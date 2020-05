auvisio In-Ear-Stereo-Headset mit Bluetooth 5 und Ladebox

Kabellos Telefonieren und Musik in Stereoqualität

– True Wireless mit stromsparendem Bluetooth 5

– Bis zu 15 Meter Reichweite

– Bis zu 5,5 Std. Laufzeit pro Akku-Ladung und 150 Tage Stand-by

– Aufladen per Powerbank-Lade-Etui

– Automatisches Koppeln nach Entnahme aus dem Etui

Entspannter Musikgenuss und sicheres Telefonieren: Die In-Ear-Ohrhörer kommen komplett ohne Kabel aus – für größtmögliche Bewegungsfreiheit bis zu 15 Meter weit. So bleiben die Hände immer frei, z.B. beim Autofahren, wenn man sich Notizen macht oder am PC arbeitet.

Praktische Bedienung mit einer Hand: Über den cleveren Multifunktions-Touch-Button steuert man alle wichtigen Funktionen. Kommt ein Anruf, genügt ein Druck auf die Taste – schon ist man mit dem Gesprächspartner verbunden.

Lange Sprechzeit: Dank der energiesparenden Bluetooth-5-Technologie liefern die integrierten Power-Akkus in den auvisio Ohrhörern Energie für bis zu 150 Tage Stand-by-Betrieb oder 5,5 Stunden Gesprächsdauer. Dank Powerbank-Ladebox kommt man auf insgesamt bis zu 22 Stunden Laufzeit.

Immer gut versorgt: Über die leistungsstarke Powerbank lädt das Headset immer auf, wenn man es nicht benutzt. Auch unterwegs ohne Anschluss ans Stromnetz – bis zu 3-mal. Zudem ist das Mini-Headset in der robusten Box sicher geschützt.

– Ideal fürs Auto, im Büro und zu Hause

– Kabellose In-Ear-Bauweise für vollen Klang ohne störende Außengeräusche

– Stromsparendes Bluetooth 5 für kabellose Verbindung zu Smartphones und

Bluetooth-fähigen Audiogeräten, bis zu 15 Meter Reichweite

– Robuste Powerbank-Box zum Laden, Aufbewahren und sicheren Transport des Headsets

– Headsets schalten sich beim Laden in der Ladebox aus und koppeln sich nach dem Entnehmen aus der Box selbstständig

– Unterstützte Bluetooth-Profile: HSP, HFP, A2DP, AVRCP

– Freisprechfunktion dank integriertem Mikrofon in jedem Ohrhörer

– Praktische Einhand-Bedienung über Multifunktions-Touch-Button an jedem Ohrhörer: für Musiksteuerung und Anrufannahme

– Auto Connect: automatische Verbindung mit Geräten, die bereits einmal gekoppelt waren

– Spritzwassergeschützte Ohrhörer: IP44

– Frequenzbereich: 20 – 20.000 Hz

– Empfindlichkeit Ohrhörer: 94 dB (+/- 2 dB), Mikrofon: 42 dB (+/- 3 dB)

– Stromversorgung Ohrhörer: jeweils integrierter LiPo-Akku mit 40 mAh, für bis zu 5,5 Stunden Laufzeit und 150 Tage Stand-by, lädt über Powerbank-Ladebox

– Stromversorgung Powerbank-Ladebox: integrierter LiPo-Akku mit 400 mAh für bis zu 3 Headset-Aufladungen, lädt per USB (Netzteil bitte dazu bestellen)

– Maße Ohrhörer: je 23 x 38 x 18 mm, Ladebox: 52 x 58 x 30 mm

– Gewicht Ohrhörer: je 5 g, Ladebox (mit Ohrhörern): 40 g

– In-Ear-Headset IHS-610 inklusive Silikon-Tips in 3 Größen, Powerbank-Ladebox, USB-Ladekabel und deutscher Anleitung

Preis: 29,95 EUR

Bestell-Nr. ZX-1836-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX1836-1260.shtml

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

Kontakt

PEARL.GmbH

Heiko Loy

PEARL-Straße 1-3

79426 Buggingen

07631-360-417

presse@pearl.de

http://www.pearl.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.