Auszeichnungen für DRPGroup bei den PRWeek Brand Film Awards EMEA 2025 und den New York TV and Film Awards

Visuell atemberaubende Story über die Kraft der Elektrizität verhilft DRPGroup zu mehrfachem Gold

Die DRPGroup wurde bei den PRWeek Brand Film Awards EMEA 2025 für „The Power of Electricity“ als „beste Post Production im Bereich Motion Graphics“ ausgezeichnet. Den Film hatte Griechenlands größtes Energieunternehmen, die Public Power Corporation (PPC) in Auftrag gegeben. Er verbindet kinoreife Bilder mit einer beeindruckenden 4D-Produktion. Die Jury lobte das Werk für seine „nahtlose Verschmelzung von 3D-Szenen, KI-Motion-Capture und immersiven Spezialeffekten“ und bezeichnete es als „episch“, „visuell faszinierend“ und „ein außergewöhnliches Beispiel für filmisches Storytelling“.

Der Film wurde auf drei riesigen Leinwänden mit Dolby-7.1-Sound und Effekten wie Nebel, Hitze, Wind und Wasser gezeigt. Er sollte, wie ein Jurymitglied es beschrieb, „ein Erlebnis wie in den Universal Studios“ schaffen, das das interne Publikum emotional anspricht und inspiriert. „Das Konzept bestand darin, die rohe Kraft der Natur in den Raum zu bringen und ein emotionales Erlebnis zu schaffen, das Ehrfurcht weckt und die Menschen bewegt“, sagte Martin McKean, Creative Director bei der DRPGroup Film.

Anstatt einen herkömmlichen Unternehmensfilm zu produzieren, verfolgte das Team der DRPGroup einen narrativen Ansatz und zeichnete die Entwicklung der Menschheit im Umgang mit Elektrizität vom antiken Griechenland bis zur Moderne nach. Der Film sollte den Stolz der PPC-Mitarbeiter wecken und die kundenorientierte Mission des Unternehmens stärken. Ein Jurymitglied beschrieb den Film als „lehrreich und bezaubernd – eine unvergessliche und mutige Kommunikationsmaßnahme“.

Auch bei den diesjährigen New York TV and Film Awards war die DRPGroup erneut erfolgreich. In den Kategorien „Craft Films/Production: Animation“ und „Corporate Image: Event Venue Experience“ gab es Gold für das PPC Projekt.

„Wir sehen durch Messungen und Analysen, dass unsere Filme außergewöhnliche Ergebnisse in Form von Produktverkäufen, Verhaltensänderungen und Markenwachstum erzielen. In diesem Fall ging es darum, ein Erlebnis zu schaffen, das so beeindruckend ist und alle Sinne anspricht, dass wir einen Mentalitätswandel bei den PPC-Zuschauern bewirken konnten“, sagte Scott Horsfield, Leiter der Filmabteilung der DRPGroup.

Die DRPGroup hat das gesamte Projekt intern umgesetzt – vom Konzept und Drehbuch über die Regie, Animation und das Sounddesign bis hin zur Post Production. Mit Unreal Engine wurden die vielschichtigen Bilder des Films erstellt, wobei KI-gestützte Motion Capture für lebensechte Bewegungen sorgte. Eine Szene mit Benjamin Franklin veranschaulichte diese Technik. Ein Jurymitglied erklärte dazu: „Die Platzierung jedes Effekts schien sorgfältig durchdacht zu sein, was beweist, dass das Produktionsteam eine klare Vision hatte.“ Dazu Scott Horsfield: „Wir sind die Kreativagentur, die die Strategie und die Ideen entwickelt – und auch die Produktionsfirma, die die Filme dreht.“ Martin McKean fügte hinzu: „Wir haben durchweg mit Innovationen Grenzen verschoben – zum Beispiel durch den Einsatz von KI-Motion-Capture-Tools, mit denen wir sehr schnell authentische Charakterbewegungen erzielen konnten, die wir dann in Unreal Engine übernehmen konnten.“

Die britische Kreativagentur erhielt noch zwei weitere Auszeichnungen: Geehrt wurde „The Big Broadcast for EE“ – eine interne Show im TV-Stil für 20.000 Mitarbeitende, die zu einem Rekordengagement und messbaren Verhaltensänderungen geführt hat. Außerordentliche Beachtung fand auch „Behind the Smile for Tesco“. Dabei handelt es sich um einen Film zum Thema psychische Gesundheit, der sowohl für interne als auch für externe Zielgruppen erstellt wurde.

PPC hat bereits die Planung und Durchführung der PPC 8th Commercial Conference bei der DRPGroup beauftragt.

DRPGroup

DRPGroup ist eine global tätige Kreativagentur, die integrierte Kommunikationslösungen und -erlebnisse für namhafte Kunden und Marken entwickelt und weltweit umsetzt. Das bereits mehrfach ausgezeichnete Unternehmen wurde 1980 von Dale Parmenter gegründet. DRPGroup hat den Hauptsitz in Hartlebury/Worcestershire bei Birmingham, betreibt Niederlassungen in London, Salford bei Manchester und Windsor und ist mit Tochtergesellschaften in Deutschland, den USA und Kanada vertreten.

