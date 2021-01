auvisio 4K-UHD-Video-Rekorder & Live GC-500

Games, TV-Sendungen & mehr in bis zu 4K aufnehmen

– 4K-UHD-Aufnahme mit bis zu 3840 x 2160 Pixel

– Für analoge und digitale Videoquellen

– Farbdisplay für Einstellungen, Aufnahmekontrolle und Wiedergabe

– Headset-Anschluss für Kommentar-Funktion

– Integrierter Akku für mobile Nutzung

– Live-Streaming-Funktion für z.B. YouTube

Der 4K-UHD-Video-Rekorder für nahezu alle Gelegenheiten: Jetzt zeichnet man die Gameplays mit bis zu 3840 x 2160 Pixeln extra-hochauflösend auf, um sie im Web 2.0 zu teilen. Oder man nimmt Fernseh-Programme auf – natürlich ebenfalls hochauflösend. Und rettet sogar alte Video-Schätze mit einem Klick ins digitale Zeitalter!

Einfache Bedienung, flexible Aufnahme: Einen USB-Stick, eine externe Festplatte oder eine Speicherkarte anschließen, auf die Aufnahme-Taste drücken – und der Rekorder von auvisio übernimmt den Rest!

Integrierter Monitor für bequeme Aufnahme-Kontrolle: Im übersichtlichen Menü legt man die Aufnahme-Einstellungen fest. So hat man jederzeit im Blick, was man aufnimmt und schaut sich die Aufnahmen auch direkt an. Dank integriertem Lautsprecher natürlich mit Ton!

Live-Kommentare hinzufügen: Ist ein Mikrofon oder Headset angeschlossen, kommentiert man seine Aufnahme live! Praktisch, wenn man Spielrunden aufnehmen, Tipps geben oder Erinnerungen zu Aufnahmen im Video festhalten möchte.

Gameplays auch in Echtzeit übertragen: Wird die Box per USB mit dem PC verbunden und die erhältliche Software wie z.B. Xsplit oder OSB Installiert, streamt man mit wenigen Klicks seine Abenteuer live z.B. auf YouTube!

– 4K-UHD-Rekorder GC-500 für digitale und analoge Videoquellen

– Aufnahme-Auflösung in Pixel: 3840 x 2160 (4K UHD) oder 1920 x 1080 (Full HD 1080p)

– Bilder pro Sekunde: 30 bei 4K UHD, bis zu 60 bei Full HD 1080p

– Aufnahme direkt auf microSD(HC/XC)-Speicherkarte bis 128 GB und USB-Speicher bis 4 TB (jeweils bitte dazu bestellen)

– Für nahezu alle Videoquellen (ohne HDCP-Kopierschutz): z.B. PlayStation 4, Xbox 360, Nintendo Wii, Sat-Receiver u.v.m.

– HDMI-Ausgang für Wiedergabe auf TV und Monitor mit bis zu 3840 x 2160 Pixeln (4K UHD)

– Live-Streaming-Funktion: Audio- und Video-Dateien live z.B. auf YouTube teilen, mit frei erhältlicher Software (z.B. Xsplit oder OSB, auch für Aufnahme direkt auf den PC)

– Farb-LCD-Display mit 8,9 cm / 3,5″ Diagonale für Einstellungen sowie zur Aufnahmekontrolle und Wiedergabe

– Integrierter Lautsprecher für Audio-Wiedergabe

– Aufnahme-Format: MP4 mit wählbarer H.264- oder H.265-Komprimierung

– Anschlüsse: HDMI-in, HDMI-out, AV-in (3,5-mm-Klinkenbuchse), microSD-Steckplatz, USB (für externen Speicher), 3,5-mm-Klinkenbuchse für Headset, Micro-USB (zum Laden und für Anschluss an PC)

– Stromversorgung Rekorder: integrierter LiPo-Akku mit 2.200 mAh für bis zu 2 Stunden Laufzeit oder per USB (Netzteil mit 2 A empfohlen, bitte dazu bestellen)

– Stromversorgung Fernbedienung: 2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)

– Maße: 147 x 69 x 23 mm, Gewicht: 157 g

– Rekorder inklusive Fernbedienung, HDMI- und AV-Cinch-Kabel, USB-Ladekabel und deutscher Anleitung

Hinweis: HDCP-verschlüsselte Videoübertragungen können nicht aufgezeichnet oder live übertragen werden. Das Bild bleibt schwarz.

Preis: 249,95 EUR

Bestell-Nr. NX-4965-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-NX4965-1241.shtml

Presseinformation mit Bilderlinks: https://www.magentacloud.de/lnk/PMBJGmBp

Die PEARL. GmbH aus Buggingen ist das umsatzstärkste Unternehmen eines internationalen Technologie-Konzerns. Ihr Schwerpunkt ist der Distanzhandel von Hightech-, Haushalts- und Lifestyle-Produkten. Mit mehr als 16 Millionen Kunden, 10 Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von bis zu 110.000 Paketen – alleine in Deutschland – und Versandhaus-Niederlassungen in Österreich sowie Schwesterfirmen in der Schweiz, Frankreich und über eine Onlinevermarktungsfirma in China gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Zwei große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Nordhessen und Südniedersachsen ermöglichen aus der Mitte Deutschlands eine schnelle Belieferung der Kunden. Eigene Ladengeschäfte in vielen europäischen Großstädten und ein Teleshopping-Unternehmen mit großer Reichweite in Europa unterstreichen diesen Anspruch. In Deutschland umfasst das Sortiment von PEARL ca. 16.000 Produkte und über 100 bekannte Marken wie z.B. VisorTech, Rosenstein & Söhne, newgen medicals und Royal Gardineer. Dank ihrer äußerst engen Kooperation mit internationalen Großherstellern und Entwicklungsfirmen hat PEARL.GmbH einen starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung von Produkten ( www.pearl.de).

