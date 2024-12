Automatisierte Umsatzprognosen für Standorte erstellen

Mit der Software WIGeoStandort erstellen Unternehmen fundierte und abgesicherte Umsatzprognosen und treffen so richtige Standortentscheidungen

Wie stark ist die Magnetwirkung von bestehenden oder geplanten Standorten? Und wie viel Umsatzpotenzial steckt in ihnen? Diese Fragen sind für Unternehmen entscheidend, um fundierte und abgesicherte Standortentscheidungen zu treffen. Die Antworten lassen sich mit einer Umsatzprognose in der WebGIS-Software WIGeoStandort herausfinden.

Welche Vorteile bieten Umsatzprognosen mit der Software von WIGeoGIS?

1. Umsatzprognosen in WIGeoStandort basieren auf fundierten Daten.

2. Umsatzprognosen in WIGeoStandort berücksichtigen individuelle Attraktivitätsparameter.

3. Die Standortanalyse-Software WIGeoStandort ist intuitiv bedienbar: Es sind keine GIS-Vorkenntnisse nötig.

4. Das WebGIS WIGeoStandort ermöglicht, im Team an unterschiedlichen Orten und zu unterschiedlichen Zeiten zusammenzuarbeiten.

5. Automatische Erstellung standardisierter Standortbewertungen.

6. Standortanalysen können pro Land konfiguriert werden und liefern auf das jeweilige Marktumfeld abgestimmte Ergebnisse.

Was bringt ein regelmäßiger Filial-Checkup?

Die Nachfrage an einem Standort verändert sich etwa durch neue Mitbewerber im Umfeld, ein anderes Marktvolumen oder den Onlinehandel immer wieder. Filial- und Standortnetze sollten daher regelmäßigen Checkups unterzogen werden. Andreas Marth, Head of Solutions bei WIGeoGIS Wien, betont: „In einem Marktumfeld, das hohen Veränderungsprozessen unterliegt, ist es elementar, Standortentscheidungen und die Planung des Standortnetzes auf eine gesunde und aktuelle Basis zu stellen. So kann sichergestellt werden, dass sich Investitionen in neue oder bestehende Standorte rechnen.“

Das Standortanalyse-Tool WIGeoStandort ist genau dafür konzipiert und hilft Fragen wie diese zu beantworten:

– Welche Standorte haben das größte Potenzial?

– Hat sich im Umfeld des Standortes etwas Wesentliches geändert (z.B. bei den Einwohnerzahlen, der Kaufkraft oder neue Mitbewerber)?

– Kann das Standortnetz erweitert werden – und wenn ja, wo?

– Ist die Aufwertung einzelner Standorte an der Zeit?

Welche Technologien stecken hinter Umsatzprognosen in WIGeoStandort?

Die zentralen Methoden in der Standortanalyse-Software WIGeoStandort sind die Gravitationsanalyse und die Berechnung des Kannibalisierungseffekts. Die Berechnung von Gravitation (Anziehung bzw. Umsatzpotenzial) und Kannibalisierung (welche Standorte nehmen einander Umsätze weg?) erfolgen auf Basis individueller Parameter. Bei der Auswahl unterstützt das WIGeoGIS-Team. „Wir definieren gemeinsam mit dem Kunden, welche Parameter wir jeweils in die Software integrieren, denn das ist individuell unterschiedlich. So hängt beispielsweise der Erfolg eines Supermarktes von anderen Faktoren ab als der eines Möbelhändlers oder eines Golfplatzes“, sagt Andreas Marth. Auch bei der Konfiguration der Software und der Integration externer und interner Daten ist WIGeoGIS behilflich. Damit Umsatzprognosen so treffsicher wie möglich werden, fließen aktuelle Kennzahlen bestehender Standorte wie Umsätze, Absatzzahlen nach Produktgruppen und mehr als Benchmarks in das Modell ein.

Vergangenheit erklären und Zukunft vorhersagen

Die Berechnung der Gravitationsanalyse und des Kannibalisierungseffekts wird sowohl zur Erklärung von Veränderungen bei Umsatz und Kundenfrequenz genutzt als auch um zu prognostizieren, wie sich eine künftige Änderung im Standortnetz darauf auswirkt. Wenn etwa der Umsatz einer Apotheke zurückgeht, zeigt sich vielleicht, dass eine neue Apotheke im Einzugsgebiet dem eigenen Geschäft Umsatz wegnimmt – und wie viel.

Die strategische Konsequenz könnte die Verlegung der Apotheke, die Attraktivierung des Standorts oder eine Marketingaktion sein. Kommt eine Verlegung infrage, erstellt WIGeoStandort Szenarien für verschiedene potenzielle Standorte, sodass klar wird, welcher Standort das meiste Umsatzpotenzial aufweist.

Weitere Infos zu Umsatzprognosen mit WIGeoStandort: https://www.wigeogis.com/de/webgis_software_zur_standortanalyse/umsatzprognose_erstellen

WIGeoGIS ist einer der führenden Anbieter von Geomarketing und GIS-Software in Europa. Das Angebot umfasst Geomarketing-Beratung, individuelle Marktanalysen sowie weltweite Geodaten und Marktdaten.

Was ist GIS-Software?

Ein Geoinformationssystem (GIS) ist ein IT-System, das Daten räumlich verarbeitet und auf digitalen Landkarten darstellt.

Mehr zu den Leistungen von WIGeoGIS finden unter: www.wigeogis.com

Kontakt

WIGeoGIS GmbH

Wolf Graf

Belgradstraße 59

80796 München

+49 89 3219980



http://www.wigeogis.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.