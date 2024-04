auvisio Mobile Outdoor-PA-Partyanlage & -Bluetooth-Boombox PMA-1100.k

Spielt die Lieblings-Hits und sorgt für das passende Party-Licht

– Mehrfarbiges LED-Licht mit 8 verschiedenen Leuchteffekten

– TWS-Funktion zum kabellosen Verbinden von 2 Lautsprechern

– 20 Watt Ausgangsleistung (RMS): 140-Watt-Spitzenleistung

– Wetterfestes Gehäuse: IPX5

– Anschlüsse: Micro-SD, USB-A, USB-C, Mikrofon- und AUX-Eingang

– Bluetooth 5.3 für kabelloses Musik-Streaming vom Mobilgerät

Stimmungsgarant für jede Party – auch im Freien: Die mobile Outdoor-Party-Audioanlage von auvisio

sorgt mit coolen Lichteffekten und druckvollem Sound für echte Partystimmung. Dank Akkubetrieb

kann man auch unabhängig von einer Stromquelle im Freien zu seiner Lieblingsmusik feiern.

Musik von fast jeder Audioquelle: Die Lieblingssongs lassen sich kabellos per Bluetooth vom

Smartphone und Bluetooth-fähigen Audiogeräten streamen. MP3-Player und Audiogeräte ohne

Bluetooth können einfach per Audiokabel angeschlossen werden. Der integrierte MP3-Player

ermöglicht auch das Abspielen von Lieblingshits von einer Micro-SD-Karte oder einem USB-Stick.

Karaoke-Spaß: Durch den Anschluss eines Mikrofons verwandelt sich die Partyanlage in eine Karaoke-

Maschine für lustige Gesangswettbewerbe – so macht das Feiern gleich doppelt Spaß.

Stereo-Betrieb möglich: Per kabelloser Bluetooth-Verbindung von 2 Lautsprechern kann man

beeindruckenden Stereo-Sound genießen.

– Bluetooth 5.3 für kabelloses Musik-Streaming von Smartphone, Tablet-PC und Bluetooth-fähigen

Audiogeräten, bis zu 40 m Reichweite

– MP3-Player für Musik von Micro-SD-Karte mit bis zu 32 GB und USB-Stick mit bis zu 128 GB

(bitte dazu bestellen), unterstützte Formate: MP3, WMA, WAV

– Mehrfarbiges LED-Licht mit 7 verschiedenen Leuchteffekten

– Karaoke-Funktion zum Mitsingen (Mikrofon bitte dazu bestellen)

– Musikleistung (RMS): 20 Watt, Musik-Spitzenleistung: 140 Watt

– Schalldruckpegel: 100 dB

– Frequenzbereich: 80 Hz – 15 kHz

– Bass-Boost für optimiertes Klangbild bei Outdoor-Nutzung

– Stereo-Betrieb möglich per TWS (True Wireless Stereo): einfach 2 Lautsprecher kabellos per

Bluetooth verbinden

– Einfache Bedienung per Tasten am Gerät

– Anschlüsse: Mikrofon-Eingang (6,3-mm-Klinkenbuchse / -52 dB, +/- 3 dB), AUX-Eingang (3,5-

mm-Klinkenbuchse), USB-A, USB-C (Ladeanschluss mit 5 V, 2A)

– Ein-/Aus-Taste

– Indikator-LED für Ladekontrolle und Statusanzeige

– Wetterfestes Gehäuse: IPX5

– Integrierter Tragegriff

– Farbe: schwarz

– Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 2.000 mAh für bis zu 8 Stunden Laufzeit, lädt per

USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße: 26,7 x 21,1 x 20,9 cm, Gewicht: 2,4 kg

– Outdoor-PA-Partyanlage & -Bluetooth-Boombox PMA-1100.k inklusive Ladekabel USB-C auf

USB-A, AUX-Kabel und deutscher Anleitung

– EAN: 4022107429771

Preis: 79,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-3548-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX3548-1262.shtml

Auch als 2er-Set erhältlich:

auvisio 2er-Set Outdoor-PA-Partyanlagen & -Bluetooth-Boomboxen, Lichteffekte

Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/W2HmCqPNWjmoCWs

