Maße: 37 x 23,7 x 1,2 cm, Gewicht: 1,2 kg

– Monitor inklusive Netzteil, HDMI-Kabel, USB-Typ-C-Kabel und deutscher Anleitung

Preis: 169,95 EUR

Bestell-Nr. NX-4650-625

Liefertermin: Anfang Mai 2020

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4650-1120.shtml

