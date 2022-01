Autopolitur Nanoversieglung für Autolack und Frontscheibe

Nanotechnologie made in Germany ermöglicht neue Wege in der Autopflege

Das Auto ist noch immer der Liebling Vieler. Besonders dem Autolack wird daher besondere Aufmerksamkeit und Pflege mit allerlei Autopolituren zu Teil. Schön glänzen soll der Lack, aber auch vor Witterungseinflüssen und Schmutz geschützt sein. Eine glänzende und schmutzabweisende Oberfläche wird meist durch unpolare Materialien wie Wachse, Polymere, Silikone und Fette (herkömmliche Autopolituren und Detailer) erreicht. Nachteil dieser Versiegelung ist, dass sie nur als dünne Schicht auf dem Autolack “aufliegen” und durch Waschen und Umwelteinflüsse schnell verschwinden.

Eine wirkungsvolle und nachhaltige Alternative bietet carron® neben einer Palette herkömmlicher Premium Autopflege Produkte nun mit dem Einsatz neuster Nanoversiegelungen an. Sowohl Frontscheiben als auch Autolack können von dieser neuen Technologie profitieren.

carron® Performance 3K Masterseal Keramik-Lackversiegelung wirkt dagegen wesentlich nachhaltiger. Die modifizierten amorphen Keramikmoleküle gehen eine direkte chemische Bindung mit den Oberflächen-Molekülen der Lackoberfläche ein und glätten diese. Das auffüllende amorphe Keramikmaterial bildet innerhalt einiger Stunden eine kristalline geordnete Gitterstruktur aus, welche verbesserte Oberflächeneigenschaften wie den schmutzabweisenden Effekt durch veränderte Polarität zur Folge hat. Diese bis zu 20 Nanometer Schutzschicht erreicht die Härte von Keramik und schütz so den Lack. Die mit C3 aufgetragene Hochglanz- und UV-Schutz Komponente integriert sich optimal in die neue Kristallstruktur der Lackoberfläche. Sie erzeugt damit den herausragenden Tiefenglanz.

carron® Nanoversiegelung für Auto Frontscheiben ist ein Versiegelungs-Produkt der Nanotechnologie in Kombination mit einem abrasiven Nanoreiniger. Denn entscheidend für eine dauerhafte Glasversiegelung ist die rückstandsfreie Reinigung der Glasoberfläche. Durch Alterung, mechanischen Verschleiß und Umwelteinflüsse kann die Glasfläche der Frontscheibe verklüftet werden. Die so entstanden Vertiefungen setzen sich mit Fetten und anderen Verunreinigungen zu. Die optischen Eigenschaften einer Autoscheibe können sich so verschlechtern. Daher enthält das Nanoversiegelungs-Set von carron® einen abrasiven Glasreiniger mit dem Bestandteil seltener Erden. Damit kann die Frontscheibe rückstandsfrei gereinigt und korrodierte Glasschichten entfernt werden.

Mittels modifiziertem amorphen Siliciumdioxid füllt carron® Nanoversiegelung Scheibenpolitur die mikroskopischen Spitzen und Täler im Glas der Autoscheibe aus. Dafür wird auf molekularer Ebene mittels Nanotechnologie optimiertes “Material”. Modifizierte Siloxan- und Silanolgruppen geben dem Autoglas ihre wasserabweisende (hydrophobe) Eigenschaft. Die ideal passenden Glasmoleküle der Versiegelung gehen dabei eine kovalente (dauerhafte chemische Elektronenbindung) mit der Glasoberfläche ein. Ergebnis ist eine Veredelung des Glases der Autoscheibe, welche die Glasoberfläche glättet und so bessere Sicht bei Regen, eine brillantere Sicht bei Nacht sowie eine höhere Festigkeit der Windschutzscheibe ermöglicht.

carron® ist die Marke für Premium Autopflege und Nanoversiegelung an Auto Frontscheiben und Autolack. Anti-Rain Regenabweiser Glasversiegelung mit Lotuseffekt made in Germany setzt auf schmutzabweisenden Abperleffekt. carron® bietet hochwertige Fahrzeugpflege-Mittel, die in Deutschland entwickelt und hergestellt wurden. Neustes Produkt ist die 3K Masterseal Keramik Lackversiegelung. carron® wurde im Jahr 2010 gegründet und ist damit eine Produktmarke der neuesten Generation, die sich jedoch der Tradition verpflichtet fühlt. carron® bietet Qualitätsprodukte wie zum Beispiel Oberflächenversiegelungen für verschiedenste Oberflächen oder Scheibenpolitur, die nach neuestem wissenschaftlichem Stand in Deutschland hergestellt werden. Diese Produkte durchlaufen die strengen Zulassungstests der Europäischen Union. carron® vertreibt nicht die in Großproduktion hergestellten Chemieprodukte großer Konzerne, sondern die durch findige Köpfe entwickelte, und mit hochwertigen Materialien hergestellten Ergebnisse intensiver Forschung. Besondere Kompetenz bietet carron® seinen Kunden bei der Versiegelung zu wasserabweisenden und schmutzabweisenden Oberflächen.

